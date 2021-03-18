Аукціон небаченої щедрості: Sony роздасть ще 10 безплатних ігор для PlayStation

Пандемія і не думає припинятися, через що компанії вдаються до незвичайних способів утримувати людей вдома якомога довше. Наприклад, Sony не так давно представила ініціативу Play at Home ("Грайте вдома"), у рамках якої почала роздавати клієнтам ексклюзиви та хіти.

У березні власники PlayStation 4 можуть забрати Ratchet & Clank, але це, як з'ясувалося, тільки початок. Протягом весни на нас очікує 10 безплатних ігор, які однозначно варто завантажити, передає PlayStation.

Це цікаво: Outriders: вийшов новий сюжетний трейлер популярної гри

На цю весну у Sony запланований справжній атракціон нечуваної щедрості: у найближчі місяці корпорація-гігант роздасть не одну, не дві, а цілих 10 безплатних ігор.

Список безплатних ігор, які роздасть Sony для PlayStation:

Rez Infinite; Enter the Gungeon; Abzu; Subnautica; The Witness; Astro Bot Rescue Mission (PS VR); Moss (PS VR); Thumper (PS VR); Paper Beast (PS VR).

Їх можна буде додати собі у бібліотеку вже з 26 березня по 23 квітня – жодної підписки PlayStation Plus не потрібно. Але це ще не все: з 20 квітня по 15 травня безплатною стане Horizon Zero Dawn Complete Edition. Нічого не скажеш: вагомий привід не виходити з дому та проводити вечори з улюбленою консоллю.

Але будьте обережні: Футболіста Тоттенгему кинула дівчина: у всьому винні комп'ютерні ігри