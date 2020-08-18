Старе фото з весілля зробило жінку зіркою мережі

Архівний знімок з весілля зробило жінку відомою в інтернеті. Внучка опублікувала на Reddit старе фото своєї бабусі, яка відвернула всю увагу на себе на чужому святі.

Дівчина зазначила, що вона знайшла стару фотографію своєї бабусі з весілля її дочки. При цьому мати нареченої з'явилася на фото у чорному вбранні і кепці з написом Fuck Everybody.

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На задньому фоні видно саму наречену, яка вкрай незадоволена і погляд її спрямований на матір. Проте користувачі у захват від жінки і назвали її шаленою, адже вона "вкрала" всю увага.

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