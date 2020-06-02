На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання з Днем ангела Олени: вірші, смс, проза і картинки на іменини
-
- 178
Красиві привітання в День Ангела Олени 2020 потішать усіх власниць цього імені. У це свято не забудьте поздоровити знайомих Оленок, надіславши вітання з іменинами! Зібрали найкращі вірші, смс, прозу та картинки для них.
Ім'я Олена походить з грецької мови та перекладається як "світла, сонячна, сяюча". Припускають, що воно пов'язане з Геліосом – богом сонячного світла. Свій День ангела власниці цього імені відзначають кілька разів на рік: 3 червня, 24 липня, 12 листопада та 28 січня.
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
Зібрали для вас привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно принесуть гарний настрій іменинницям :) Надішліть Олені найкращі поздоровлення!
- Вітання у віршах
- Прикольні SMS побажання
- Красиві привітання прозою (своїми словами)
- Вітальні листівки та відкритки
Вірші для привітання з Днем ангела Олени
***
Життя – театр, і ми на сцені,
Роль у кожного своя.
Я хочу, щоб ти, Олена,
У житті примою була.
Кожен день щоб став дебютом,
І завжди щоб був аншлаг,
Світ з тобою щохвилини
Кожен свій звіряє шаг!
***
Сьогодні у твій День Ангела ми хочемо побажати:
Щоб у житті твоїм було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.
Хай Олена свята піклується про Тебе,
Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!
***
З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Сьогодні настали іменини
В Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості щиро бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає!
***
Твоє ім'я Олена – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Прикольні СМС вітання з іменинами Лєни
***
Побажання для Олени:
Щоб не тиснули лабутени,
Щоб любили бізнесмени,
Щоб зникли всі проблеми.
Посміхатися й сміятися,
Боротися і не здаватися!
***
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Лєна, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Лєна, вітає!
***
Вітаю з іменинами Оленку,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Олено, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Нехай під крилами своїми
Оленку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Олені нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
Поздоровлення Олені на іменини у прозі
***
Олена – ти найсвітліше, що є в житті. Бажаю тобі бути щасливою і відшукати в житті саме те, що тобі потрібно. Нехай твої заняття будуть цікавими, люди навколо ніколи не розчаровують, а радість завжди та всюди оточує тебе. Радій кожному дню!
***
Оленочко, вітаю тебе зі святом! Щиро бажаю тобі справжнього жіночого щастя. Щоб твої очі завжди усміхалися, а серце випромінювало гармонію. Будь справжньою леді, завжди красивою і привабливою. Здоров'я, достатку і насолоди від життя!
***
Дорога Олено, вітаю тебе з цим радісним днем. Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!
***
Оленко, вітаю тебе зі святом! Бажаю неймовірного життєлюбства, втілення всіх мрій та досягнення цілей. Нехай буде багато радості й усмішок, підтримки й розуміння, надій і вражень! Ти – дивовижна, всього тобі найкращого!
***
Вітаю тебе, Оленко, і бажаю завжди сяяти щасливою усмішкою "на мільйон", бути щасливою і коханою. Нехай щоранку радує тебе прекрасним зображенням у дзеркалі, нехай кожен день буде неймовірно успішним і позитивним, а вечорами нехай до тебе приходить романтика і задоволення!
***
Дорога Лєночко, від душі тебе вітаю і побажати тобі хочу впевнених перемог і креативних ідей, чудового настрою і великого натхнення, невідцвітної краси та справжнього затишку, неземного щастя і світлої любові!
***
Прекрасна Олено, вітаю тебе від щирого серця! Побажаю тобі веселих нот життя та успішних досягнень, великої палкої любові та небувалого щастя в житті. Будь завжди такою ж чарівною, веселою, доброю, загадковою, красивою і неповторною.
***
Сьогодні, Лєночка, я хочу побажати тобі всіх благ і неземного щастя! Нехай твоя розкішна усмішка якомога частіше з'являється на твоїх устах! Нехай кожна мить твого життя дарує тобі радість! Лєно, залишайся такою ж красивою і прекрасною, адже ти народжена, щоб сяяти!
***
Вітаю тебе, люба Оленко! Бажаю завжди бути не просто красивою і премудрою, а неймовірно талановитою, геніальною і чарівною. Нехай тебе постійно оточує турбота близьких, любов і радість, нехай у всьому тобі щастить і всюди супроводжує успіх!
Картинки і листівки у День ангела Оленки
Вам знадобиться: Гарні привітання з Днем народження українською мовою
- 02 червня
-
21:58Ці продукти потрібні всім після 40 років
-
21:45Лесбійки дали кілька секс-порад для чоловіків: вони допоможуть звести її з розуму
-
21:24Віра Кекелія з чоловіком показали кумедне батьківське відео
-
21:14Рейтинг автомобілів з найбільш примхливими двигунами
-
21:003 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:53Дієтологи назвали шкідливі властивості часнику
-
20:435 ефективних методів готувати улюблені страви без олії
-
20:20Вчені перевірили, чи може сонце подолати коронавірус
-
20:14Учені розповіли про шкоду капсульних електронних сигарет
-
19:54ТОП-3 професій, дуже небезпечних для здоров'я
-
19:42Скільки Ілону Маску вдалося заробити завдяки своїй дитячій мрії?
-
19:23Маша Єфросиніна захопила селфі без макіяжу
-
19:14Список iPhone, які точно отримають оновлення до iOS 14
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:05Привітання з Днем ангела Олени: вірші, смс, проза і картинки на іменини
-
19:00Blackout Tuesday – що це таке та чому зірки публікують чорні квадрати
-
18:54Ці знаки Зодіаку старіють швидше за інших
-
18:42Американський режисер випустив короткометражку про насильство з боку поліції
-
18:26Ford підтвердив відродження легендарного Mustang Mach 1
-
18:16Гороскоп на 3 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:03Учені назвали винуватця жіночого алкоголізму
-
17:57Чи справді українців штрафуватимуть за відсутність адресної таблички на будинку
-
17:50Чому жінки-начальниці частіше розлучаються з чоловіками
-
17:43Не можна просто так взяти і: зірки Володаря перснів пояснили, звідки взявся популярний мем
- 02 червня
-
21:45Лесбійки дали кілька секс-порад для чоловіків: вони допоможуть звести її з розуму
-
19:00Blackout Tuesday – що це таке та чому зірки публікують чорні квадрати
-
17:57Чи справді українців штрафуватимуть за відсутність адресної таблички на будинку
-
14:44Чи дійсний електронний паспорт з додатка ДІЯ при посадці у потяг
-
12:34Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою
-
09:26Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 2 червня
-
07:16Погода в Україні 2 червня: у яких областях пройдуть дощі
- 01 червня
-
21:48Було у кожного: дві найпоширеніші помилки у стосунках
-
20:00Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
-
18:35Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта
-
17:21Викрадена принцеса: Руслан і Людмила – дивитись онлайн український мультфільм
-
10:46Послаблення карантину з 1 червня: які обмеження зняли в Україні
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 1 червня
-
07:14Дієтолог розповіла про 7 поширених помилок під час схуднення
- 31 травня
-
21:54Чому жінки симулюють оргазм: науковці відповіли на питання, яке турбує мільйони чоловіків
-
20:00Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії
-
16:20Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)
-
13:00Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
-
11:00Всесвітній день блондинок: ТОП-5 найкращих фільмів про білявок
-
08:14Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни
- 30 травня
-
21:23Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)
-
19:23Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня