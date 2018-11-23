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Король Лев – дивіться перший трейлер римейку улюбленого мультфільму

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Влітку до нас повернеться Сімба - фото 1
Влітку до нас повернеться Сімба

Студія Disney опублікувала перший трейлер анімаційного римейку мультфільму "Король Лев".

Режисером проекту став Джон Фавро ("Залізна людина", "Книга джунглів").

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Оригінальний мультфільм, який ліг в основу картини, вийшов на екрани у 1994 році й отримав одразу два "Оскари" – за пісню Елтона Джона Can You Feel the Love Tonight та музику композитора Ханса Циммера.

Король Лев покажуть 19 липня 2019 року - фото 290697
Король Лев покажуть 19 липня 2019 року

У римейку "Короля Лева" Сімбу озвучить Дональд Гловер. Також ролі озвучать Beyonce, Чіветел Еджіофор, Джеймс Ерл Джонс, Біллі Айкнер і Сет Роген.

Прем'єра картини запланована на 19 липня 2019 року.

Король Лев – дивіться перший трейлер:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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