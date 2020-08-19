Татусь втілив мрію доньок у реальність, і це неймовірно (фото)

Стосунки батьків з дітьми є доволі складною темою, яка вимагає зусиль з обох боків. Але цей креативний татусь точно знає, чого хочуть його доньки, і готовий дістати їм навіть зірку з неба. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком npartist поділився фото своїх зусиль та важкої праці задля того, щоб потішити своїх дітей. За лічені години допис опинився у трендах, адже зібрав понад 63 тисячі балів та більше як тисячу коментарів. На знімку можна побачити красивий дитячий майданчик на задньому дворі, але коментар до нього викликає ще більший захват.

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"Доньки хотіли гойдалки, тренажерний зал з джунглями, ігровий будиночок та замок з мостом...тому я зробив все в одному. Близько 80 годин праці і все сказане зроблено!", – зазначив автор. Здається, користувачі вже готові подарувати йому звання найкращого татуся мережі, адже зусилля та результат вражають.

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