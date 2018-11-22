Оскар 2019: фільм Дедпул 2 висунули на номінацію

У лютому 2019 року відбудеться церемонія вручення нагород Оскар. І у нас є гарна новина для фанатів Дедпула.

Другу частину супергеройського кіно про Дедпула номінували на премію Оскар.

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20th Century Fox запустив офіційну кампанію з просування фільму про супергероя на отримання нагороди Кіноакадемії.

Кінокритики, що й не дивно, вважають, що "головні" номінації стрічка навряд чи візьме, а от "другорядні" та "технічні" Оскари цілком можуть дістатися саме їй.

На які ж номінації висунули "Дедпул 2":

Найкращий режисер

Найкращий фільм

Найкращий актор

Найкращий актор другого плану

Найкраща актриса другого плану

Найкращий адаптований сценарій

Найкращий кіномонтаж

Найкращий художник-постановник

Найкращий грим і зачіски

Найкращі візуальні ефекти

Найкращий звукооператор

Найкращий монтаж звуку

Хоч це може здатися смішним, але другий "Дедпул" отримав відмінні відгуки від глядачів і критиків. До того ж, тенденція йде до того, що фільми за коміксами проникають до голлівудської тусовки швидше й успішніше.

Сам Райан Рейнольдс (Дедпул), у своєму Twitter залишив кумедний пост, в якому він висловив надію, що стрічка отримає нагороду у всіх номінаціях.

Only a few hours left for Oscar voting. Too late for a write-in campaign for an ineligible movie? pic.twitter.com/kR4nrRrULv — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 23 лютого 2016 р.

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