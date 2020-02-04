Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу

8 лютого відбудеться український нацвідбір на Євробачення 2020. Читайте далі та дізнайтеся, які пісні презентуватимуть учасники першого півфіналу.

У першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 участь візьмуть 8 представників. Оцінювати музикантів будуть глядачі та судді: Андрій Данилко, Тіна Кароль, Віталій Дроздов. Знайомтесь з новими обличчями та популярними виконавцями, які поборються за право представляти країну у Роттердамі.

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Гурт [О]

Трек представлено українською мовою. А головна ідея пісня полягає у тому, що кожен має своє індивідуальне життя, яке проживає один раз в унікальний спосіб. Попри серйозну тему, композиція досить легка та танцювальна. Музиканти зазначають, що у музиці є певні натяки на африканські ритми.

Слухати онлайн Гурт [О] – Там, Куди Я Йду на відбір Євробачення 2020:

Jerry Heil

Співачка, справжнє ім'я якої Яна, стала інтернет-проривом 2019 року боротиметься за можливість представляти Україну на Євробаченні 2020. Jerry Heil зазначає, що її пісня не лише про веганство, а й про те, що наша країна не відстала, слідкує за трендами, молоді українці – сучасні та прогресивні. У пісні досить жартівливий характер, адже висміює усі типові та стереотипні питання щодо веганства.

Слухати онлайн Jerry Heil – #VEGAN на відбір Євробачення 2020:

Katya Chilly

Співачка має ще й інший фах – вона антрополог та фольклорист, тож це неабияк вплинуло на її творчість. Пісня, яку вона представлятиме на Євробачення, про життя та смерть, містична музична оповідь про мага. У пісні втілені звукові традиції України. Відомо, що спочатку пісні не буде слів, а лише довгі крики Катерини.

Слухати онлайн Katya Chilly – Піч на відбір Євробачення 2020:

KRUTЬ

Марина Круть – не лише співачка, а й талановита бандуристка з досвідом гри у понад 14 років. "99" – це двомовна пісня, яку створили спеціально для конкурсу, про незламність та те, що потрібно вставати, коли падаєш. Цікаво, що для презентації цієї нової пісні буде спеціальна візуальна ілюстрація – мультфільм, який крутитимуть на задніх екранах сцени.

Слухати онлайн KRUTЬ – 99 на відбір Євробачення 2020:

Go-A

Електро фолк-гурт також візьме участь у конкурсі. Творчість гурту – це мікс українського народного вокалу, сучасних танцювальних бітів, африканських барабанів та потужного гітарного драйву. Пісня про те, що наше життя сповнене різного досвіду, не завжди приємного, але у будь-якій ситуації потрібно озброюватися оптимізмом.

Слухати онлайн Go-A – Соловей на відбір Євробачення 2020:

CLOUDLESS

Хлопці з гурту "Cloudless" створили саундтреки до серіалу "Школа", а тепер хочуть взяти участь у Євробаченні. Їх пісня – це своєрідний заклик ніколи не зупинятися та не опускати руки. Музиканти кажуть, що це пісня для тих, хто перебуває в критичній ситуації, тож нехай ця пісня стане для них мотиваційною й змусить не здаватися.

Слухати онлайн CLOUDLESS – Drown Me Down на відбір Євробачення 2020:

GIO

Грузин Gio з 15 річного віку живе в Україні. Тут він закінчив школу та університет. Тут він почав займатися музикою та співати. Хлопець брав участь у музичному шоу "Голос країни", а його жанр – поп.

Слухати онлайн GIO – Feeling so Lost на відбір Євробачення 2020:

Assol

Співачку Assol більшість українців пам'ятають зовсім маленькою, адже дівчинка співала з трьох років, а велику сцену підкорила у п'ятирічному віці. Катя (справжнє ім'я співачки) виросла, повернулася після музичної перерви й тепер хоче представляти Україну на Євробаченні. Пісня, яку дівчина обрала для конкурсу, має соціальний меседж, який полягає у тому, що потрібно почати з власного життя та власних дій, щоб допомогти світові.

Слухати онлайн Assol – Save It на відбір Євробачення 2020:

А поки що голосуйте за свого фаворита у першому півфіналі!

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