Гра престолів 8 сезон: букмекери передбачили фінал культового серіалу

14 квітня о 21:00 за нью-йоркським часом (3:00 за київським часом) відбудеться прем'єра 8 сезону серіалу "Гра престолів". Букмекери уже пропонують фанатам ставити ставки на подальший хід подій. Чим же, на думку фахівців, може завершитися культовий серіал?

Фінальний сезон серіалу "Гра престолів" може дати відповідь на шалену кількість питань. Букмекери ж пропонують фанатам ставити ставки на те, яким же буде перебіг подій в останніх епізодах кіносаги.

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Хто стане новим правителем Семи Королівств у кінці серіалу?

Як виявилося, фаворитом є Бран Старк. Якщо вірити численним фанатським теоріям, саме він є тим Королем Ночі, а також центральною фігурою усієї саги. Зазначимо, що раніше вважалося, що Джон Сноу може стати новим правителем.

Зауважимо, що не вельми зрозуміло, для чого Брану ставати правителем. Певна нелогічність не заважає букмекерам виводити його вперед:

Так виглядає топ-5 претендентів на звання головного:

Бран Старк – 1.80

Санса Старк – 4.00

Джон Сноу – 5.00

Дейенеріс Таргарієн – 5.70

Тіріон Ланністер – 9.00

Хто помре у 8 сезоні Гри престолів?

Смерті героїв – чи не найулюбленіша традиція культового серіалу "Гра престолів". Згідно з прогнозами букмекерів, до кінця саги не доживе десяток основних персонажів.

Майже позбавлені шансів на життя Еурон Грейджой і Серсея Ланністер. Джон Сноу замикає десятку "смертників". Натомість аналітики найменше вірять у смерть Семвелла Тарле, з яким асоціює себе Джордж Мартін, творець саги. До слова, одна з фанатських версій стверджує, що вся історія може виявитися вигадкою Тарле.

Джон Сноу може ще пожити у восьмому сезоні

Хто помре у Грі престолів?

Еурон Грейджой – 1.03

Серсея Ланністер – 1.05

Мелісандра – 1.15

Варіс – 1.25

Дейенеріс Таргарієн – 1.25

Джеймі Ланністер – 1.25

Теона Грейджой – 1.45

Брієнна Тарт – 1.50

Яра Грейджой – 1.85

Джон Сноу – 1.90

Семвелл Тарле – 4.00

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Хто ж уб'є Серсею?

Якщо вірити у те, що Серсея помре, то цікаво, від чиїх рук? Раніше у серіалі ворожка нагадала їй смерть (передбачення у "Грі престолів" обов'язково збуваються). На відміну від книги, де передбачення конкретизоване (Серсію повинен убити один із братів), у кіноверсії не вказувалося, від чиїх рук вона загине.

Серсею, швидше за все, уб'є брат

Утім, букмекери вважають, що вбивцею Серсії буде її брат, а за сумісництвом коханець – Джеймі Ланністер. На другій позиції – Ар'я Старк, а от замикає трійку ще один брат – Тіріон.

Джеймі Ланністер – 1.45

Ар'я Старк – 3.00

Тіріон Ланністер – 8.00

Дейнеріс Таргарієн – 15.00

Король Ночі – 20.00

Зазначимо, що на те, що Серсея виживе, пропонують ставити з коефіцієнтом 8.00. Це свідчить про те, що шанси у неї невисокі, але сценаристи, традиційно, можуть нас здивувати.

Хто буде Королем Ночі?

Це ще одна можливість воскресити тих героїв, які здавалося б, уже давно мертві. У цій номінації першу позицію міцно закріпив за собою Ходор, котрого ми бачили востаннє під час боротьби з армією Короля Ночі (епізод з дверима, який просто неможливо забути).

Також реінкарнуватися можуть Станніс Баратеон і Петір Бейліш. А от Джор і Джеймі, швидше за все, у восьмому сезоні можуть загинути, а згодом стати блукачами.

Цікаво, хто буде Королем Ночі?

Ходор – 1.60

Джорах Мормонт – 2.50

Станніс Баратеон – 2.50

Джеймі Ланністер – 3.00

Петір Бейліш – 3.00

Крім того, пропонується зробити безліч інших цікавих ставок, які припадуть до душі фанатам саги.

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Чи політає Джон Сноу на драконі?

До прикладу, якщо Джон Сноу в останньому сезоні бодай раз політає на драконі , зіграє ставка з коефіцієнтом 1.15.

, зіграє ставка з коефіцієнтом 1.15. Смерть усіх трьох драконів до кінця восьмого сезону має коефіцієнт 1.55.

до кінця восьмого сезону має коефіцієнт 1.55. Уявіть, що Король ночі нарешті заговорив. Букмекери пропонують ставити на це з коефіцієнтом 2.40.

Ми ж бо нагадаємо, що восьмий сезон "Гри престолів" буде складатися з шести епізодів. Остання серія вийде 19 травня.

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