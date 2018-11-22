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Оскар 2019: фільм Дедпул 2 висунули на номінацію

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Другу частину Дедпулу номінували на Оскар - фото 1
Другу частину Дедпулу номінували на Оскар / Medium

У лютому 2019 року відбудеться церемонія вручення нагород Оскар. І у нас є гарна новина для фанатів Дедпула.

Другу частину супергеройського кіно про Дедпула номінували на премію Оскар.

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20th Century Fox запустив офіційну кампанію з просування фільму про супергероя на отримання нагороди Кіноакадемії.

Кінокритики, що й не дивно, вважають, що "головні" номінації стрічка навряд чи візьме, а от "другорядні" та "технічні" Оскари цілком можуть дістатися саме їй.

На які ж номінації висунули "Дедпул 2":

  • Найкращий режисер
  • Найкращий фільм
  • Найкращий актор
  • Найкращий актор другого плану
  • Найкраща актриса другого плану
  • Найкращий адаптований сценарій
  • Найкращий кіномонтаж
  • Найкращий художник-постановник
  • Найкращий грим і зачіски
  • Найкращі візуальні ефекти
  • Найкращий звукооператор
  • Найкращий монтаж звуку

Хоч це може здатися смішним, але другий "Дедпул" отримав відмінні відгуки від глядачів і критиків. До того ж, тенденція йде до того, що фільми за коміксами проникають до голлівудської тусовки швидше й успішніше.

Сам Райан Рейнольдс (Дедпул), у своєму Twitter залишив кумедний пост, в якому він висловив надію, що стрічка отримає нагороду у всіх номінаціях.

А вам сподобався "Дедпул 2"?

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Джерело: comicbook
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