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Привітання з Днем ангела Ольги 2019: гарні побажання з іменинами

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Ольго, з Днем ангела! - фото 1
Ольго, з Днем ангела!

Вітання для Ольги в День Ангела 24 липня подарують хороший настрій усім власницям цього імені. У цей день не забудьте поздоровити знайомих Ольг, адже вони так чекають на привітання з іменинами!

Ім'я Ольга означає "світла" і "свята", а також є запозиченим зі скандинавських мов, де звучить як Хельга. Свій День ангела Ольги святкують кілька разів на рік: 10 лютого, 6 та 14 березня, а також 17, 24 липня і 23 листопада.

Тут більше: Привітання з Днем ангел українською мовою

Зібрали для вас привітання з іменинами у віршах та прозі українською мовою, а також у картинках, які точно змусять усміхнутися винуватиць свята :) Надішліть Ользі найкращу світлину в смс чи месенджері!

Вірші для привітання Ольги з Днем Ангела


***

В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***

Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

***

Привітання з Днем ангела Ольги у відео:

Смішні привітання:


З іменинами вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як ворона довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!

***

СМС вітання з іменинами Ользі

***

Найкращій дівчині на світі
Мої привітання,
Нехай здійсняться сьогодні,
Всі твої бажання,
Всі найбільші сподівання,
Потаємні мрії,
Хай втіляться у життя,
Всі твої надії!

***

Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!


***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все - щоб була ти щаслива!

Привітання з Днем ангела Ольги у відео:

Побажання на іменини Ольги у прозі


***

З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз!


***

Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!

***

Дорога моя подруго. У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

***

Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Нехай у тебе завжди буде багато вражень. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані нашого, на перший погляд простого, але і такого складного життя. Зі святом!

Картинки і листівки на День ангела Ольги

Картинка з привітанням для Ольги - фото 265162
Картинка з привітанням для Ольги
Поздоровлення з іменинами - фото 265159
Поздоровлення з іменинами
Вітання Ольги у День Ангела - фото 265158
Вітання Ольги у День Ангела
Відкритка Ользі - фото 265161
Відкритка Ользі
Листівка Ользі - фото 265160
Листівка Ользі
Вітання з іменинами - вірш - фото 265157
Вітання з іменинами - вірш
З Днем Ангела Ольга - фото 265156
З Днем Ангела Ольга
Поздоровлення з іменинами - фото 265155
Поздоровлення з іменинами
Прикольне вітання з іменинами - фото 265164
Прикольне вітання з іменинами

Вам знадобиться: Гарні привітання з Днем народження українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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