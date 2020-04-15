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Макс Кідрук назвав ТОП улюблених музичних гуртів у карантинному шоу "Колос Вдома"
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Письменник Максим Кідрук – гарний товариш лідера гурту "Фіолет" Сергія Мартинюка. До карантину вони часто збиралися біля вінілового програвача у Колоса вдома, слухали й обговорювали улюблені платівки, тож і зараз вони не припиняють говорити про музику.
У другій серії стрім-шоу лідера "Фіолету" письменники говорили про вплив музики на літературу. Зокрема, Максим Кідрук розповів, що означають плейлисти в кінці його книжок та чому саме їх він радить прослуховувати перед читанням.
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"Це та музика, під яку я редагував. Я вважаю, що її ритм відображається на тому, як ти рубаєш речення. Можливо, якщо читач послухає плейлист, то краще втягнеться в історію. Рекомендований перелік – не завжди те, що є в моєму плейлисті. Іноді це пісні, які дуже гарно за настроєм чи лірикою пасують до тексту, як наприклад пісня гурту Фіолет "21 грам" до роману "Зазирни у мої сни", – поділився Кідрук.
Письменник також виділив ТОП гуртів, музика яких викликає в нього найемоційніші тригери з дитинства. Фанатом цих колективів Кідрук є до сьогодні:
"Моя історія як меломана почалася з Deep Purple та другої пісні з альбому The Battle Rages On, яка називається Anya. Пам'ятаю, як ми з товаришем їхали в машині його батька купатися кудись на озера. І його батько поставив касету. До того часу музика була для мене якимось ненав'язливим тлом. І тут вмикається вступ Anya, я чую гітарні акустичні переходи в іспанському стилі, а потім, наче водоспад, врубається електрогітара. І ти летиш дорогою на швидкості, вітер дме – це просто мурашки по шкірі.
Тоді я почав шукати щось схоже до таких гітарних партій. Так і дійшло до "Парк Горького". Я слухав "Парк Горького" та Deep Purple тривалий час, але постійно шукав щось нове. Було зрозуміло, що попса мене точно не гребе, але друзів, які б мене направили, не мав, а інтернету в той час не було.
Проте років у 12 серед речей старшої сестри я знайшов чорно-білу фотографію з обкладинки альбому Iron Maiden, де Едді розбиває могилу, вилазить з неї, і в нього б'є блискавка. Я був вражений, уявлення не мав, що це таке, але зрозумів, що хочу послухати. Побіг у магазин "Трембіта", де продавалися касети, і показав їм цю фотографію.
У них на той час була лише одна касета, і мені пощастило, що це був альбом 1982 року The Number of the Beast. Я до сьогодні вважаю, що це не просто найкращий альбом Iron Maiden. Це найкращий альбом за всю історію року. З того часу я почав збирати музику Iron Maiden.
Другий за крутістю гурт – In Flames, шведські дез-металісти. Я бував у них на концертах, але є в мене й історія про нашу зустріч в літаку під час їхнього туру. Мене так переклинило, що я не зміг підійти в літаку, але потім підбіг до басиста і сфоткався в літаку, що знаходився в аеропорту.
На третьому місці в мене Nightwish. До речі, в них у квітні виходить альбом. Має бути дуже крутий", – підсумував Кідрук.
"Я постійно шукаю щось нове. Нещодавно додав на Google Play ірландські фолкові команди Real Mckenzies та Flogging Molly. Наразі я пишу "Темні Віки". У цій книзі буде частково про Землю, частково про Марс, і там я в жартівливій формі обігруватиму стосунки між українською діаспорою та ірландською общиною. Вони конкуруватимуть. Щоб описати, як їхні старші діти змагаються між собою, я додав собі в плейлист ці гурти й ходжу слухаю, аби якось себе в це поринути", – додав письменник.
Також Сергій та Максим говорили про вплив пандемії на життя культурних діячів, новинки від молодих українських письменників та інсайди нового роману "Темні Віки". Дивіться відео повного стріму:
Наступною гостею стрім-шоу "Колос вдома" стане Ірена Карпа:
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