MELOVIN – Чудова Мить: слухати нову пісню онлайн (текст)

Український співак MELOVIN потішив слухачів новим треком "Чудова Мить", яка заряджає святковим настроєм. Слухайте пісню онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

MELOVIN презентував святкову пісню "Чудова Мить", а також показав своїх батьків. Саме зворушливе сімейне фото прикрасило новинку на платформі Youtube. Не менш затишний та добрий трек надихає вірити у чудо та не втрачати віри у свої сили.

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MELOVIN –Чудова Мить: слухати пісню онлайн:

MELOVIN –Чудова Мить: текст пісні:

Яка чудова мить, ця новорічна ніч

Я так колись хотів її зустріти пліч-о-пліч з тобою

Коли горять вогні навколо

Ялинка як ліхтар

Злітається добро

І кожна мить цієї ночі з татовим вином

Всі поруч: ти і я, і цілий світ

Новий рік прийде

І сумніви зітре, любов нам принесе

Ти знай, ми йдемо в новий рік

Щоб бути щасливішими - я і ти

Погане забувай, і віри не втрачай в себе

Ти віри не втрачай в себе

Яка чудова мить, ця новорічна ніч

Я так колись хотів її зустріти де

сімейне коло

І феєрверків цвіт навколо

Згадаємо усе, що буде і було

І стіл святковий ніби сяє маминим теплом

Удома ти і я, і цілий світ

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