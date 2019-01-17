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Ivan NAVI – All For The Love: пісня на Нацвідбір Євробачення 2019 (текст, переклад)
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Український артист Ivan NAVI (Іван Сяркевич) представив трек на Національний відбір на Євробачення 2019. Англомовна пісня "All For The Love" особлива для співака. Слухайте новинку онлайн та вчіть слова!
Сингл "All For The Love" – перша пісня, до якої Ivan NAVI написав музику. До того ж, це дебютний сингл співака англійською мовою. Саме з ним він йде на Нацвідбір на Євробачення 2019.
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Досі NAVI не брав участі в конкурсі, тож спробує свої сили також вперше. Чи вдасться йому підкорити суддів та глядачів – дізнаємося зовсім скоро, а поки що насолоджуйтеся запальним треком!
Слухати онлайн пісню Ivan NAVI – All For The Love на відбір Євробачення 2019:
Нова пісня ввійде також до першого англомовного міні-альбому Ivan NAVI, який вийде вже в лютому.
Текст і слова пісні "All For The Love"
Life was messing with my brain
Going circles day by day
Sometimes I feel
I'm loosing up my mind
Stress is pulling up the strain
Forgotten places , airplanes
But you don’t know what I keep inside
I've got electric beat
Running through my veins
your city, every street
is ready for romance
this song is on repeat
Will start a massive fire
can't you feel the vibe ?
Chorus:
I'm all for the love
I'm all for the love
There's no way
to keep it all inside
I'm all for the love
I'm all for the love
And felling it is
not committing crime
Days will never be the same
Addicted to this crazy game
But it don't matter when I see you smile
Never doing it for fame
And i will never feel the shame
Sending shivers down your spines
I've got electric beat
Running through my veins
your city, every street
is ready for romance
this song is on repeat
Will start a massive fire
can't you feel the vibe?
Oooh oooh oooh oohhh
Chorus.
Переклад пісні "Все для кохання"
Життя заплутало мій мозок
Ходіння колами день за днем
Іноді я відчуваю
Що я втрачаю розум
Стрес тягне за собою напругу
Забуті місця, літаки
Але ви не знаєте, що я бережу всередині
Я отримав електричний удар
Який біжить моїми венами
Ваше місто, кожна вулиця
Готові до романтики
Ця пісня на повторі
Почнеться масовий вогонь
Ви не відчуваєте вібрацію?
Приспів:
Я весь для любові
Я весь для любові
Немає шляху
Тримати все це всередині
Я весь для любові
Я весь для любові
І це рубка
Не вчинення злочину
Дні ніколи не будуть однаковими
Залежний від цієї божевільної гри
Але це не має значення, коли я бачу, як ви усміхаєтеся
Ніколи не робіть це для славу
І я ніколи не буду відчувати сором
Відправляючи тремтячи ваші шипи
Я отримав електричний удар
Який біжить моїми венами
Ваше місто, кожна вулиця
Готові до романтики
Ця пісня на повторі
Почнеться масовий вогонь
Ви не відчуваєте вібрацію?
Приспів.
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