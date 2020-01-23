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Максимум творчості: 5 книжок, написаних музикантами та художниками
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Книжки цього огляду дозволяють поглянути на їх авторів під іншим кутом. Проза і поезія, дорожні нотатки, щоденники та інтерв’ю виявляються при цьому не менш цікавими та важливими, ніж музичний і художній доробок наших героїв.
"Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення", Стівен Фартінг
(Х.: Vivat, 2019)
Один з авторів цієї найповнішої історії світового мистецтва: від первісних витворів до сучасних перформансів та інсталяцій – художник і викладач малюнка Лондонського університету мистецтв. 1990 року був обраний керівником школи малюнка Оксфордського університету, а 1998-го – членом Королівської академії мистецтв у Лондоні. Другий – автор передмови – відомий критик, редактор, ведучий і куратор Їхнє ґрунтовне видання ознайомить читача зі світовими шедеврами архітектури, скульптури, живопису, концептуального мистецтва.
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Таким чином, написана відомими мистецтвознавцями й істориками культури, яскраво ілюстрована книга допоможе скласти уявлення про найзнаковіші твори. Автори простежують еволюцію художнього мислення з давніх часів до сьогодення, супроводжуючи статті хронологічною шкалою, що полегшує орієнтування у відповідному історичному контексті.
"Далекі обрії", Софія Яблонська
(К.: Родовід, 2019)
Це третій роман про мандри 1934-1935-х років української парижанки, яка до того вже об'їздила зі своїм фотоапаратом півсвіту, і тепер описує власну навколосвітню подорож. роман нагадує своєрідний подорожній щоденник, до якого авторка зверталась, щоб схопити найцікавіші моменти мандрівки: зафіксувати особливі місця, описати зникаючі народності, довірити найінтимніші переживання, як-от зустрічі з в'єтнамським князем, та думки щодо колонізаційних процесів, які вона спостерігала, подорожуючи голландськими та французькими колоніями.
Після похмурого Китаю вона мріяла знайти "рай на землі", і ними стали острови Французької Полінезії, і зокрема Таїті. Але навіть в раю зазвичай цілком "земні" розцінки. "– Скажіть, будь ласка, я зможу порозумітися з тубільцями? На двірці, при наймах авта чи коня?.. – По-сіямськи або маляйськи. – А як хто не знає ні одної, ні другої мови? – То грішми! – відповів нічим не збентежений капітан".
"Назавжди будь молодим", Боб Ділан
(Х.: Читаріум, 2019)
Не так давно герой цієї книжки – всесвітньо відомий музикант, поет і композитор – отримав Нобелівську премію в галузі літератури. Цього разу мова про його музичний спадок, без якого, як вважають критики, не було би ані "Бітлз", ані більшості музичних груп ХХ століття.
Зокрема у цій книжці про доробок Боба Ділана нам нагадують також про те, що відколи його пісня "Назавжди будь молодим" ("Forever Young") уперше прозвучала 1974 року в альбомі "Планетарні хвилі" ("Planet Waves"), вона стала однією з найулюбленіших з усього репертуару Боба Ділана. І вже сьогодні ось володар численних мистецьких нагород художник Пол Роджерс дарує нам нову інтерпретацію цього тексту.
"Американська молитва", Джим Моррісон
(Івано-Франківськ.: П'яний корабель, 2018)
Творчість автора цієї книжки – американського музиканта, фронтмена та засновника всесвітньо відомого гурту "The Doors" – не обмежувалася "The Doors", і саме цю частину його життя вміщує книга "Американська молитва". До неї увійшли: автоінтерв'ю, збірки поезій, окремі поеми, сценарій "Автостопник" та есей "Видіння любові і смерті".
"Американська молитва" дає краще зрозуміти філософію Джима Моррісона, його страхи, марення, страждання та джерела натхнення. "Якщо моя поезія і має якусь мету, – вважав автор книжки, – то це звільнити людей, зруйнувавши обмежені ресурси їхнього бачення і сприйняття". Загалом творчість Моррісона мала вплив на багатьох музикантів сучасності, а пісні увійшли до класики року.
"Реп'яхи", Сергій "Колос" Мартинюк
(Х.: Фабула, 2019)
Ця збірка поезій соліста гурту "Фіолет" схожа на маніфест покоління, коли біографію багатьох сучасників можна поділити на кількість віршів у ній, і в сухому залишку залишиться чи то "запах епохи", а чи "присмак часу". У будь-якому разі, віхи на шляху до зростання майже спільні, коли "залягли поміж трав, потонули в блакиті високій, / все так просто – любов до любові, рука до руки, / нам на пару з тобою всього вісімнадцять років, / нам на пару з тобою в волоссі липкі реп'яхи".
Тим паче, що "географія" віршів у збірці-автобіографії доволі широка: "у Львові – Високий Замок, у Луцьку – холодний Стир, у Дубні – моя колиска, у Києві – світу вир", а якщо зважити, що у доробку автора ще й недавній роман "Капітан Смуток", то портрет покоління вийде майже ідеальний: "бракує часу й вільних вихідних, / збираю розпорошене каміння, / крізь час проліг над світом крик: / пора додому, до свого коріння".
"Що важливо, "Реп'яхів" ніколи б не було, якби не тисячі ваших повідомлень із запитанням: коли, нарешті, вийде збірка? – підтверджує автор. – Я щасливий, що це сталося саме тоді, коли сталося".
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