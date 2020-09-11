Джамала і Pianoбой – Эндорфины: слухай новий легкий трек про любов

Джамала та Pianoбой здивували шанувальників новою спільною піснею "Эндорфины", яка заряджає хорошим настроєм та розповідає про найсвітліше почуття.

Популярні українські виконавці Джамала та Pianoбой випустили трек "Эндорфины", який вже припав до душі шанувальникам. Як розповіла співачка, вона написала пісню ще 3 роки тому під час вагітності та одразу зрозуміла, що композиція нагадує своєю легкістю творчість Дмитра Шурова.

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"Але відклала в довгий ящик. І весь цей час вона чекала свого часу. Потім я відправила демку Дімі. Мені здалося, що в цій пісні є фарби Pianoбой, легкість, притаманна музиці Діми. І довго не було відповіді... Я подумала, що, напевно, йому не сподобалося і нічого не вийде. А потім настав карантин і Діма відповів! Сказав, що написав свою частину і готовий увірватися в наш дует. Ось так і народилася наша з Pianoбой колаборація", – поділилась Джамала.

Pianoбой також додав, що незабаром фанати також зможуть оцінити і красивий кліп з українською природою.

Джамала і Pianoбой – Эндорфины, слухати пісню онлайн:

Джамала і Pianoбой – Эндорфины, текст пісні:

Надо-таки влюбляться

Чтоб, как девченка с огромным ранцем

Бежать по весенним лужам

За только придуманным мужем

Надо-таки влюбляться

Может, влюбиться в работу?

В завтрашний день, в субботу?

В утренний кофе и ветер?

В небо, в стихи о лете?

Надо бы, надо, надо влюбиться мне

Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен

Но если я влюблен, ты обеспечен

Эндорфинами лет так на 100

Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен

Но если я влюблен, ты обеспечен

Эндорфинами лет так на 100

Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен

Но если я влюблен, ты обеспечен

Эндорфинами лет так на 100

Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен

Но если я влюблен, ты обеспечен

Эндорфинами лет так на 100

(Хаха, Дима!)

Если ты хочешь влюбляться

В Аргентину, машину и глянцы

Помни, что можно меняться и драться

Но с любимыми не расставаться

Жизнь - это бальные танцы

Сегодня ты джайв, а завтра кружишься в вальсе

Чтобы не приземляться

Нужно все время влюбляться

Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен

Но если я влюблен, ты обеспечен

Эндорфинами лет так на 100

Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен

Но если я влюблен, ты обеспечен

Эндорфинами лет так на 100

Август совсем не вечен

Мир вовсе не безупречен...

Август совсем не вечен...

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