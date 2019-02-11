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Манікюр на День святого Валентина 2019: ідеї красивих нігтів у фото
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День святого Валентина – найромантичніше свято у році, а ще – чудовий привід зробити манікюр. Зібрали для вас найкращі ідеї, як зробити ідеальні нігті до Дня закоханих!
Малюнки і фрази у дизайні манікюру
Слова, фрази і малюнки – це один з модних акцентів у манікюрі. Скористайтеся цим, щоб зробити цікавий дизайн нігтів на День святого Валентина 2019 року. Наприклад, червона основа і дрібні сердечка (додайте геометричні елементи), або напишіть зізнання у коханні.
Червоний манікюр
Це чудовий варіант для будь-якої дівчини, адже червоний колір завжди привертає увагу. Поєднуйте його з білим, чорним, золотим, срібним відтінком. Ви можете зробити повністю глянсове покриття або поекспериментувати з прозорою основою і блискітками. Як? Дивіться нижче.
Тематичний френч і місячний дизайн
У всі часи і в усі свята актуальний класичний френч або місячний дизайн. Червоний французький манікюр доволі просто декорувати за допомогою стікерів – і вже вийде тематичний дизайн. Але можна піти далі і виконати френч за формою серця. Зробити його дуже легко: досить відзначити середину і кордони за допомогою маленьких точок, а потім стандартним пензлем нанести лак вздовж кордону малюнка (при цьому частина нігтя залишається нафарбованою).
Манікюр на День закоханих із сердечками
З чим у першу чергу асоціюється гарний манікюр на 14 лютого? Сердечка, ангелочки, стріли Амура, поцілунки, пара голубків, Ейфелева вежа, ключики... Все це класно підходить для створення любовних флюїдів на ваших нігтях.
Рожевий манікюр
Це один з найпопулярніших кольорів у манікюрі поряд з червоним. Довгий час він асоціювався виключно з жіночністю і ніжністю. Але у цього кольору набагато більше граней, ніж ми звикли думати. Рожевий дизайн нігтів може підійти під різні образи: з діловим костюмом добре поєднуються світлі пастельні відтінки і мінімалістичний дизайн, а яскрава фуксія підійде під яскравий образ для вечірки або побачення.
Нюдовий манікюр
Якщо ви любите мінімалізм і не прагнете виділятися з натовпу, тоді обирайте нюдові відтінки в дизайні нігтів. Нейл-майстри рекомендують вибирати такі відтінки нюду: кремові, бежеві, персикові, лілові. Ви можете обійтися однотонним манікюром або ж використовуйте незвичайні нейл-дизайни з нюдовим кольором, поєднуйте із золотом і сріблом і іншими варіаціями дизайну (френч, омбре тощо). Нюдовий манікюр гармонійно поєднується геометричними візерунками, трафаретами і різними текстурами – ідей манікюру на Валентина багацько!
Класичні нігті до Дня святого Валентина
Маємо на увазі використання однотонного лаку яскравих або навпаки пастельних тонів. Актуальними в оформленні нігтів на День Валентина 2019 стануть нігті коралового, червоного, м'ятного кольорів, а також кольори стиглої вишні, сливи, фуксії. З пастельних відтінків можна вибрати кремовий колір, тілесний, світло-рожевий, пудровий або бежевий.
Френч на День закоханих 2019
Французький манікюр є одним з найбільш затребуваних видів нейл-арту. Його витонченість, елегантна краса і багатогранна варіативність здатні ідеально доповнити як повсякденний, так і святковий образ незалежно від його стилю і забарвлення. Трендовим кольором особливо у свято всіх закоханих звичайно ж залишається червоний. У 2019 році родзинкою нейл-арту стане об'єднання на нігтиках різноманітних манікюрних технік. Що ж стосується форми і довжини нігтів у модному френчі 2019, то вони мають бути недовгими.
Ніжний манікюр
Свято кохання зовсім не означає, що ваш образ має бути обов'язково кричущим і яскравим. Якщо ви плануєте провести День закоханих наодинці з коханим у тихій і затишній домашній атмосфері, віддайте перевагу нюдовим відтінкам, природним і приглушеним тонам, приємним і спокійним колірним сполученням фарб на нігтях. Такий манікюр здатний налаштувати на романтичний лад.
Трохи блиску в манікюрі
Якщо ви хочете блищати в цей день, то нейл-майстри радять використовувати більше глітеру на нігтях. Наприклад, нанести в один шар платиновий відтінок лаку, а поверх нього красиво викласти лак з блискітками. Другий варіант: нафарбувати всі нігті лаком ніжного рожевого відтінку, а великі пальці виділити лаком з блискітками приблизно такого ж рожевого відтінку.
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