Король Лев – дивіться перший трейлер римейку улюбленого мультфільму

Студія Disney опублікувала перший трейлер анімаційного римейку мультфільму "Король Лев".

Режисером проекту став Джон Фавро ("Залізна людина", "Книга джунглів").

Оригінальний мультфільм, який ліг в основу картини, вийшов на екрани у 1994 році й отримав одразу два "Оскари" – за пісню Елтона Джона Can You Feel the Love Tonight та музику композитора Ханса Циммера.

Король Лев покажуть 19 липня 2019 року

У римейку "Короля Лева" Сімбу озвучить Дональд Гловер. Також ролі озвучать Beyonce, Чіветел Еджіофор, Джеймс Ерл Джонс, Біллі Айкнер і Сет Роген.

Прем'єра картини запланована на 19 липня 2019 року.

Король Лев – дивіться перший трейлер:

