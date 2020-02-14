Коли усміхаєшся ти: фронтмен Фіолету зізнався у коханні романтичним відео

Соліст гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк романтично привітав кохану дружину з 14 лютого. Він виклав у мережу душевний ролик з їхньої мандрівки до Барселони. Саундтреком до відео стала акустична пісня "Коли усміхаєшся ти" з мініальбому "Все чесно". Дивіться відео!

Романтична мандрівка за кордон за кілька тижнів до Нового року – давня традиція однієї з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Того року Сергій з Лорою вирушили у подорож до Барселони.

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Усі найліричніші моменти – від готельного життя до прогулянок містом – пара фільмувала на телефони. А в Києві відзняті кадри змонтував у чуттєвий ролик давній друг Сергія Ярослав Коника, обравши саундтреком акустичну "Коли усміхаєшся ти" з міні-альбому Фіолет "Все чесно".

Для мене це ще одне зізнання дружині в моїй любові до неї та вдячності за підтримку в житті та творчості, – підсумував Сергій Мартинюк.

Дивитись онлайн кліп Фіолет – Коли усміхаєшся ти:

"Уже кілька років поспіль напередодні нового року ми з Лорою вирушаємо в якусь невелику мандрівку, аби відзначити 28-го грудня моє день народження. Це вже маленька, але дуже важлива сімейна традиція. Така собі точка обнулення і можливість перевести подих після турів, фестивального сезону і численних концертних мандрів. Цього разу вибір впав на Барселону, куди ми дуже давно мріяли потрапити. Мальовничі вулички старого міста, легендарна архітектура Гауді, старі атмосферні магазинчики з вінілом, море і температура під +20, смачна кухня і перші пісенні напрацювання для майбутнього альбому" – розповів соліст гурту Фіолет Сергій Мартинюк.

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