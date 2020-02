KRUTЬ – 99: слухайте романтичну пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Співачка Марина KRUTЬ представила пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020. Лірична композиція під назвою "99" виконується англійською та українською мовами. Слухайте новий трек та вчіть слова!

Марина KRUTЬ виступить у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 8 лютого. Артистка та бандуристка побореться за право представляти Україну в Роттердамі.

Це цікаво: KHAYAT – Call for love

"Часто на шляху трапляються падіння, та якщо ти впав один раз, то маєш 99 причин піднятися та йти далі до мети", — описує ідею пісні сама KRUTЬ. Авторкою оригінального анімованого кліпу до композиції стала блогерка та візуальна майстриня Марія Оз, вона ж Духовное Лицо. У ролику показаний творчий шлях Марини Круть до великої сцени з усіма перешкодами.

Слухати онлайн пісню KRUTЬ – 99 на Нацвідбір Євробачення 2020:

Текст і слова пісні "99"

This song is for everyone

When you lost and your hope is gone

While your tears put your fear away

It's okay, just play this game

Lalalalalala

don't be shy

fallen one’s

Lalalalalala

Ninety nine

reasons to rise

Послухай сестро і брате,

Для печалі нема причин.

Щоб високо літати

Треба набрати розгін.

Бо це твій шлях

Це твоя дорога

Не помиляється той, хто нічого не робить.

В усіх буває, накриває

Та робить нас сильнішими те що не вбиває.

Lalalalalala

don't be shy

fallen one's

Lalalalalala

Ninety nine

reasons to rise

Слухайте також: Пісні учасників першого півфіналу відбору на Євробачення 2020