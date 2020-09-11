Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Maruv – Sad Song: новий гарячий кліп з розкішними дівчатами (18+)

  • 47
Прем'єра Maruv - Sad Song - фото 1
Прем'єра Maruv - Sad Song

Курйозна співачка Maruv випустила спокусливий кліп на трек Sad Song, у якому не відмовилась від свого традиційного стилю образів. Дивіться відео онлайн і дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ.

Популярна співачка Maruv потішила шанувальників гарячим кліпом на новеньку пісню "Sad Song", яка вже викликала хвилю захоплених коментарів. Звісно ж, відеоробота у трьох тонах не обійшлась без звабливих образів та ефектних танців.

І ще: Джамала і Pianoбой – Эндорфины: слухай новий легкий трек про любов

На ролику сама Maruv у чорному спідньому змагається з дівчиною у білому та розповідає про невірного коханого. За словами зірки, найближчим часом на фанатів очікує ще кілька новинок.

Maruv Sad Song, дивіться кліп онлайн:

Maruv – Sad Song: текст пісні:

Sad song
You are playing with my love
Sad song
Moving to а danger zone
Sad song
Better careful with your words
Do wrong - and you’re gone

Sad song sad song sad song
No sex song sex song sec song

How long is she staying in our home?
How long shall I lay here on my own?
Ding don something tells me - not too long
Sad song - till she's gone

Sad song sad song sad song
No sex song sex song sec song

Bitch I’m coming
Gon' get you
And you know bitch
that is true
Look at you girl
Fucking screwed
Look at you look at you look at you look at you

I hate your fucking friends
I piss all over you
Bitch I don’t care
What you're thinking too
I’m a cool girl
I make money move
Fuck you and you and you and you

Читайте також: NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
  • 08 вересня, 18:00
  • 3265
Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
  • 01 вересня, 17:07
  • 1453
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 7013
Загрузка...
Новини