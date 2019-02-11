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Манікюр на День святого Валентина 2019: ідеї красивих нігтів у фото

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Красиві нігті до Дня святого Валентина - фото 1
Красиві нігті до Дня святого Валентина / Pinterest

День святого Валентина – найромантичніше свято у році, а ще – чудовий привід зробити манікюр. Зібрали для вас найкращі ідеї, як зробити ідеальні нігті до Дня закоханих!

Малюнки і фрази у дизайні манікюру

Слова, фрази і малюнки – це один з модних акцентів у манікюрі. Скористайтеся цим, щоб зробити цікавий дизайн нігтів на День святого Валентина 2019 року. Наприклад, червона основа і дрібні сердечка (додайте геометричні елементи), або напишіть зізнання у коханні.

Манікюр зі словами - фото 306971
Манікюр зі словами
Ніжний манікюр з фразами - фото 306946
Ніжні нігті з фразами

Червоний манікюр

Це чудовий варіант для будь-якої дівчини, адже червоний колір завжди привертає увагу. Поєднуйте його з білим, чорним, золотим, срібним відтінком. Ви можете зробити повністю глянсове покриття або поекспериментувати з прозорою основою і блискітками. Як? Дивіться нижче.

Червоний манікюр до Дня закоханих - фото 306950
Червоний манікюр до Дня закоханих
Манікюр у червоному кольорі - фото 306951
Манікюр у червоному кольорі

Тематичний френч і місячний дизайн

У всі часи і в усі свята актуальний класичний френч або місячний дизайн. Червоний французький манікюр доволі просто декорувати за допомогою стікерів – і вже вийде тематичний дизайн. Але можна піти далі і виконати френч за формою серця. Зробити його дуже легко: досить відзначити середину і кордони за допомогою маленьких точок, а потім стандартним пензлем нанести лак вздовж кордону малюнка (при цьому частина нігтя залишається нафарбованою).

Красиві нігті дизайн - фото 306953
Красиві нігті
Френч до Дня святого Валентина - фото 306954
Френч до Дня святого Валентина

Манікюр на День закоханих із сердечками

З чим у першу чергу асоціюється гарний манікюр на 14 лютого? Сердечка, ангелочки, стріли Амура, поцілунки, пара голубків, Ейфелева вежа, ключики... Все це класно підходить для створення любовних флюїдів на ваших нігтях.

Манікюр на День закоханих - фото 306958
Романтичні нігті
Чорний манікюр з сердечками - фото 306957
Чорний манікюр з сердечками

Рожевий манікюр

Це один з найпопулярніших кольорів у манікюрі поряд з червоним. Довгий час він асоціювався виключно з жіночністю і ніжністю. Але у цього кольору набагато більше граней, ніж ми звикли думати. Рожевий дизайн нігтів може підійти під різні образи: з діловим костюмом добре поєднуються світлі пастельні відтінки і мінімалістичний дизайн, а яскрава фуксія підійде під яскравий образ для вечірки або побачення.

Ніжний рожевий манікюр - фото 306962
Ніжний рожевий манікюр
Рожевий манікюр до Дня закоханих - фото 306961
Рожеві нігті на 14 лютого

Нюдовий манікюр

Якщо ви любите мінімалізм і не прагнете виділятися з натовпу, тоді обирайте нюдові відтінки в дизайні нігтів. Нейл-майстри рекомендують вибирати такі відтінки нюду: кремові, бежеві, персикові, лілові. Ви можете обійтися однотонним манікюром або ж використовуйте незвичайні нейл-дизайни з нюдовим кольором, поєднуйте із золотом і сріблом і іншими варіаціями дизайну (френч, омбре тощо). Нюдовий манікюр гармонійно поєднується геометричними візерунками, трафаретами і різними текстурами – ідей манікюру на Валентина багацько!

Гарний дизайн нігтів - фото 306964
Гарний дизайн нігтів
Нюдовий манікюр - фото 306963
Нюдовий манікюр

Класичні нігті до Дня святого Валентина

Маємо на увазі використання однотонного лаку яскравих або навпаки пастельних тонів. Актуальними в оформленні нігтів на День Валентина 2019 стануть нігті коралового, червоного, м'ятного кольорів, а також кольори стиглої вишні, сливи, фуксії. З пастельних відтінків можна вибрати кремовий колір, тілесний, світло-рожевий, пудровий або бежевий.

Класичний манікюр - фото 306965
Класичний манікюр
Манікюр у пастельний тонах - фото 306966
Манікюр у пастельних тонах

Френч на День закоханих 2019

Французький манікюр є одним з найбільш затребуваних видів нейл-арту. Його витонченість, елегантна краса і багатогранна варіативність здатні ідеально доповнити як повсякденний, так і святковий образ незалежно від його стилю і забарвлення. Трендовим кольором особливо у свято всіх закоханих звичайно ж залишається червоний. У 2019 році родзинкою нейл-арту стане об'єднання на нігтиках різноманітних манікюрних технік. Що ж стосується форми і довжини нігтів у модному френчі 2019, то вони мають бути недовгими.

Класичний білий френч - фото 306967
Класичний білий френч

Ніжний манікюр

Свято кохання зовсім не означає, що ваш образ має бути обов'язково кричущим і яскравим. Якщо ви плануєте провести День закоханих наодинці з коханим у тихій і затишній домашній атмосфері, віддайте перевагу нюдовим відтінкам, природним і приглушеним тонам, приємним і спокійним колірним сполученням фарб на нігтях. Такий манікюр здатний налаштувати на романтичний лад.

Манікюр у ніжних тонах - фото 306968
Манікюр у ніжних тонах

Трохи блиску в манікюрі

Якщо ви хочете блищати в цей день, то нейл-майстри радять використовувати більше глітеру на нігтях. Наприклад, нанести в один шар платиновий відтінок лаку, а поверх нього красиво викласти лак з блискітками. Другий варіант: нафарбувати всі нігті лаком ніжного рожевого відтінку, а великі пальці виділити лаком з блискітками приблизно такого ж рожевого відтінку.

Ідея дизайну нігтів з блискітками - фото 306969
Ідея дизайну нігтів з блискітками

І ще: Подарунки на День святого Валентина хлопцю чи чоловіку: найкращі ідеї

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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