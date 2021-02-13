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День Святого Валентина Голос країни

Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів

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День святого Валентина - фото 1
День святого Валентина / wday

Що може розповісти про ваші почуття краще, ніж приготований власними руками оригінальний десерт? Зробіть День святого Валентина особливим, приготувавши ці вишукані десерти для закоханих!

Тістечка-безе "Сердечка"

Продукти:

  • Яйця 3 шт.
  • Цукор 200 г
  • Лимонна кислота 1 щіпка
  • або сік лимона 2 ч. ложки
  • Барвник харчовий гелевий рожевого кольору кілька крапель
  • Цукрова пудра 50 г

Як приготувати:

  1. Яйця розбийте, відокремте білки в чисту суху миску. Слідкуйте за тим, щоб в білки не потрапила жодна крапля жовтка. Жовтки не знадобляться. Додайте до білків цукор.
  2. При розрахунку кількості цукру орієнтуйтеся на співвідношення 1:2, тобто цукру потрібно брати вдвічі більше за вагою, ніж білків. Перемішайте білки з цукром віночком і поставте на парову баню. Для парової бані в каструлю налийте воду приблизно на 2 пальці, доведіть її до кипіння, зробіть вогонь середнім. На каструлю поставте миску з білково-цукровою сумішшю.
  3. Перелийте білкову суміш в іншу миску, вона буде мати температуру близько 60 градусів. Збити меренгу. Збивайте білкову суміш до тих пір, поки вона не охолоне. Маса повинна придбати щільний білий колір і стати глянсовою. Приблизно в середині процесу збивання влийте лимонний сік або всипте лимонну кислоту.
  4. Не припиняючи збивання, додайте в білкову масу рожевий гелевий харчовий барвник. Збийте ще кілька секунд до рівномірного розподілу барвника. Кондитерський мішок з широкою круглою насадкою одягніть на велику склянку: так зручніше буде перекласти в мішок збиті білки.
  5. Деко вистелити пергаментом для випічки. Увімкніть духовку для розігріву до 75-80 градусів. Зробіть з білкової маси сердечка. Сушіть безе в розігрітій духовці близько 2 годин.
Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів - фото 447592

Шоколадний фадж

Продукти:

  • Шоколад чорний 180 г
  • Молоко згущене 360 г (1 банка)
  • Масло вершкове 100 г
  • Цукор 190 г
  • Мед 2 ст. л.
  • Екстракт мигдалю (або м'яти) 1 ч. л.
  • Цукрова пудра для декору

Як приготувати:

  1. У каструлі з товстим дном з'єднайте цукровий пісок і згущене молоко. Додайте вершкове масло і мед. Перемішайте і почніть нагрівати на середньому вогні, часто помішуючи. Вершкове масло має поступово розтопитися. Маса стане однорідною.
  2. Уварюють солодку масу протягом 10-15 хвилин, часто помішуючи, до карамельного відтінку. Додайте мигдальний або м'ятний екстракт і розламаний на шматочки чорний шоколад. Зніміть шоколадну масу з вогню і перемішайте. Викладіть масу в форму, застелену пергаментним папером, і поставте на холод мінімум на 3 години.
  3. Потім шоколадний фадж потрібно акуратно вийняти з форми і розрізати на шматочки довільної форми. Шматочки фаджа можна декорувати цукровою пудрою за допомогою паперових трафаретів.
Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів - фото 447593

Шоколадний фондан "Червоний оксамит"

Продукти:

  • Масло вершкове 55 г
  • Шоколад білий 55 г
  • Цукор 60 г
  • Яйце 1 шт.
  • Жовток 1 шт.
  • Какао-порошок 1 ст. ложка
  • Борошно 3 ст. ложки
  • Барвник харчової червоний (рідкий) до бажаного відтінку
  • Олія для змащування форми
  • Цукрова пудра для прикраси десерту

Як приготувати:

  1. Вершкове масло з білим шоколадом розтопити в мікрохвильовці. До розтопленого масла з шоколадом додати цукор. Перемішати. Перемішати яєчну масу з шоколадною сумішшю до однорідності. Додати барвник до бажаного кольору.
  2. Борошно з какао-порошком ретельно перемішати. Додати борошно з какао до рідких інгредієнтів і перемішати. Вилити приготовлену масу в форму. Випікати в розігрітій духовці при 230 градусах 10 хвилин, до появи тріщини на фондані. Як тільки тріснув: відразу діставати з духовки.
  3. Остудити кілька хвилин і вийняти фондан з форми. Перевернути і посипати цукровою пудрою.
Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів - фото 447594

Домашні цукерки Рафаелло

Продукти:

  • Тарталетки вафельні "Горішок" (половинки) 60 шт.
  • Сир маскарпоне 200 г
  • Шоколад білий 150 г
  • Молоко згущене жирністю 8,5% 100 г
  • Вершки жирністю до 15% 25 мл
  • Кокосова стружка 50 г
  • Мигдаль 30 г (30 шт.)

Як приготувати:

  1. Для приготування крему 50 г білого шоколаду розтопити на водяній бані. У мисці збити вершковий сир маскарпоне зі згущеним молоком за допомогою міксера або віночка.
  2. Додати розтоплений шоколад і добре перемішати. Поставити в холодильник, щоб крем трохи застиг і не розтікався в процесі роботи. Мигдаль залити окропом і залишити на кілька хвилин, поки шкірка не почне легко зніматися. Злити воду і очистити мигдаль.
  3. Підсушити мигдаль на сковороді. На водяній бані розтопити білий шоколад. Додати рідкі вершки і добре перемішати глазур. Зібрати цукерки: наповнити дві половинки вафельного "горішка" кремом зі згущеного молока з шоколадом і маскарпоне, в одну з половинок вкласти мигдаль і з'єднати дві частини вафельного "горішка" встик.
  4. Занурити отриману кульку в шоколадно-вершкову глазур, обваляти в кокосовій стружці і щільно загорнути у фольгу. Помістити домашні цукерки Рафаелло на годину в морозилку, щоб глазур застигла.
Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів - фото 447595

Пана-кота з ківі

Продукти:

  • Вершки 20% 500 мл
  • Шоколад білий 100 г
  • Цукор 50 г
  • Ванільний цукор 1/3 ч. л.
  • Желатин 30 г
  • Вода холодна 100 мл
  • Ківі 3-4 шт.

Як приготувати:

  1. Залити желатин холодною водою, залишити на 10 хвилин. Налити вершки в сотейник, нагріти до гарячого стану, але не кип'ятити. Розчинити в вершках желатин, цукор (за бажанням), білий шоколад і ванільний цукор.
  2. Перелити в миску, остудити, поставити в морозилку на 10 хвилин. Збити міксером. Розчавити ківі виделкою або порізати кубиком.
  3. Викласти на дно келиха трохи ківі, залити желе до половини. Поставити в морозилку на 10 хвилин.
  4. Викласти шар ківі і залити желе, поставити в холодильник на 20 хвилин. Подаємо готову пана-коту до столу. Смачного!
Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів - фото 447596

І ще: Привітання з Днем святого Валентина 2021: побажання для закоханих

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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