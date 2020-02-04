Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу

  • 82
Перший півфінал Нацвідбору 2020 - фото 1
Перший півфінал Нацвідбору 2020

8 лютого відбудеться український нацвідбір на Євробачення 2020. Читайте далі та дізнайтеся, які пісні презентуватимуть учасники першого півфіналу.

У першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 участь візьмуть 8 представників. Оцінювати музикантів будуть глядачі та судді: Андрій Данилко, Тіна Кароль, Віталій Дроздов. Знайомтесь з новими обличчями та популярними виконавцями, які поборються за право представляти країну у Роттердамі.

І ще: Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися перший півфінал

Гурт [О]

Трек представлено українською мовою. А головна ідея пісня полягає у тому, що кожен має своє індивідуальне життя, яке проживає один раз в унікальний спосіб. Попри серйозну тему, композиція досить легка та танцювальна. Музиканти зазначають, що у музиці є певні натяки на африканські ритми.

Слухати онлайн Гурт [О] – Там, Куди Я Йду на відбір Євробачення 2020:

Jerry Heil

Співачка, справжнє ім'я якої Яна, стала інтернет-проривом 2019 року боротиметься за можливість представляти Україну на Євробаченні 2020. Jerry Heil зазначає, що її пісня не лише про веганство, а й про те, що наша країна не відстала, слідкує за трендами, молоді українці – сучасні та прогресивні. У пісні досить жартівливий характер, адже висміює усі типові та стереотипні питання щодо веганства.

Слухати онлайн Jerry Heil – #VEGAN на відбір Євробачення 2020:

Katya Chilly

Співачка має ще й інший фах – вона антрополог та фольклорист, тож це неабияк вплинуло на її творчість. Пісня, яку вона представлятиме на Євробачення, про життя та смерть, містична музична оповідь про мага. У пісні втілені звукові традиції України. Відомо, що спочатку пісні не буде слів, а лише довгі крики Катерини.

Слухати онлайн Katya Chilly – Піч на відбір Євробачення 2020:

KRUTЬ

Марина Круть – не лише співачка, а й талановита бандуристка з досвідом гри у понад 14 років. "99" – це двомовна пісня, яку створили спеціально для конкурсу, про незламність та те, що потрібно вставати, коли падаєш. Цікаво, що для презентації цієї нової пісні буде спеціальна візуальна ілюстрація – мультфільм, який крутитимуть на задніх екранах сцени.

Слухати онлайн KRUTЬ – 99 на відбір Євробачення 2020:

Go-A

Електро фолк-гурт також візьме участь у конкурсі. Творчість гурту – це мікс українського народного вокалу, сучасних танцювальних бітів, африканських барабанів та потужного гітарного драйву. Пісня про те, що наше життя сповнене різного досвіду, не завжди приємного, але у будь-якій ситуації потрібно озброюватися оптимізмом.

Слухати онлайн Go-A – Соловей на відбір Євробачення 2020:

CLOUDLESS

Хлопці з гурту "Cloudless" створили саундтреки до серіалу "Школа", а тепер хочуть взяти участь у Євробаченні. Їх пісня – це своєрідний заклик ніколи не зупинятися та не опускати руки. Музиканти кажуть, що це пісня для тих, хто перебуває в критичній ситуації, тож нехай ця пісня стане для них мотиваційною й змусить не здаватися.

Слухати онлайн CLOUDLESS – Drown Me Down на відбір Євробачення 2020:

GIO

Грузин Gio з 15 річного віку живе в Україні. Тут він закінчив школу та університет. Тут він почав займатися музикою та співати. Хлопець брав участь у музичному шоу "Голос країни", а його жанр – поп.

Слухати онлайн GIO – Feeling so Lost на відбір Євробачення 2020:

Assol

Співачку Assol більшість українців пам'ятають зовсім маленькою, адже дівчинка співала з трьох років, а велику сцену підкорила у п'ятирічному віці. Катя (справжнє ім'я співачки) виросла, повернулася після музичної перерви й тепер хоче представляти Україну на Євробаченні. Пісня, яку дівчина обрала для конкурсу, має соціальний меседж, який полягає у тому, що потрібно почати з власного життя та власних дій, щоб допомогти світові.

Слухати онлайн Assol – Save It на відбір Євробачення 2020:

А поки що голосуйте за свого фаворита у першому півфіналі!

Це цікаво: Jerry Heil – Vegan: слухайте новий хіт на Нацвідбір Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Голос країни 10 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
  • Вчора, 09:17
  • 1983
День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
  • 01 лютого, 15:53
  • 1359
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2068997
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз