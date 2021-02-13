Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів
-
- 58
Що може розповісти про ваші почуття краще, ніж приготований власними руками оригінальний десерт? Зробіть День святого Валентина особливим, приготувавши ці вишукані десерти для закоханих!
Тістечка-безе "Сердечка"
Продукти:
- Яйця 3 шт.
- Цукор 200 г
- Лимонна кислота 1 щіпка
- або сік лимона 2 ч. ложки
- Барвник харчовий гелевий рожевого кольору кілька крапель
- Цукрова пудра 50 г
Як приготувати:
- Яйця розбийте, відокремте білки в чисту суху миску. Слідкуйте за тим, щоб в білки не потрапила жодна крапля жовтка. Жовтки не знадобляться. Додайте до білків цукор.
- При розрахунку кількості цукру орієнтуйтеся на співвідношення 1:2, тобто цукру потрібно брати вдвічі більше за вагою, ніж білків. Перемішайте білки з цукром віночком і поставте на парову баню. Для парової бані в каструлю налийте воду приблизно на 2 пальці, доведіть її до кипіння, зробіть вогонь середнім. На каструлю поставте миску з білково-цукровою сумішшю.
- Перелийте білкову суміш в іншу миску, вона буде мати температуру близько 60 градусів. Збити меренгу. Збивайте білкову суміш до тих пір, поки вона не охолоне. Маса повинна придбати щільний білий колір і стати глянсовою. Приблизно в середині процесу збивання влийте лимонний сік або всипте лимонну кислоту.
- Не припиняючи збивання, додайте в білкову масу рожевий гелевий харчовий барвник. Збийте ще кілька секунд до рівномірного розподілу барвника. Кондитерський мішок з широкою круглою насадкою одягніть на велику склянку: так зручніше буде перекласти в мішок збиті білки.
- Деко вистелити пергаментом для випічки. Увімкніть духовку для розігріву до 75-80 градусів. Зробіть з білкової маси сердечка. Сушіть безе в розігрітій духовці близько 2 годин.
Шоколадний фадж
Продукти:
- Шоколад чорний 180 г
- Молоко згущене 360 г (1 банка)
- Масло вершкове 100 г
- Цукор 190 г
- Мед 2 ст. л.
- Екстракт мигдалю (або м'яти) 1 ч. л.
- Цукрова пудра для декору
Як приготувати:
- У каструлі з товстим дном з'єднайте цукровий пісок і згущене молоко. Додайте вершкове масло і мед. Перемішайте і почніть нагрівати на середньому вогні, часто помішуючи. Вершкове масло має поступово розтопитися. Маса стане однорідною.
- Уварюють солодку масу протягом 10-15 хвилин, часто помішуючи, до карамельного відтінку. Додайте мигдальний або м'ятний екстракт і розламаний на шматочки чорний шоколад. Зніміть шоколадну масу з вогню і перемішайте. Викладіть масу в форму, застелену пергаментним папером, і поставте на холод мінімум на 3 години.
- Потім шоколадний фадж потрібно акуратно вийняти з форми і розрізати на шматочки довільної форми. Шматочки фаджа можна декорувати цукровою пудрою за допомогою паперових трафаретів.
Шоколадний фондан "Червоний оксамит"
Продукти:
- Масло вершкове 55 г
- Шоколад білий 55 г
- Цукор 60 г
- Яйце 1 шт.
- Жовток 1 шт.
- Какао-порошок 1 ст. ложка
- Борошно 3 ст. ложки
- Барвник харчової червоний (рідкий) до бажаного відтінку
- Олія для змащування форми
- Цукрова пудра для прикраси десерту
Як приготувати:
- Вершкове масло з білим шоколадом розтопити в мікрохвильовці. До розтопленого масла з шоколадом додати цукор. Перемішати. Перемішати яєчну масу з шоколадною сумішшю до однорідності. Додати барвник до бажаного кольору.
- Борошно з какао-порошком ретельно перемішати. Додати борошно з какао до рідких інгредієнтів і перемішати. Вилити приготовлену масу в форму. Випікати в розігрітій духовці при 230 градусах 10 хвилин, до появи тріщини на фондані. Як тільки тріснув: відразу діставати з духовки.
- Остудити кілька хвилин і вийняти фондан з форми. Перевернути і посипати цукровою пудрою.
Домашні цукерки Рафаелло
Продукти:
- Тарталетки вафельні "Горішок" (половинки) 60 шт.
- Сир маскарпоне 200 г
- Шоколад білий 150 г
- Молоко згущене жирністю 8,5% 100 г
- Вершки жирністю до 15% 25 мл
- Кокосова стружка 50 г
- Мигдаль 30 г (30 шт.)
Як приготувати:
- Для приготування крему 50 г білого шоколаду розтопити на водяній бані. У мисці збити вершковий сир маскарпоне зі згущеним молоком за допомогою міксера або віночка.
- Додати розтоплений шоколад і добре перемішати. Поставити в холодильник, щоб крем трохи застиг і не розтікався в процесі роботи. Мигдаль залити окропом і залишити на кілька хвилин, поки шкірка не почне легко зніматися. Злити воду і очистити мигдаль.
- Підсушити мигдаль на сковороді. На водяній бані розтопити білий шоколад. Додати рідкі вершки і добре перемішати глазур. Зібрати цукерки: наповнити дві половинки вафельного "горішка" кремом зі згущеного молока з шоколадом і маскарпоне, в одну з половинок вкласти мигдаль і з'єднати дві частини вафельного "горішка" встик.
- Занурити отриману кульку в шоколадно-вершкову глазур, обваляти в кокосовій стружці і щільно загорнути у фольгу. Помістити домашні цукерки Рафаелло на годину в морозилку, щоб глазур застигла.
Пана-кота з ківі
Продукти:
- Вершки 20% 500 мл
- Шоколад білий 100 г
- Цукор 50 г
- Ванільний цукор 1/3 ч. л.
- Желатин 30 г
- Вода холодна 100 мл
- Ківі 3-4 шт.
Як приготувати:
- Залити желатин холодною водою, залишити на 10 хвилин. Налити вершки в сотейник, нагріти до гарячого стану, але не кип'ятити. Розчинити в вершках желатин, цукор (за бажанням), білий шоколад і ванільний цукор.
- Перелити в миску, остудити, поставити в морозилку на 10 хвилин. Збити міксером. Розчавити ківі виделкою або порізати кубиком.
- Викласти на дно келиха трохи ківі, залити желе до половини. Поставити в морозилку на 10 хвилин.
- Викласти шар ківі і залити желе, поставити в холодильник на 20 хвилин. Подаємо готову пана-коту до столу. Смачного!
І ще: Привітання з Днем святого Валентина 2021: побажання для закоханих
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
16:21Яка харчуватись, щоб мати світлий розум у будь-якому віці
-
15:45Названі найшкідливіші продукти у світі: від звичайного соку до цибулевих кілець
-
15:19Розкута Демі Роуз похизувалась бюстом у бікіні (18+)
-
14:47Снігопади та морози в Україні: яка ситуація на дорогах
-
14:22Всесвітній день радіо: красиві привітання з професійним святом
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:41Белла Хадід показала оригінальну зачіску на обкладинці Vogue
-
13:18Анекдоти про День святого Валентина: найкращі приколи та жарти
-
12:46Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів
-
12:15Королівський біограф розповів, що найбільше дратує Меган Маркл
-
11:44Ці кольори будуть наймоднішими в період осінь-зима 2021 року
-
11:17Як зміцнити організм перед весною: 4 способи
-
10:42До Іспанії повернули викрадений 187 років тому артефакт
-
10:16Настя Каменських спантеличила фанатів сукнею з екстремальним декольте
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
-
09:36Медики розповіли про користь винограду для серця
-
08:46Чому господарі собак можуть розраховувати на триваліше життя
-
08:19Колекційний Maserati Quattroporte Елтона Джона пустять з молотка
- 12 лютого
-
21:52Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі
-
21:2313 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Шведська художниця зробила труси для смартфонів: сміливі фото 18+
-
20:22Ол.Ів.'Є – Три Троянди: дивіться кумедний кліп, в якому знялася Джамала і Ніна Матвієнко
-
19:51Біткойн споживає більше енергії, ніж деякі країни: дослідження
-
19:25Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
-
12:46Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
- 12 лютого
-
21:52Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі
-
19:25Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
-
16:22У фільмі та в мультфільмі: як виглядають діснеївські принцеси
-
13:45Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
-
11:25Відповідай на питання та отримай передбачення на Китайський Новий рік
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого
-
07:15Названі авто з найгіршими результатами краш-тестів
- 11 лютого
-
21:48Чому сексом потрібно займатися регулярно: 7 вагомих причин
-
18:55Як зробити картопляне пюре з чипсів: TikTok захопив новий тренд
-
16:21Як відучити себе спізнюватися: три золотих правила
-
11:27Дженніфер Еністон святкує 52 роки: добірка нових фільмів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
07:17Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів
- 10 лютого
-
20:55Секс-експерт назвала головні міфи про інтимні іграшки, у які досі вірять
-
18:54Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона
-
15:15Що приховують дерев'яні ложки: блогерка шокувала перевіркою на чистоту (відео)
-
12:53Швидкий тест на особистість: виберіть годинник на картинці
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
07:13Не 10 тисяч: учені розповіли, скільки насправді потрібно зробити кроків на день
- 09 лютого
-
20:51Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням
-
18:55Пара перетворила шкільний автобус у дім мрії на колесах (фото)
-
16:21Що бісить працівника секс-шопу – ніяких табу: 18+
-
14:20Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020