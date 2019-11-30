Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото

Щирі привітання та побажання в День Ангела Романа потішать власників цього імені. В їхнє свято 1 грудня не забудьте поздоровити знайомих Романів – ось вітання в картинках з іменинами!

Ім'я Роман з латинської означає "римський", а з юдейської – "рівний Богу". Романи святкують іменини кілька разів у рік: 11 та 16 лютого, 15 травня, 1 та 23 серпня, 14 жовтня. Однак, найвідоміший День ангела Романа припадає саме на 1 грудня.

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До вашої уваги вітання та побажання для Романа у картинках. Надішліть імениннику найкращі поздоровлення в його свято!

Гарні відкритки на День Ангела Романа

Вітальні побажання у листівках до Дня Ангела Романа

Прикольні картинки з Днем Ангела Романа

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