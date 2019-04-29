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Игра престолов 8 сезон 3 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры
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Сегодня вышла 3 серия 8 сезона сериала Игры Престолов. Она вызвала не меньше обсуждений, чем предыдущие. Смотрите онлайн третью серию, а также узнайте о главных сюжетных поворотах со спойлерами на Радио МАКСИМУМ!
Ночью с 28 на 29 апреля появился 3 эпизод финального сезона сериала Игра Престолов. Именно 8 сезон – последний в безумно популярной саге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".
Известно, что в финале будет только 6 серий, продолжительность которых будет около часа. Зрители наконец-то увидят битву с Королем Ночи и узнают, кто же достоин занять Железный Трон.
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Смотреть онлайн 3 серия 8 сезон Игра престолов можно здесь:
- Американский телеканал HBO (каждое воскресенье в 21:00 по Нью-Йоркскому времени, в Киеве в это время будет 04:00 понедельника)
- Сервис HBO NOW, который обойдется в 14,99 доллара на месяц
- Онлайн-кинотеатри и сервисы с платною подпискою, типа "Амедиатека"; на українском языке – OLL.TV или MEGOGO.
Немного позже серии с переводом выкладывают разные пиратские ресурсы. Сейчас вторая серия на украинском уже доступна на сервисе hdrezka. Смотреть онлайн премьеру на русском языке так же можно бесплатно на сайтах hdrezka. Приятного просмотра!
Осторожно, дальше сюжет 3 серии финального сезона Игры Престолов! Тут спойлеры!
Трейлер 3 серии сериала Игра престолов 2019:
Последний шанс! Если вы не смотрели серию, не советуем вам читать описание!
Сюжет и спойлеры 3 серии Игры престолов 2019
Серия начинается с испуганных лиц главных героев и появления армии Короля Ночи. Также наконец появляется красная жрица Мелисандра, которая зажигает вокруг Винтерфелла ров, а также вооружает почти каждого огненными мечами.
Джон Сноу с Дейенерис смотрят, как первая волна защиты исчезает, не понимая, что происходит, ведь мертвецы прорываются сквозь горящий ров. В то время Арья советует Сансе отправиться в убежище, но Леди Винтерфелла не собирается сдаваться.
Армия начинает отступать, ведь ледяных врагов становится слишком много и шторм усиливается. Они пытаются создать огненное кольцо вокруг Винтерфелла, но ничего не помогает.
Между тем Санса разговаривает с Тирионом об их прошлом, а Грейджой вместе с Браном перебрасываются парой слов, пока юный Старк не использует свои силы Ворона. Король Ночи вместе с армией все же прорывается к замку, уничтожая все и всех вокруг.
Арья сама идет залами родного замка, отбиваясь от мертвецов, ей на помощь приходят Пес и Берик Дондаррион. А Королю ночи нужно не много времени, чтоб воспользоваться огненным дыханием своего дракона. Однако создатель скитальцев падает с дракона через Джона. Дени с драконами остаются в небе. Дейнерис пытается сжечь Короля, однако ему все равно и он просто идет, а Джон следует за ним. Трупы начинаются подниматься и дополнять новую армию белых ходоков, и среди них юная Лианна Мормонт.
Джон бежит к Брану пока драконы Дени атакуют ходоков, а саму бурерожденную спасает от мертвецов верный Джорах. Вокруг кипит битва не на жизнь, а на смерть. Тирион и Санса пытаются помочь всем в крипте, Джон хочет стать героем, а Дени проливает первую кровь.
Все же Король Ночи находит Брана, а Теон пытается защитить юного Старка. Еще один персонаж погиб. Но тут появляется Арья и убивает Короля Ночи. Да! Она убила главного врага всех живых! Все ходоки и дракон умирают. Дени кричит над умирающим Джорахом, а красная Жрица снова исчезает.
Напоминаем, что 4 серия 8 сезона Игры Престолов выйдет уже 5 мая, а в Украине в ночь на 6 мая.
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