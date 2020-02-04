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KHAYAT – Call for love: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
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Андрій KHAYAT вдруге спробує підкорити Нацвідбір на Євробачення. Минулоріч виконавець здобув підтримку глядачів, але йому забракло голосів суддів. У 2020 році співак побореться за право представляти Україну на конкурсі з піснею "Call for love".
22-річний KHAYAT запам'ятався шанувальникам відбору на Євробачення оригінальною манерою виконання. Минулого року артист виступав із піснею "Ever", але, попри високі оцінки глядачів, не зумів пробитись у фінал Нацвідбору. Журі наголошували, що його композиція не підходить для конкурсу.
Це цікаво: Коли і де дивитися перший півфінал Нацвідбору на Євробачення
У 2020-му KHAYAT взяв до уваги рекомендації суддів, тож його нова конкурсна пісня "Call for love" більше вписується у формат Євробачення, при цьому зберігаючи авторський стиль артиста. Нагадаємо, що в своїй творчості Андрій поєднує українські та східні етномотиви.
Слухати онлайн пісню KHAYAT – Call for love на Нацвідбір Євробачення 2020:
KHAYAT дебютував на українській сцені в 2018 році, а вже наступного року він підкорив телеглядачів шоу "Голос країни 9" з народною піснею "В кінці греблі шумлять верби". Під наставництвом Тіни Кароль виконавець дійшов до суперфіналу проєкту.
Дивитися онлайн виступ KHAYAT – Ever у відборі на Євробачення 2019:
Текст і слова пісні CALL FOR LOVE
1.Let me hold you tight
Through the day and night
Rolling out of sight. So silent.
I’m for all the sakes
Taking all it takes
Wanna break the walls inside ya
God is all you've got
Let me help you out
You won't make me stop
Hiding in your heart and call
Chorus:
For love
For love
For love
For love
Call for love
Call for love
2.Hate me and crave me
Beg me and slave me
Loose and Obtain me
Let me, just let me
God is all you've got
Let me help you out
You won't make me stop
Hiding in your heart and call
Chorus:
For love
For love
For love
For love
Call for love
Call for love
God is all you've got
Let me help you out
You won't make me stop
Hiding in your heart and call
Chorus:
For love
For love
For love
For love
And call for love
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