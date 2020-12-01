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Привітання на День ангела Романа 2020 у прозі: побажання своїми словами
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1 грудня Романи відзначають свій День ангела. З нагоди цього свята, ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинників. Поздоровте своїх знайомих Романів з їхнім Днем ангела!
Ім'я Роман походить з латинської та означає "римський". Свій День ангела власники цього імені відзначають 1 грудня. Привітання для Романа в його День Ангела подарують гарний настрій володарям такого імені.
І ще: Картинки з Днем ангела Романа 2020: вітальні листівки, відкритки і фото
Зібрали для вас привітання з іменинами Романа українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть Роману найкращі поздоровлення:
Привітання Роману з іменинами у прозі
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З Днем Народження, Роман! Твоє ім'я налаштовує на те, щоб з любов'ю у твоєму житті все складалося вдало, так що саме цього і бажаю. А ще здоров'я, успіхів у роботі та, звичайно ж, радості від кожного прожитого дня і року. Нехай близькі завжди будуть з тобою, а невдачі уникають тебе, як вогню.
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Бажаю вам доброго здоров'я і безнапасного, щасливого життя в достатку! Роман, ви – справжня душа компанії, будьте завжди таким щирим і життєлюбним ентузіастом з мінімум турбот і вічно позитивним настроєм. Теплого родинного вогнища вам і внутрішньої гармонії!
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Вітаю, Роман! Я бажаю тобі всіх благ і масу великих можливостей для щасливого життя. Рома, нехай у твоєму домі завжди буде затишок, за вікном – хороша погода, в особистому житті – успіх і процвітання. Бажаю удачі, любові та героїчних перемог.
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Самого чарівного хлопця, на ім'я Роман хочу привітати з його святом! Бажаю, Ромочка, тобі, щоб будь-яка робота давалася легко, щоб успіх був стрімким і стабільним, щоб твоє щастя було довговічним і міцним, щоб радість душі була щирою, щоб здоров'я було міцним, щоб друзі були надійними, щоб любов твоя була вірною і взаємною.
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Бажаю, щоб удача крокувала за тобою по п'ятах, щоб всі мрії збувалися, щоб ти, Рома, завжди залишався шалено щасливою людиною! Нехай кожен день приносить тобі тільки радість, позитив і нові успіхи! Бажаю міцного здоров'я, відданих друзів і всіляких гараздів!
Короткі вітання з Днем ангела Романа своїми словами
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Роман, сьогодні я тебе від душі вітаю! Нехай у твоєму житті не буде темних смуг і злих невдач, нехай всюди переслідує тебе успіх і всюди чекає перемога. Ромко, живи, як подобається і роби, що хочеться.
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Роман, зі святом! Бажаю тобі підкорювати всі вершини та стрімкі скелі, щоб бути на висоті та пишатися проробленими діями. Нехай шлях буде зеленим і не петляє по закутках. Життя багатого, любові пристрасної, почуттів щирих!
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Роман, ти пристрасна натура, що не терпить одноманітності, а твоя палка фантазія здатна видавати просто божевільні ідеї. За тебе, друже, за твоє вміння урізноманітнити та прикрасити наше сіре життя!
Чудова людина з ім'ям Роман, зі святом тебе! Бажаю тепла, добра, любові та світла, удачі та радості, краси й натхнення! Нехай дуже скоро тебе знайде улюблена справа, прекрасна жінка і мішечок грошей!
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Вітаємо нашого дорогого Романа! Нехай і далі триває твій роман з життям, повний любові, незвичайних відкриттів і дивовижних зустрічей. Нехай ім'я твоє: "мужній, сильний", допоможе тобі в цьому. Будь щасливий!
Прикольні поздоровлення для Романа в День ангела прозою
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Дорогий Роман! Бажаємо тобі завжди правильно вміти направити свою допитливість, енергію і цілеспрямованість, організувати всі свої сили та безмежні таланти, для досягнення небувалого, але заслуженого успіху в житті. Бажаємо, щоб ти завжди залишався тим же сильним і надійним чоловіком, який здатен завжди допомогти ближньому. Нехай кожен твій день буде незабутнім і яскравим!
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Дорогий наш Роман! Бажаємо тобі завжди залишатися таким же прекрасним, дотепним, винахідливим, цікавим і привабливим чоловіком. Ніколи не втрачати свого оптимізму і спраги до життя. Завжди гордо йти вибраною дорогою, міцно тримати своє слово, життєве кредо і гідність. Домагатися намічених цілей і вміти цінувати кожен подарований тобі день. З Днем Ангела!
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Ромочка, дорогий, вітаю тебе! Бажаю в душі залишатися бешкетним і сміливим хлопчиком, а на ділі виявляти себе серйозним і відповідальним чоловіком. Нехай твій голос завжди буде вирішальним, нехай останнє слово завжди буде за тобою. Будь щасливий, Роман, і успішний.
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Тебе пригнічують сірі будні. Ти не можеш змиритися з одноманітністю, і тому постійно знаходишся в пошуку нових відкриттів і почуттів. Ти ентузіаст, авантюрист і невиправний оптиміст, що однозначно не є поганою якістю. Рома, сьогодні я хочу побажати тобі яскравих, цікавих, незрівнянних днів, дивовижних почуттів і запаморочливих подорожей. Не бійся шукати своє щастя, яке я точно знаю, ти знайдеш!
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Цілеспрямований і суворий ти наш Роман будь завжди так зосереджений на цілі, спрямований до своєї мрії та стриманий до спокус! Нехай романтика, атмосферність і гостросюжетність прикрасять твоє життя!
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