KHAYAT – Call for love: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Андрій KHAYAT вдруге спробує підкорити Нацвідбір на Євробачення. Минулоріч виконавець здобув підтримку глядачів, але йому забракло голосів суддів. У 2020 році співак побореться за право представляти Україну на конкурсі з піснею "Call for love".

22-річний KHAYAT запам'ятався шанувальникам відбору на Євробачення оригінальною манерою виконання. Минулого року артист виступав із піснею "Ever", але, попри високі оцінки глядачів, не зумів пробитись у фінал Нацвідбору. Журі наголошували, що його композиція не підходить для конкурсу.

У 2020-му KHAYAT взяв до уваги рекомендації суддів, тож його нова конкурсна пісня "Call for love" більше вписується у формат Євробачення, при цьому зберігаючи авторський стиль артиста. Нагадаємо, що в своїй творчості Андрій поєднує українські та східні етномотиви.

Слухати онлайн пісню KHAYAT – Call for love на Нацвідбір Євробачення 2020:

KHAYAT дебютував на українській сцені в 2018 році, а вже наступного року він підкорив телеглядачів шоу "Голос країни 9" з народною піснею "В кінці греблі шумлять верби". Під наставництвом Тіни Кароль виконавець дійшов до суперфіналу проєкту.

Дивитися онлайн виступ KHAYAT – Ever у відборі на Євробачення 2019:

Текст і слова пісні CALL FOR LOVE

1.Let me hold you tight

Through the day and night

Rolling out of sight. So silent.

I’m for all the sakes

Taking all it takes

Wanna break the walls inside ya

God is all you've got

Let me help you out

You won't make me stop

Hiding in your heart and call

Chorus:

For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love

2.Hate me and crave me

Beg me and slave me

Loose and Obtain me

Let me, just let me

God is all you've got

Let me help you out

You won't make me stop

Hiding in your heart and call

Chorus:

For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love

God is all you've got

Let me help you out

You won't make me stop

Hiding in your heart and call

Chorus:

For love

For love

For love

For love

And call for love

Андрій Хаят

