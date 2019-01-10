Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошені учасники конкурсу

У мережі з'явився список півфіналістів Національного відбору на Євробачення 2019 від України. А за кого вболіватимеш ти?

Названо українських співаків та гурти, які поборються за право представляти Україну на Євробачення 2019. Всього у списку є 16 виконавців, яких можна буде почути та оцінити на півфіналах.

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Учасники Нацвідбору на Євробачення 2019:

Braii

Freedom jazz

KAZKA

YUKO

The Hypnotunez

LAUD

TAYANNA

Brunettes Shoot Blondes

VERA KEKELIA

ЦеШо

Ivan NAVI

ANNA MARIA

BAHROMA

LETAY

КiRA MAZUR

KHAYAT

Відзначимо, що вже 22 січня пройде жеребкування, за яким буде визначено порядок виступів учасників у півфіналах. Прямі ефіри, а саме перший півфінал пройде – 9 лютого, другий півфінал – 16 лютого, а фінал – 23 лютого. А хто подобається найбільше вам?

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