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Новий рік 2019 Різдво

MELOVIN – Чудова Мить: слухати нову пісню онлайн (текст)

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Нова новорічна пісня від MELOVIN - фото 1
Нова новорічна пісня від MELOVIN

Український співак MELOVIN потішив слухачів новим треком "Чудова Мить", яка заряджає святковим настроєм. Слухайте пісню онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

MELOVIN презентував святкову пісню "Чудова Мить", а також показав своїх батьків. Саме зворушливе сімейне фото прикрасило новинку на платформі Youtube. Не менш затишний та добрий трек надихає вірити у чудо та не втрачати віри у свої сили.

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MELOVIN Чудова Мить: слухати пісню онлайн:

MELOVIN Чудова Мить: текст пісні:

Яка чудова мить, ця новорічна ніч
Я так колись хотів її зустріти пліч-о-пліч з тобою
Коли горять вогні навколо
Ялинка як ліхтар
Злітається добро
І кожна мить цієї ночі з татовим вином
Всі поруч: ти і я, і цілий світ

Новий рік прийде
І сумніви зітре, любов нам принесе
Ти знай, ми йдемо в новий рік
Щоб бути щасливішими - я і ти
Погане забувай, і віри не втрачай в себе
Ти віри не втрачай в себе

Яка чудова мить, ця новорічна ніч
Я так колись хотів її зустріти де
сімейне коло
І феєрверків цвіт навколо
Згадаємо усе, що буде і було
І стіл святковий ніби сяє маминим теплом
Удома ти і я, і цілий світ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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