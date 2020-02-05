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Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

KRUTЬ – 99: слухайте романтичну пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

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Марина KRUTЬ - фото 1
Марина KRUTЬ

Співачка Марина KRUTЬ представила пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020. Лірична композиція під назвою "99" виконується англійською та українською мовами. Слухайте новий трек та вчіть слова!

Марина KRUTЬ виступить у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 8 лютого. Артистка та бандуристка побореться за право представляти Україну в Роттердамі.

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"Часто на шляху трапляються падіння, та якщо ти впав один раз, то маєш 99 причин піднятися та йти далі до мети", — описує ідею пісні сама KRUTЬ. Авторкою оригінального анімованого кліпу до композиції стала блогерка та візуальна майстриня Марія Оз, вона ж Духовное Лицо. У ролику показаний творчий шлях Марини Круть до великої сцени з усіма перешкодами.

Слухати онлайн пісню KRUTЬ – 99 на Нацвідбір Євробачення 2020:

Текст і слова пісні "99"

This song is for everyone
When you lost and your hope is gone
While your tears put your fear away
It's okay, just play this game

Lalalalalala
don't be shy
fallen one’s
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise

Послухай сестро і брате,
Для печалі нема причин.
Щоб високо літати
Треба набрати розгін.
Бо це твій шлях
Це твоя дорога
Не помиляється той, хто нічого не робить.
В усіх буває, накриває
Та робить нас сильнішими те що не вбиває.

Lalalalalala
don't be shy
fallen one's
Lalalalalala
Ninety nine
reasons to rise

KRUTЬ – 99: слухайте романтичну пісню на Нацвідбір Євробачення 2020 - фото 384252

Слухайте також: Пісні учасників першого півфіналу відбору на Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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