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Привітання з Днем ангела Олени: вірші, смс, проза і картинки на іменини

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Вітальна картинка Олені - фото 1
Вітальна картинка Олені

Красиві привітання в День Ангела Олени 2020 потішать усіх власниць цього імені. У це свято не забудьте поздоровити знайомих Оленок, надіславши вітання з іменинами! Зібрали найкращі вірші, смс, прозу та картинки для них.

Ім'я Олена походить з грецької мови та перекладається як "світла, сонячна, сяюча". Припускають, що воно пов'язане з Геліосом – богом сонячного світла. Свій День ангела власниці цього імені відзначають кілька разів на рік: 3 червня, 24 липня, 12 листопада та 28 січня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Зібрали для вас привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно принесуть гарний настрій іменинницям :) Надішліть Олені найкращі поздоровлення!

Вірші для привітання з Днем ангела Олени

***

Життя – театр, і ми на сцені,
Роль у кожного своя.
Я хочу, щоб ти, Олена,
У житті примою була.

Кожен день щоб став дебютом,
І завжди щоб був аншлаг,
Світ з тобою щохвилини
Кожен свій звіряє шаг!

***

Сьогодні у твій День Ангела ми хочемо побажати:
Щоб у житті твоїм було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.
Хай Олена свята піклується про Тебе,
Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!

***

Сьогодні настали іменини
В Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості щиро бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає!

***

Твоє ім'я Олена – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

Прикольні СМС вітання з іменинами Лєни

***

Побажання для Олени:
Щоб не тиснули лабутени,
Щоб любили бізнесмени,
Щоб зникли всі проблеми.
Посміхатися й сміятися,
Боротися і не здаватися!

***

Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Лєна, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Лєна, вітає!

***

Вітаю з іменинами Оленку,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Олено, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Нехай під крилами своїми
Оленку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Олені нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

Поздоровлення Олені на іменини у прозі

***

Олена – ти найсвітліше, що є в житті. Бажаю тобі бути щасливою і відшукати в житті саме те, що тобі потрібно. Нехай твої заняття будуть цікавими, люди навколо ніколи не розчаровують, а радість завжди та всюди оточує тебе. Радій кожному дню!

***

Оленочко, вітаю тебе зі святом! Щиро бажаю тобі справжнього жіночого щастя. Щоб твої очі завжди усміхалися, а серце випромінювало гармонію. Будь справжньою леді, завжди красивою і привабливою. Здоров'я, достатку і насолоди від життя!

***

Дорога Олено, вітаю тебе з цим радісним днем. Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!

***

Оленко, вітаю тебе зі святом! Бажаю неймовірного життєлюбства, втілення всіх мрій та досягнення цілей. Нехай буде багато радості й усмішок, підтримки й розуміння, надій і вражень! Ти – дивовижна, всього тобі найкращого!

***

Вітаю тебе, Оленко, і бажаю завжди сяяти щасливою усмішкою "на мільйон", бути щасливою і коханою. Нехай щоранку радує тебе прекрасним зображенням у дзеркалі, нехай кожен день буде неймовірно успішним і позитивним, а вечорами нехай до тебе приходить романтика і задоволення!

***

Дорога Лєночко, від душі тебе вітаю і побажати тобі хочу впевнених перемог і креативних ідей, чудового настрою і великого натхнення, невідцвітної краси та справжнього затишку, неземного щастя і світлої любові!

***

Прекрасна Олено, вітаю тебе від щирого серця! Побажаю тобі веселих нот життя та успішних досягнень, великої палкої любові та небувалого щастя в житті. Будь завжди такою ж чарівною, веселою, доброю, загадковою, красивою і неповторною.

***

Сьогодні, Лєночка, я хочу побажати тобі всіх благ і неземного щастя! Нехай твоя розкішна усмішка якомога частіше з'являється на твоїх устах! Нехай кожна мить твого життя дарує тобі радість! Лєно, залишайся такою ж красивою і прекрасною, адже ти народжена, щоб сяяти!

***

Вітаю тебе, люба Оленко! Бажаю завжди бути не просто красивою і премудрою, а неймовірно талановитою, геніальною і чарівною. Нехай тебе постійно оточує турбота близьких, любов і радість, нехай у всьому тобі щастить і всюди супроводжує успіх!

Картинки і листівки у День ангела Оленки

Привітання з Днем ангела Олени: вірші, смс, проза і картинки на іменини - фото 407693
Привітання з Днем ангела Олени: вірші, смс, проза і картинки на іменини - фото 382686
Привітання з Днем ангела Олени: вірші, смс, проза і картинки на іменини - фото 407691
Привітання з Днем ангела Олени: вірші, смс, проза і картинки на іменини - фото 382688
Привітання з Днем ангела Олени: вірші, смс, проза і картинки на іменини - фото 407694
Привітання з Днем ангела Олени: вірші, смс, проза і картинки на іменини - фото 382691
Привітання з Днем ангела Олени: вірші, смс, проза і картинки на іменини - фото 331628

Вам знадобиться: Гарні привітання з Днем народження українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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