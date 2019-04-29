Поливаний понеділок 2019: традиції і обряди, що не можна робити

Що не можна робити на Поливаний понеділок

Поливаний понеділок або ж Обливаний понеділок у 2019 році відзначають 29 квітня. У цей день християни продовжують святкувати Великдень, а також обливаються водою. Що не можна робити у цей день – читайте далі.

Поливаний понеділок є весняним святом, з якого починається Світлий тиждень. Насправді ж цей день пов'язує християнські та язичницькі традиції, але віряни продовжують їх дотримуватись. Вважається, що Обливаний понеділок є днем очищення водою, тому молодь частенько розважається обливаннями.

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Хоч Великодній понеділок часто перетворюється на день бешкетників через активні обливання, але його суть залишається зрозумілою – потрібно тішитися життю та старатись ділитись гарним настроєм.

Традиція на Поливаний понеділок

У Великодній понеділок люди ходять в гості до друзів та близьких, де обмінюються писанками

Хлопці обливають дівчат водою, щоб вони очистилися

Якщо дівчину не облили водою, то для неї це вважалось ганьбою

Не лише звичайна вода слугувала атрибутом Поливаного понеділка, а й парфуми: ними також обливали найкрасивіших дівчат, які подобались хлопцям

Наші предки також обливали водою не лише молодих дівчат, а й дорогі речі та домашніх тварин

Хворих людей також ледь-ледь обливали, вважалось, що такий ритуал допоможе швидше видужати

В Обливаний понеділок хрещені ходять з подарунками до похресників та навпаки

Відкупитися від обливань можна писанками або крашанками

Прикмети Поливаного понеділка

Якщо немає вітру, а небо синє, то невдовзі прийдуть дощі

Якщо погода сонячна та безхмарна, то влітку буде така ж ситуація

Якщо пташки ще не співають, то повернуться морози

Дощовий понеділок – до вологого літа

Що не можна робити у Поливаний понеділок

У Великодній понеділок не можна сумувати та думати про погане, адже це свято радості та відпочинку

Не можна тримати вдома старі речі, адже краще придбати щось нове

Не можна проводити вінчання та одружувати

Не можна сидіти вдома самому

Не можна важко працювати та займатись домашніми справами

Не можна ображати близьких, злитись та вживати нецензурну лайку

Не можна повертатись додому сухим

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