Британська компанія шукає садівника в Minecraft

Британська компанія WhatShed?, яка займається благоустроєм садових ділянок і плануванням конструкцій, виклала вакансію віртуального садівника в Minecraft. За годину консультації фахівець буде отримувати від 50 фунтів.

Садівник повинен допомагати клієнту проєктувати його сад в гри і пояснювати, що потрібно поміняти і чому. Також в обов'язки входить створення різних варіантів благоустрою саду та подальші консультації. Сама робота віддалена і з гнучким графіком, так що компанія шукає претендентів по всьому світу.

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Перевагу віддадуть кандидатам, у яких вже є досвід роботи з ландшафтним дизайном. У вимоги також входить гарне знання Minecraft, вміння мислити творчо і спілкуватися з людьми. Крім іншого, у кандидатів повинна бути приставка Nintendo Switch, PlayStation або Xbox, а також копія Minecraft і стабільний інтернет.

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