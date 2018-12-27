Гурт KAZKA та українське кіно: головні культурні досягнення 2018

Світове визнання гурту KAZKA, численні кліпи, зняті популярними зірками в Києві, український кінематограф – читайте про це та інші досягнення України в 2018 році у добірці Радіо МАКСИМУМ!

Гурт KAZKA підкорив світ

KAZKA – це значний прорив в українській музиці, це гурт, який побив чимало унікальних рекордів для україномовних композицій. А у 2018 році KAZKA просто підкорила Україну і світ своєю піснею "Плакала".

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Так, пісня "Плакала" очолила рейтинг чарт кліпів в українському сегменті YouTube. Це перший україномовний трек, який за час існування українського чарту кліпів, потрапив в топ. Кліп був завантажений на YouTube 17 травня цього року. За 6 тижнів він перемістився з 59-го місця на перше.

Ще за кілька місяців – нова перемога: трек "Плакала" потрапив в ТОП-10 хітів престижного світового чарту Shazam. Це перший в історії випадок, коли пісня українського колективу увійшла в цей хіт-парад.

Наразі український хіт "Плакала" уже набрав понад 100 мільйонів переглядів. Це сумарні показники прослуховування аудіоверсії та перегляду кліпу на популярну композицію, і це не межа!

Тіна Кароль встановила рекорд

Співачка Тіна Кароль часто тішить своїх прихильників по всій Україні. Цього року зірка у рамках грандіозного всеукраїнського туру встановила рекорд української поп-музики.

Артистка провела сім концертів за п'ять днів. У цілому – це 14 годин живого співу. Квитки на столичні концерти розкупили за кілька днів і тільки на один їх не продавали, адже він був благодійний.

Західні зірки зацінили Київ

У 2018 році у закордонних артистів особливо підвищився інтерес до України. Багато хто із західних зірок вподобали Київ, як знімальний майданчик для своїх кліпів. А ми що, ми не проти, ми тільки за. Це і бюджетні, ніж в Європі, та й у нас є шанс побачити улюблених кумирів.

Callum Scott – "You Are The Reason"

Callum Scott – британець, який відомий по участі в шоу "Britain's Got Talent", здивував усіх своїх слухачів і зняв кліп на романтичну пісню в столиці України. У кадрі можна побачити пам'ятник Тарасу Шевченку, Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка, Софійський собор, Хрещатик, підземні переходи на Майдані Незалежності і безпосередньо сам Майдан.

Бойз-бенд NCT

Ефектна будівля бібліотеки ім. Вернадського з круглими вікнами у стелі, з вітражною розеткою на фасаді і зимовим садом послужила також фоном для відео на пісню "Boss" південнокорейського бойз-бенду NCT.

Damso – "Smog"

Поки гігантська статуя Батьківщини-матері на правому березі Дніпра викликає в українців суперечки про те, як сильно її треба декомунізувати, для західних артистів вона служить серйозним джерелом натхнення. Так бельгійський репер Damso зобразив себе на її фоні для кліпу Smog.

Twenty One Pilots – "Nico And The Niners"

Twenty One Pilots в цьому році порадували своїх українських фанів двічі – новиною про те, що нарешті приїдуть до Києва з концертом, і новим кліпом, знятим у нашій столиці. Зйомки відео на пісню "Nico And The Niners" проходили біля одного з корпусів КНУ імені Тараса Шевченка, а також в будівлі факультету кібернетики.

Майлі Сайрус – "Nothing Breaks Like a Heart"

Американська співачка Майлі Сайрус представила кліп, який укінці жовтня знімала в Києві. У відео на пісню Nothing Breaks Like a Heart, записану Майлі разом з британським діджеєм Марком Ронсоном, виконавиця постає у блискучому платті з відвертим декольте і їде за кермом. Дія відбувається на Дарницькому мосту в Києві. Кадри з моста чергуються з кадрами, знятими у стрипклубі.

Українське кіно

Український кінематограф приємно вразив поціновувачів вітчизняних картин. У 2018 році було презентовано чимало стрічок, які справді варті уваги.

Так, наприклад, за перший вікенд романтична комедія "Секс і нічого особистого" зібрала понад 11 мільйонів гривень і посіла з цим показником четверте місце в українському прокаті (прокат триває). Третю позицію зайняла популярна романтична комедія "Свінгери", яка зібрала 22 мільйона гривень, друга сходинка дісталася анімації "Викрадена принцеса" з позначкою у 36 мільйонів гривень. А ось перше місце посіла комедія "Скажене весілля", яка за 3 тижні у прокаті зібрала 40 мільйонів гривень.

"Я, Ти, Він, Вона" – трейлер українського фільму, який вийшов останнім у 2018:

Так виглядає повний перелік стрічок українського виробництва 2018 року:

"Свінгери" (1 січня 2018);

"Казка про гроші" (25 січня 2018);

"Легенда Карпа" (14 лютого 2018);

"Викрадена принцеса" (7 березня 2018);

"Таємний щоденник Симона Петлюри" (5 травня 2018);

"Брама" (26 липня 2018);

"Чорний козак" ( 1 серпня 2018);

1 серпня 2018); "Бобот та Енергія Всесвіту" (30 серпня 2018);

"Шляхетні волоцюги" (27 вересня 2018);

"Скажене весілля" (4 жовтня 2018);

"Позивний "Бандерас"" (11 жовтня 2018);

"Донбас" (18 жовтня 2018);

"DZIDZIO Перший раз" (25 жовтня 2018);

"Дике поле" (9 листопада 2018);

"Король Данило" (22 листопада 2018);

"Пригоди S Миколая" (13 грудня 2018);

"Секс і нічого особистого" (20 грудня 2018);

"Я, Ти, Він, Вона" (27 грудня 2018).

Детальніше тут: Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити