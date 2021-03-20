На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Life is Strange: True Colors – трейлер, деталі, дата виходу гри
-
- 14
Square Enix анонсувала Life is Strange: True Colors – фактично третю частину серії, від цифри в якій вирішили відмовитися на користь підзаголовка. Він, за задумом авторів, краще характеризує новинку.
За проєкт відповідає студія Deck Nine, яка чотири роки тому випустила Before the Storm, приквел першої Life is Strange. Відразу після цього команда взялася за повністю нову гру у всесвіті, яка розповість самостійну історію, пише screenrant.
І ще: Британська компанія шукає садівника в Minecraft
Реліз новинки відбудеться 10 вересня на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Stadia і PC. Так, реліз саме повної версії проєкту – більше ніяких епізодів. У день виходу буде доступна вся гра. Розподіл на глави, епізоди, при цьому залишать.
Спочатку повідомлялося, що True Colors вийде повністю російською мовою, однак тепер відомості помінялися – поки заплановано лише текстовий переклад, проте до релізу все ще може з'явитися дубляж. Варіант обкладинки теж неостаточний. Не можна не відзначити ще одну особливість True Colors: головну героїню будуть озвучувати двоє людей. В основному ми будемо чути Еріку Морі, проте в музичних епізодах їй на зміну прийде 20-річна співачка Майа mxmtoon. Вона також записала кілька нових композицій спеціально для гри.
Ключовими темами True Colors стали емоції і емпатія: головна героїня Алекс бачить почуття інших людей, а при фокусуванні може дізнатися, чим вони викликані. Якщо ж емоція переповнює людину, вона повністю занурений в неї, то Алекс може "заразитися" цією емоцією і втратити контроль.
Це цікаво: Аукціон небаченої щедрості: Sony роздасть ще 10 безплатних ігор для PlayStation
-
16:13У яких випадках дійсно треба пити полівітаміни
-
15:49Mercedes-Benz планує зняти з продажу седан CLS: що з ним не так
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
14:48Coca-Cola запустила підписку на автомати з напоями: як вона працює
-
14:17Психологи нагадали про користь обіймів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:40Life is Strange: True Colors – трейлер, деталі, дата виходу гри
-
13:19Фотографиня показала оригінальні зачіски нігерійських жінок
-
12:43Вчені розповіли про парадокс минулої зими
-
12:14Три модних образи на весну-2021: просто і зі смаком
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
11:21Дженніфер Лопес приміряла розкішну весільну сукню: фото
-
10:45Кількість близнюків у світі зросла: з чим це пов'язано
-
10:17DOROFEEVA презентувала свій перший мініальбом: слухати онлайн
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
09:30Навіщо треба з'їдати одну цибулину на день: відповідь дієтолога
-
08:56WEVC створили електричне авто, схоже на легендарний Porsche
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
-
08:12Тім Кук розповів, чому для Apple важливо, щоб співробітники повернулися в офіси
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
21:2320 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Користувачка мережі довго не могла зрозуміти, куди зникає її кіт: розгадка дуже мила
-
20:19Шерон Стоун розповіла, чому знялася без спідньої білизни в Основному інстинкті
-
19:52Найпопулярніші кросовери серед українців за останні 20 років
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
19:13Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна
-
17:00Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні
-
13:59Названо три знаки Зодіаку, у яких в квітні відбудуться кардинальні зміни в житті
-
11:25World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 березня
-
08:475 простих порад, які допоможуть вам схуднути без виснажливих дієт
- 18 березня
-
20:48Подаруй їй максимум задоволення: названо найулюбленішу для жінок секс-позу
-
17:30Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
11:20Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня
-
07:17Чому особливо корисно їсти авокадо після 35 років: 6 причин
- 17 березня
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
11:17ТЕСТ: Що тобі варто зробити на День Святого Патрика?
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня
-
07:32Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців
- 16 березня
-
21:48Психологи назвали 3 типи людей, які найбільше схильні до зрад
-
19:30Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен