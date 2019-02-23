KAZKA у фіналу відбору на Євробачення 2019 нарешті не провалила вокал

Гурт KAZKA другий рік поспіль намагається підкорити Нацвідбір на Євробачення 2019. У фіналі конкурсу музиканти виконали пісню Apart, і цього разу їм нарешті вдалося заспівати "чисто". Дивіться самі!

Під час Нацвідбору на Євробачення 2019 гурт KAZKA потрапив у "немилість" глядачів через провальне живе виконання пісні Apart у півфіналі. Однак завдяки високим балам від суддів артисти пройшли у фінал, де отримали шанс виправитися.

Тут більше: Онлайн-трансляція Нацвідбору на Євробачення 2019

Цього разу солістка гурту Олександра Зарицька взяла до уваги рекомендації суддів та врахувала думку глядачів. У фіналі KAZKA дещо змінила номер вокально та нарешті зуміла вдало заспівати наживо.

"Минулого разу я не помилилася. Я повторююся знову: ти дуже виросла. Загалом пісня у вас дуже крута. Хоча до виконання наживо є питання, бо немає стабільності. Я хвилююся, як ти виступиш на сцені Євробачення", - зазначила Джамала. При цьому суддя Нацвідбору та переможниця Євробачення 2016 запропонувала Саші свою допомогу в уроках вокалу. А вам сподобався номер?

Дивитися онлайн виступ гурту KAZKA - Apart:

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