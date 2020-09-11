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Коронавірус Карантин 1 вересня

Джамала і Pianoбой – Эндорфины: слухай новий легкий трек про любов

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Прем'єра пісні Джамала і Pianoбой - Эндорфины - фото 1
Прем'єра пісні Джамала і Pianoбой - Эндорфины

Джамала та Pianoбой здивували шанувальників новою спільною піснею "Эндорфины", яка заряджає хорошим настроєм та розповідає про найсвітліше почуття.

Популярні українські виконавці Джамала та Pianoбой випустили трек "Эндорфины", який вже припав до душі шанувальникам. Як розповіла співачка, вона написала пісню ще 3 роки тому під час вагітності та одразу зрозуміла, що композиція нагадує своєю легкістю творчість Дмитра Шурова.

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"Але відклала в довгий ящик. І весь цей час вона чекала свого часу. Потім я відправила демку Дімі. Мені здалося, що в цій пісні є фарби Pianoбой, легкість, притаманна музиці Діми. І довго не було відповіді... Я подумала, що, напевно, йому не сподобалося і нічого не вийде. А потім настав карантин і Діма відповів! Сказав, що написав свою частину і готовий увірватися в наш дует. Ось так і народилася наша з Pianoбой колаборація", – поділилась Джамала.

Pianoбой також додав, що незабаром фанати також зможуть оцінити і красивий кліп з українською природою.

Джамала і Pianoбой Эндорфины, слухати пісню онлайн:

Джамала і Pianoбой – Эндорфины, текст пісні:

Надо-таки влюбляться
Чтоб, как девченка с огромным ранцем
Бежать по весенним лужам
За только придуманным мужем
Надо-таки влюбляться

Может, влюбиться в работу?
В завтрашний день, в субботу?
В утренний кофе и ветер?
В небо, в стихи о лете?
Надо бы, надо, надо влюбиться мне

Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100

Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100

Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100

Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100

(Хаха, Дима!)

Если ты хочешь влюбляться
В Аргентину, машину и глянцы
Помни, что можно меняться и драться
Но с любимыми не расставаться
Жизнь - это бальные танцы
Сегодня ты джайв, а завтра кружишься в вальсе
Чтобы не приземляться
Нужно все время влюбляться

Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100

Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен
Но если я влюблен, ты обеспечен
Эндорфинами лет так на 100

Август совсем не вечен
Мир вовсе не безупречен...

Август совсем не вечен...

Каждый раз в конце лета слышу одно и то же: «Лето пролетело очень быстро. В этом году особенно быстро». И так каждый раз Наверное, это потому, что нам всем нравится быть в лете! Ведь это пора отпусков, любви, беззаботности, радости, встреч и т.д. Все скучают по лету! Абсолютно все! А если попробовать сохранить в себе тепло лета? И жить с этой ноткой до следующего? Вот такая вам абсолютно светлая и наивная песня про эндорфины! ⠀ “Эндорфины” для того, чтобы улыбаться, чтобы влюбляться и подарить вам немного легкости, которой нам всем так не хватает. ⠀ Эту песню я написала три года назад, еще когда была беременна Эмиром-Рахманом Но отложила в долгий ящик. И все это время она ждала своего часа. Потом я отправила демку @pianoboy_official Мне показалось, что в этой песне есть краска Pianoбой, легкость, присущая музыке Димы. И долго не было ответа… Я подумала, что, наверное, ему не понравилось и ничего не получится. А потом наступил карантин и Дима ответил! Сказал, что написал свою часть и готов ворваться в наш дуэт. Вот так и родилась наша с Pianoбой коллаборация. ⠀ #Эндорфины уже на всех платформах! ⠀ Ссылка в шапке профиля ⠀ #jamala #pianoбой

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

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