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Старе фото з весілля зробило жінку зіркою мережі

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Старе фото з весілля зробило жінку зіркою мережі - фото 1

Архівний знімок з весілля зробило жінку відомою в інтернеті. Внучка опублікувала на Reddit старе фото своєї бабусі, яка відвернула всю увагу на себе на чужому святі.

Дівчина зазначила, що вона знайшла стару фотографію своєї бабусі з весілля її дочки. При цьому мати нареченої з'явилася на фото у чорному вбранні і кепці з написом Fuck Everybody.

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На задньому фоні видно саму наречену, яка вкрай незадоволена і погляд її спрямований на матір. Проте користувачі у захват від жінки і назвали її шаленою, адже вона "вкрала" всю увага.

Старе фото з весілля зробило жінку зіркою мережі - фото 420734

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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