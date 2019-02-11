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Подарунки на День святого Валентина хлопцю чи чоловіку: найкращі ідеї
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День Святого Валентина 2019 вже зовсім близько, тому саме час задуматись про подарунки для хлопця або чоловіка. Якщо ви досі не знаєте, що ж подарувати коханому, пропонуємо вам декілька варіантів, які точно йому сподобаються!
Поширена думка, що жінці на День закоханих важко вгодити з подарунком, але нерідко саме вибір подарунків на 14 лютого для чоловіка забирає більше часу та потребує ретельнішого підходу. Зібрали для вас ТОП ідей, що подарувати коханому на День Валентина!
До теми: Романтична вечеря: рецепти до Дня святого Валентина
Подарунок хлопцю/чоловіку на Валентина
ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОБЛИЧЧЯМ
Чоловіча шкіра більш схильна до подразнень. Звичайно ж, маскувати їх не потрібно. Натомість ми рекомендуємо укомплектувати подарунок спеціальними гелями для вмивання та кремами, які дозволять привести до ладу face вашого коханого.
СЕРТИФІКАТ ДО БАРБЕРШОПУ
Якщо ви не хочете заморочуватися з вибором косметики для вашого хлопця – можете сміливо подарувати сертифікат до барбершопу. Похід до барбера, як правило, коштує значно дорожче, аніж звичайна стрижка, але принесе він в рази більше задоволення.
Подарунок своїми руками
Оригінальним презентом стане скринька "100 причин, чому я тебе люблю". Зробити це дуже просто! Запишіть на кольорових листочках 100 речей, які ви любите і цінуєте у своєму чоловіку. Краще заздалегідь скласти список, щоб не повторюватися і не плутатися, записуючи все на окремі листочки. 100 записок – це немало. Тому, крім компліментів, можете згадати всі теплі і добрі моменти, які ви провели з коханим. Кожну записку скрутіть рулетиком, складіть їх у банку або прикольну коробочку. Одержувач може розгорнути всі записки відразу або розтягнути задоволення на кілька днів.
Також ви можете зробити подарунковий бокс коханому своїми руками. Складіть у гарно прикрашену коробку різні приємні речі, смаколики та дорогий алкоголь, який точно зацінить чоловік.
Машини
Не секрет, що багато чоловіків просто фанатіють від водіння. Якщо ви сміливі та любите ризикувати, тоді найкраще підійде прогулянка на квадроциклах чи навіть квадро-тур на цілий день. Можна також обрати картинг або курси екстримального водіння, все залежить лише від віку та вподобань вашої половинки.
Цікаві ігри
Розбавити поїздки можна грою в пейнтбол. Так чоловік відчує себе в своїй стихії. Якщо ви не готові багато бігати, варто замислитьсь про тир. Пошукайте спортивні клуби, в яких можна потримати в руках справжню зброю. Враження від пострілів у вас залишаться надовго.
Спорт і нічого зайвого
Якщо ви не хочете, щоб подарунок був банальним, сміливо обирайте активний відпочинок для двох. Це можуть бути уроки скелелазіння, політ в аеротрубі, катання на сноуборді чи лижах. Завжди актуальною буде поїздка для двох у гори, яку ви зможете самостійно запланувати і організувати.
Романтичний екстрим
Зустріти День Валентина в небі, чим не мрія? І якщо ви досі не наважились на стрибок з парашутом чи політ на параплані, то можливо саме час спробувати. Менш екстримальним парам можна обрати навчальний політ на літаку, щоб підкорити небо удвох. А для романтичної атмосфери ідеально підійде повітряна куля.
Унікальна зброя
Чоловіки, як дорослі діти. Якщо ваш обранець захоплюється бойовиками та фільмами з Брюсом Лі, то такий подарунок, як декоративний ножі, мачете, нунчаки або навіть самурайська катана обов'язково справить на нього приємне враження.
І трішки музики наостанок
Квитки на концерт улюбленого гурту чи навіть спільна поїздка на фестиваль. Якщо ви добре знаєте вподобання свого хлопця, то сміливо гугліть найближчі концерти улюблених виконавців. Для кожного з нас приємно, якщо кохана половинка не лише пам'ятає наші музичні смаки, а й готова розділити наші інтереси та захоплення.
І пам'ятайте, який подарунок ви б не обрали, кохана людина завжди оцінить ваші старання та турботу. З Днем Святого Валентина!
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