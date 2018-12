KAZKA – CRY: вийшла англомовна версія хіта Плакала (текст, переклад)

Український гурт KAZKA презентував нову пісню під назвою CRY. Це – англійська версія популярного хіта ПЛАКАЛА, тож, вочевидь, музиканти налаштовані підкорювати й світову сцену. Слухайте прем'єру і діліться враженнями!

"Є якась магія в тому, що про наш КРАЙ заговорили в світі завдяки пісні ПЛАКАЛА. Ми вирішили, що це знак долі, який не можна ігнорувати, і перетворили ПЛАКАЛА в англійську CRY. Тож ми презентуємо дуже важливий для нас трек, який, сподіваємось, познайомить всю планету, не тільки з українською культурою, а й зі співочою українською душею"

Тож насолоджуйтеся вже добре знайою, але зовсім новою: KAZKA – CRY!

KAZKA – слухати онлайн англійську версію пісні CRY:

Прикметно, що вже в березні 2019 український гурт-сенсація, який потрапив в чарт ТОП 10 Global Shazam та в ТОП 100 найкращих кліпів на YouTube, вирушить у світове турне містами Європи та Сполучених Штатів Америки. Ймовірно, саме тому артисти готують й англомовні композиції. Натомість шанувальники сподіваються, що це також підготовка до Нацвідбору на Євробачення 2019, хоча більшості з них більше подобається таки українська версія.

А яка пісня вам до вподоби більше – CRY чи ПЛАКАЛА?

Текст і слова пісні KAZKA – Cry

What do you see? If I escape will I be saved?

Can't estimate when you'll fade, tell me I can't wait

I'm learning fast I can't turn back

I died a million times when you left when you said goodbye



What do you see, can you speak will I be saved?

My hearts on ice can't think twice tell me why oh why

I'm Falling fast stuck in the past

I try and understand it hurts so bad how long will it last?

I'm flying through the storms

The answers in the sky

That 'everything I am is because of you

But I know I won't die

I'll live without your love

I take back every word

Every woman’s tears

What do you feel? Say it loud, speak into my soul

A winters day never fades that`s what I was told

I lost myself without your help

I fell straight back to hell or is it heaven? Maybe, I don't know?

Переклад англомовної версії ПЛАКАЛА

Що ти бачиш? Якщо я втечу, то врятуюся?

Не можу уявити, коли ти зникнеш, скажи мені, я не можу чекати

Я швидко вчуся, я не можу повернутись назад

Я вмирала мільйон разів, коли ти йшов, коли прощався.

Що ти бачиш, можеш сказати, що я буду врятована?

Моє заморожене серце не може вирішити двічі – скажи мені, чому, о, чому

Я падаю швидко, застрягаю в минулому

Я намагаюся зрозуміти, чи боляче це і як довго це триватиме?

Приспів:

Я лечу крізь бурі –

Відповіді в небі,

Це все через тебе.

Але я знаю, що не помру –

Я буду жити без твоєї любові.

Я беру назад кожне слово,

І сльози всіх жінок

Що ти відчуваєш? Вимови це голосно, скажи прямо в мою душу

"Зимовий день ніколи не минає", – ось що мені сказали.

Я втратила себе без твоєї допомоги.

Я впала назад в пекло чи це рай? Може, я не знаю?

Приспів.

