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Крутий водій: літній чоловік за кермом підкорив Reddit (відео)

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Дідусь за кермом вразив мережу - фото 1
Дідусь за кермом вразив мережу

Серед водіїв також поширений ейджизм, коли дорослі власники авто не надто сприймають юних та літніх. Але цей дідусь однозначно показав, що справді крути!

На платформі Reddit користувач з ніком crimson_oa поділився епічним відео з дороги, яке за короткий час піднялось у тренди. Допис зібрав понад 58 тисяч балів та більше як тисячу коментарів.

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А все тому. що головним героєм є старенький дідусь за кермом, який реально вміє насолоджуватись життям. Він намагається керувати і відриватись під трек "Metallica For Whom The Bell Tolls", який "качає" не лише водія, а й все авто. Здається, фраза "Go hard or go home" (дій або здавайся) ще ніколи не справляла такого враження на коментаторів.

Go hard or go home. from r/PublicFreakout

До слова, рекомендуємо повністю насолодитись піснею For Whom The Bell Tolls:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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