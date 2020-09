NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)

Співачка Настя Каменських (NK) потішила шанувальників новим спокусливим кліпом на пісню "A HUEVO". Слухайте черговий іспаномовний хіт зірки та насолоджуйтеся ефектним відео на Радіо МАКСИМУМ!

Настя Каменських продовжує підкорювати латиноамериканський ринок. При цьому в її новій пісні "A HUEVO" відчуваються запальні мотиви не лише мексиканської, а й української культури.

Це цікаво: Настя Каменських завела мережу розпусним знімком у ванній

Режисером ефектного відео став Леонід Колосовський.

"Я давно мріяла поділитися цим кліпом і ось нарешті я можу це робити! Дивіться цей запаморочливий, пристрасний і крутий мікс української та мексиканської культур!" – закликає NK. Ми ж долучаємось до її заклику та рекомендуємо поринути в світ танцю з головою!

Дивитись онлайн кліп Насті Каменських – A HUEVO (16+):

Текст і слова пісні NK – A HUEVO:

NK в вашій хаті

Ocho, nueve, cero

party hard from 11 to 11 a huevo

Necesito muchos cocteles

Don’t stop a huevo a huevo a huevo

Stop lying you chachalaca

Do me a favor por favor baby

Qué onda? Qué onda? Qué onda?

hoy seré tu anaconda, shshshsh

Descapotable

Viento en la cara

Vamos en coche a Guadalajara

Descapotable

De color rojo

Toda la noche

Sin pegar ojo

DJ toca hey

Me vuelves loca hey

Poco a poco hey

Te provoco hey

You don’t want to lose me

Catch me

I'm a shooting star

You don't want to, coz you don't want to, coz you don't, coz you don't, coz you don't want to

Love me and amuse me!

Just to know baby who we are-a-a-a

Just to know baby, Just to know baby, Just to know baby

Uh, ah, te deseo

A huevo

A huevo

Yeah aha aha

Yeah aha

A huevo

A huevo (2х)

Cero, Nueve

Ocho, Seven

Party hard

A huevo

A huevo

A huevo

todo lo que era viejo

se convertirá en lo nuevo

lo nuevo

It’s a new dimension of love

New level

soy tu placebo

Placebo

Es muy simple, besa mi amor

a huevo a huevo a huevo



Descapotable

Viento en la cara

Vamos en coche a Guadalajara



Descapotable

De color rojo

Toda la noche

Sin pegar ojo



DJ toca hey

Me vuelves loca hey

Poco a poco hey

Te provoco hey

You don’t want to lose me

Catch me

I'm a shooting star

You don't want to, coz you don't want to, coz you don't, coz you don't, coz you don't want to

Love me and amuse me!

Just to know baby who we are

Just to know baby, Just to know baby, Just to know baby

Uh, ah, te deseo

A huevo

A huevo

Yeah aha aha

Yeah aha

A huevo

A huevo (3х)

Дивіться також: MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ