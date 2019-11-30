Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото

  • 23
вітання з Днем ангела Романа - фото 1
вітання з Днем ангела Романа

Щирі привітання та побажання в День Ангела Романа потішать власників цього імені. В їхнє свято 1 грудня не забудьте поздоровити знайомих Романів – ось вітання в картинках з іменинами!

Ім'я Роман з латинської означає "римський", а з юдейської – "рівний Богу". Романи святкують іменини кілька разів у рік: 11 та 16 лютого, 15 травня, 1 та 23 серпня, 14 жовтня. Однак, найвідоміший День ангела Романа припадає саме на 1 грудня.

І ще: Привітання з Днем ангела Романа: побажання і картинки на іменини

До вашої уваги вітання та побажання для Романа у картинках. Надішліть імениннику найкращі поздоровлення в його свято!

Гарні відкритки на День Ангела Романа

Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370313
Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370309
Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370307
Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370305
Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370303

Вітальні побажання у листівках до Дня Ангела Романа

Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370308
Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370310
Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370314
Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370311
Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370306

Прикольні картинки з Днем Ангела Романа

Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370318
Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370319
Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370312
Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370304
Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото - фото 370317

До теми: Найкращі привітання з Днем ангела українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 719
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1095
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 5911
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Важлива Фото