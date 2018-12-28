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KAZKA – CRY: вийшла англомовна версія хіта Плакала (текст, переклад)
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Український гурт KAZKA презентував нову пісню під назвою CRY. Це – англійська версія популярного хіта ПЛАКАЛА, тож, вочевидь, музиканти налаштовані підкорювати й світову сцену. Слухайте прем'єру і діліться враженнями!
"Є якась магія в тому, що про наш КРАЙ заговорили в світі завдяки пісні ПЛАКАЛА. Ми вирішили, що це знак долі, який не можна ігнорувати, і перетворили ПЛАКАЛА в англійську CRY. Тож ми презентуємо дуже важливий для нас трек, який, сподіваємось, познайомить всю планету, не тільки з українською культурою, а й зі співочою українською душею"
Тож насолоджуйтеся вже добре знайою, але зовсім новою: KAZKA – CRY!
KAZKA – слухати онлайн англійську версію пісні CRY:
Це цікаво: Гурт KAZKA та українське кіно: головні культурні досягнення 2018
Прикметно, що вже в березні 2019 український гурт-сенсація, який потрапив в чарт ТОП 10 Global Shazam та в ТОП 100 найкращих кліпів на YouTube, вирушить у світове турне містами Європи та Сполучених Штатів Америки. Ймовірно, саме тому артисти готують й англомовні композиції. Натомість шанувальники сподіваються, що це також підготовка до Нацвідбору на Євробачення 2019, хоча більшості з них більше подобається таки українська версія.
А яка пісня вам до вподоби більше – CRY чи ПЛАКАЛА?
Текст і слова пісні KAZKA – Cry
What do you see? If I escape will I be saved?
Can't estimate when you'll fade, tell me I can't wait
I'm learning fast I can't turn back
I died a million times when you left when you said goodbye
What do you see, can you speak will I be saved?
My hearts on ice can't think twice tell me why oh why
I'm Falling fast stuck in the past
I try and understand it hurts so bad how long will it last?
I'm flying through the storms
The answers in the sky
That 'everything I am is because of you
But I know I won't die
I'll live without your love
I take back every word
Every woman’s tears
What do you feel? Say it loud, speak into my soul
A winters day never fades that`s what I was told
I lost myself without your help
I fell straight back to hell or is it heaven? Maybe, I don't know?
Переклад англомовної версії ПЛАКАЛА
Що ти бачиш? Якщо я втечу, то врятуюся?
Не можу уявити, коли ти зникнеш, скажи мені, я не можу чекати
Я швидко вчуся, я не можу повернутись назад
Я вмирала мільйон разів, коли ти йшов, коли прощався.
Що ти бачиш, можеш сказати, що я буду врятована?
Моє заморожене серце не може вирішити двічі – скажи мені, чому, о, чому
Я падаю швидко, застрягаю в минулому
Я намагаюся зрозуміти, чи боляче це і як довго це триватиме?
Приспів:
Я лечу крізь бурі –
Відповіді в небі,
Це все через тебе.
Але я знаю, що не помру –
Я буду жити без твоєї любові.
Я беру назад кожне слово,
І сльози всіх жінок
Що ти відчуваєш? Вимови це голосно, скажи прямо в мою душу
"Зимовий день ніколи не минає", – ось що мені сказали.
Я втратила себе без твоєї допомоги.
Я впала назад в пекло чи це рай? Може, я не знаю?
Приспів.
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