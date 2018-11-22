Sony покаже ще два фільми за коміксами Marvel: перші деталі

Кінокомпанія Sony потішить фанатів Marvel фільмами про ще двох персонажів коміксів.

Компанія Sony вирішила не зупинятись та взятись ще за дві стрічки на основі коміксів Marvel. Про це розповіли у прес-центрі студії, зазначивши, що фільми вийдуть вже у 2020 році. Один фільм вийде 10 липня, а інший – 2 жовтня.

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Поки залишається секретом, хто ж отримає честь з'явитись на екрані, однак закордонні меді припускають, що спершу покажуть сольну картину про вампіра Морбіуса, а тоді – продовження "Венома".

Вампір Морбіус / Geek-Freak

Відзначимо, що головну роль у стрічці про упиря зіграє Джаред Лето, а режисером став Деніель Еспіноза (Життя (2017), Номер 44 (2014), Код доступу "Кейптаун" (2012).

Морбіуса зіграє Джаред Лето

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