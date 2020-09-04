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NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)

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Прем'єра NK – A HUEVO - фото 1
Прем'єра NK – A HUEVO

Співачка Настя Каменських (NK) потішила шанувальників новим спокусливим кліпом на пісню "A HUEVO". Слухайте черговий іспаномовний хіт зірки та насолоджуйтеся ефектним відео на Радіо МАКСИМУМ!

Настя Каменських продовжує підкорювати латиноамериканський ринок. При цьому в її новій пісні "A HUEVO" відчуваються запальні мотиви не лише мексиканської, а й української культури.

Це цікаво: Настя Каменських завела мережу розпусним знімком у ванній

Режисером ефектного відео став Леонід Колосовський.

"Я давно мріяла поділитися цим кліпом і ось нарешті я можу це робити! Дивіться цей запаморочливий, пристрасний і крутий мікс української та мексиканської культур!" – закликає NK. Ми ж долучаємось до її заклику та рекомендуємо поринути в світ танцю з головою!

Дивитись онлайн кліп Насті Каменських – A HUEVO (16+):

Текст і слова пісні NK – A HUEVO:

NK в вашій хаті

Ocho, nueve, cero
party hard from 11 to 11 a huevo
Necesito muchos cocteles
Don’t stop a huevo a huevo a huevo

Stop lying you chachalaca
Do me a favor por favor baby
Qué onda? Qué onda? Qué onda?
hoy seré tu anaconda, shshshsh

Descapotable
Viento en la cara
Vamos en coche a Guadalajara

Descapotable
De color rojo
Toda la noche
Sin pegar ojo

DJ toca hey
Me vuelves loca hey
Poco a poco hey
Te provoco hey

You don’t want to lose me
Catch me
I'm a shooting star
You don't want to, coz you don't want to, coz you don't, coz you don't, coz you don't want to
Love me and amuse me!
Just to know baby who we are-a-a-a
Just to know baby, Just to know baby, Just to know baby

Uh, ah, te deseo
A huevo
A huevo
Yeah aha aha
Yeah aha
A huevo
A huevo (2х)

Cero, Nueve
Ocho, Seven
Party hard
A huevo
A huevo
A huevo

todo lo que era viejo
se convertirá en lo nuevo
lo nuevo

It’s a new dimension of love
New level
soy tu placebo
Placebo

Es muy simple, besa mi amor
a huevo a huevo a huevo

Descapotable
Viento en la cara
Vamos en coche a Guadalajara

Descapotable
De color rojo
Toda la noche
Sin pegar ojo

DJ toca hey
Me vuelves loca hey
Poco a poco hey
Te provoco hey

You don’t want to lose me
Catch me
I'm a shooting star
You don't want to, coz you don't want to, coz you don't, coz you don't, coz you don't want to
Love me and amuse me!
Just to know baby who we are
Just to know baby, Just to know baby, Just to know baby

Uh, ah, te deseo
A huevo
A huevo
Yeah aha aha
Yeah aha
A huevo
A huevo (3х)

NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+) - фото 423683

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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