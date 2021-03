Life is Strange: True Colors – трейлер, деталі, дата виходу гри

Square Enix анонсувала Life is Strange: True Colors – фактично третю частину серії, від цифри в якій вирішили відмовитися на користь підзаголовка. Він, за задумом авторів, краще характеризує новинку.

За проєкт відповідає студія Deck Nine, яка чотири роки тому випустила Before the Storm, приквел першої Life is Strange. Відразу після цього команда взялася за повністю нову гру у всесвіті, яка розповість самостійну історію, пише screenrant.

Реліз новинки відбудеться 10 вересня на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Stadia і PC. Так, реліз саме повної версії проєкту – більше ніяких епізодів. У день виходу буде доступна вся гра. Розподіл на глави, епізоди, при цьому залишать.

Спочатку повідомлялося, що True Colors вийде повністю російською мовою, однак тепер відомості помінялися – поки заплановано лише текстовий переклад, проте до релізу все ще може з'явитися дубляж. Варіант обкладинки теж неостаточний. Не можна не відзначити ще одну особливість True Colors: головну героїню будуть озвучувати двоє людей. В основному ми будемо чути Еріку Морі, проте в музичних епізодах їй на зміну прийде 20-річна співачка Майа mxmtoon. Вона також записала кілька нових композицій спеціально для гри.

Ключовими темами True Colors стали емоції і емпатія: головна героїня Алекс бачить почуття інших людей, а при фокусуванні може дізнатися, чим вони викликані. Якщо ж емоція переповнює людину, вона повністю занурений в неї, то Алекс може "заразитися" цією емоцією і втратити контроль.

