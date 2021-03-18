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Аукціон небаченої щедрості: Sony роздасть ще 10 безплатних ігор для PlayStation

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PlayStation роздасть безплатно ще 10 ігор - фото 1
PlayStation роздасть безплатно ще 10 ігор

Пандемія і не думає припинятися, через що компанії вдаються до незвичайних способів утримувати людей вдома якомога довше. Наприклад, Sony не так давно представила ініціативу Play at Home ("Грайте вдома"), у рамках якої почала роздавати клієнтам ексклюзиви та хіти.

У березні власники PlayStation 4 можуть забрати Ratchet & Clank, але це, як з'ясувалося, тільки початок. Протягом весни на нас очікує 10 безплатних ігор, які однозначно варто завантажити, передає PlayStation.

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На цю весну у Sony запланований справжній атракціон нечуваної щедрості: у найближчі місяці корпорація-гігант роздасть не одну, не дві, а цілих 10 безплатних ігор.

Список безплатних ігор, які роздасть Sony для PlayStation:

  1. Rez Infinite;
  2. Enter the Gungeon;
  3. Abzu;
  4. Subnautica;
  5. The Witness;
  6. Astro Bot Rescue Mission (PS VR);
  7. Moss (PS VR);
  8. Thumper (PS VR);
  9. Paper Beast (PS VR).
Аукціон небаченої щедрості: Sony роздасть ще 10 безплатних ігор для PlayStation - фото 452052

Їх можна буде додати собі у бібліотеку вже з 26 березня по 23 квітня – жодної підписки PlayStation Plus не потрібно. Але це ще не все: з 20 квітня по 15 травня безплатною стане Horizon Zero Dawn Complete Edition. Нічого не скажеш: вагомий привід не виходити з дому та проводити вечори з улюбленою консоллю.

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