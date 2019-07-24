Привітання з Днем ангела Ольги 2019: гарні побажання з іменинами

Вітання для Ольги в День Ангела 24 липня подарують хороший настрій усім власницям цього імені. У цей день не забудьте поздоровити знайомих Ольг, адже вони так чекають на привітання з іменинами!

Ім'я Ольга означає "світла" і "свята", а також є запозиченим зі скандинавських мов, де звучить як Хельга. Свій День ангела Ольги святкують кілька разів на рік: 10 лютого, 6 та 14 березня, а також 17, 24 липня і 23 листопада.

Тут більше: Привітання з Днем ангел українською мовою

Зібрали для вас привітання з іменинами у віршах та прозі українською мовою, а також у картинках, які точно змусять усміхнутися винуватиць свята :) Надішліть Ользі найкращу світлину в смс чи месенджері!



***

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

***

Привітання з Днем ангела Ольги у відео:

Смішні привітання:



З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

***

Найкращій дівчині на світі

Мої привітання,

Нехай здійсняться сьогодні,

Всі твої бажання,

Всі найбільші сподівання,

Потаємні мрії,

Хай втіляться у життя,

Всі твої надії!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!



***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все - щоб була ти щаслива!

Привітання з Днем ангела Ольги у відео:



***

З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз!



***

Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!

***

Дорога моя подруго. У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

***

Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Нехай у тебе завжди буде багато вражень. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані нашого, на перший погляд простого, але і такого складного життя. Зі святом!

Картинка з привітанням для Ольги

Поздоровлення з іменинами

Вітання Ольги у День Ангела

Відкритка Ользі

Листівка Ользі

Вітання з іменинами - вірш

З Днем Ангела Ольга

Поздоровлення з іменинами

Прикольне вітання з іменинами

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