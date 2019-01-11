KiRA MAZUR – Дихати: слухати пісню на Нацвідбір на Євробачення 2019

Півфіналістка відбору на Євробачення 2019 KiRA MAZUR представила трек, з яким вона побореться за право представляти Україну в Ізраїлі. Конкурсна пісня співачки отримала назву "Дихати". Слухайте!

Колоритна співачка KiRA MAZUR (справжнє ім'я – Олена Мазур) підготувала на Національний відбір на Євробачення 2019 україномовну пісню під назвою "Дихати". Саме з цим авторським треком виконавиця спробує підкорити суддів та глядачів.

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Творчість KiRA MAZUR вирізняється еклектичним стилем – поєднанням елементів українського фолку з різними стилями музики, який довершує потужний голос та оригінальна манера виконання. Прикметно, що вона сама пише всі свої пісні. Новаторська музика співачки не залишить вас байдужими, зацініть!

Слухати онлайн пісню KiRA MAZUR – Дихати на відбір на Євробачення 2019:

Відзначимо, що KiRA MAZUR – не новачок на українській сцені, однак через "неформатність" більшості робіт вона не зуміла здобути широку аудиторію. У 2018 році артистка випустила дебютний альбом "МІЙ FOLK", тож Нацвідбір допоможе їй показати свою творчість загалу.

Текст і слова пісні KiRA MAZUR – Дихати

А ти шо знайшла?

В нього очі чорні,

аж приторні, неповторні,

Ой як бо ж то з ними бути,

як забути всі ті смути?

Ой, я вже не твоя,

йде вся Земля коло кружля..

Ти мені треба немов як дихати,

Коли так важко - я буду буяти,

Коли до серця мало все призвести,

Коли так важко, я мушу дихати!

Вкрився туманом…

Чом, чом? Своїм обманом..

А я шо знайшла, в нього очі чорні,

аж приторні, неповторні,

Все забрав, покотився ланом,

став курганом, океаном,

ген на дно я…

Кіра Мазур

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