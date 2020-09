Maruv – Sad Song: новий гарячий кліп з розкішними дівчатами (18+)

Курйозна співачка Maruv випустила спокусливий кліп на трек Sad Song, у якому не відмовилась від свого традиційного стилю образів. Дивіться відео онлайн і дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ.

Популярна співачка Maruv потішила шанувальників гарячим кліпом на новеньку пісню "Sad Song", яка вже викликала хвилю захоплених коментарів. Звісно ж, відеоробота у трьох тонах не обійшлась без звабливих образів та ефектних танців.

На ролику сама Maruv у чорному спідньому змагається з дівчиною у білому та розповідає про невірного коханого. За словами зірки, найближчим часом на фанатів очікує ще кілька новинок.

Maruv – Sad Song, дивіться кліп онлайн:

Maruv – Sad Song: текст пісні:

Sad song

You are playing with my love

Sad song

Moving to а danger zone

Sad song

Better careful with your words

Do wrong - and you’re gone

Sad song sad song sad song

No sex song sex song sec song

How long is she staying in our home?

How long shall I lay here on my own?

Ding don something tells me - not too long

Sad song - till she's gone

Sad song sad song sad song

No sex song sex song sec song

Bitch I’m coming

Gon' get you

And you know bitch

that is true

Look at you girl

Fucking screwed

Look at you look at you look at you look at you

I hate your fucking friends

I piss all over you

Bitch I don’t care

What you're thinking too

I’m a cool girl

I make money move

Fuck you and you and you and you

