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Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошені учасники конкурсу

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Притула - ведучий Нацвідбору Євробачення 2019 - фото 1
Притула - ведучий Нацвідбору Євробачення 2019

У мережі з'явився список півфіналістів Національного відбору на Євробачення 2019 від України. А за кого вболіватимеш ти?

Названо українських співаків та гурти, які поборються за право представляти Україну на Євробачення 2019. Всього у списку є 16 виконавців, яких можна буде почути та оцінити на півфіналах.

І ще: Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошено склад журі

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2019:

  • Braii
  • Freedom jazz
  • KAZKA
  • YUKO
  • The Hypnotunez
  • LAUD
  • TAYANNA
  • Brunettes Shoot Blondes
  • VERA KEKELIA
  • ЦеШо
  • Ivan NAVI
  • ANNA MARIA
  • BAHROMA
  • LETAY
  • КiRA MAZUR
  • KHAYAT

Відзначимо, що вже 22 січня пройде жеребкування, за яким буде визначено порядок виступів учасників у півфіналах. Прямі ефіри, а саме перший півфінал пройде – 9 лютого, другий півфінал – 16 лютого, а фінал – 23 лютого. А хто подобається найбільше вам?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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