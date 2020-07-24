День ангела Ольги 2020: значення імені та характер його власниць

День ангела Ольги іменинниці святкують 24 липня. Читайте далі та дізнайтеся все про значення імені Ольга: які особливості цих дівчат, походження, характер, а також любовну й професійну сумісність.

Ім'я Ольга означає "світла". Найпопулярнішою версію є те, що Ольга з'явилась від Хельга – скандинавського імені.

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Свій День Ангела власниці цього імені святкують 24 липня, 10 лютого, 6 і 14 березня, а також 23 листопада.

Характер власниць імені Ольга

Характер в Ольги непростий. У дитинстві вона може часто хворіти й, через надмірну опіку своїх батьків, може стати примхливою та невпевненою в собі. Ольга постійно потребує контролю з боку батьків, а пізніше – коханого.

Ольга має такі риси характеру як незалежність, впертість, пристрасність, емоційність, чуттєвість, принциповість, гордовитість, зарозумілість і чутливість. У своїй більшості Ольги, це дуже принципові та непоступливі жінки. З Ольгою краще не сперечатися, і краще не доводити її, адже в гніві вона страшна. Оля завжди чинить по совісті, ніколи не обманює, намагається жити правильно, не порушуючи загальноприйняті правила, ніколи не обдурить, не спробує нажитися на чужій слабкості або довірливості.

Які професії підходять для Ольги

У цієї жінки на ім'я Ольга є всі шанси на те, щоб стати реально "кимось" в житті – є схильність до підприємництва. І взагалі Ольга може домогтися неймовірних висот, але при цьому не здатна домогтися цього самостійно – потребує підтримки, друга, або ж другої половинки. Якщо дозволити Олі повірити в себе, то можна розвинути в ній цілеспрямованість та працелюбність. Тоді вона досягне значних успіхів у професійній сфері, здобуде незалежність.

У професійній діяльності Ольга проявляє величезну працездатність. Працювати може в будь-якому напрямку. Вона однаково справляється як з фізичною, так і інтелектуальною працею. У колективі може займати позиції лідера, користується повагою та авторитетом у керівництва. Великих висот домагається в науці, медицині, виробничих і творчих професіях. Ольга може бути політичним і громадським діячем, керівником, журналістом, сценаристом і перекладачем.

Сумісність імені Ольга

Вважається, що для Олі найвдаліше будувати романтичні стосунки з чоловіками, яких звуть Анатолій, Антон, Арсеній, Артемій, Артур, Борис, Василь, Віталій, В'ячеслав, Григорій, Давид, Денис, Захар, Іван, Йосип, Лев, Марк, Микола, Мирон, Руслан, Тарас, Пилип, Юрій та Яків. Це найкращий варіант сумісності, адже у шлюбі з ними Ольга здатна справді розкритись та почуватись щасливою і це дійсно найбільша ймовірність міцних стосунків.

Для Ольги у стосунках важлива романтика, новизна і сила почуттів, часто вона сама собі створює ідеал, якого не так просто відповідати. Якщо Ольга хоче створити щасливу сім'ю, то їй та її партнеру не варто поспішати зі шлюбом. Також Олі варто навчитися бути більш дорослою і відповідальною.

У ролі матері Ольга турботлива та уважна, їй простіше спілкуватися з дітьми, ніж з дорослими. Діти їй здаються добрими та відкритими, з ними вона відчуває себе легко і невимушено. Але їй часто бракує строгості, яка необхідна у вихованні, тому її діти можуть стати розпещеним і примхливими.

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