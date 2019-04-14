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Гра престолів Вибори президента України 2019

Гра престолів: видалені сцени, які вас шокують

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Прем'єра восьмого сезону Гри престолів відбудеться сьогодні - фото 1
Прем'єра восьмого сезону Гри престолів відбудеться сьогодні / maximum.fm

Вже сьогодні відбудеться прем'єра останнього сезону серіалу Гра престолів. Піднімаємо завісу таємниці над тим, що ж ми так і не побачили в попередніх сезонах: мова піде про видалені сцени з серіалу.

Ось сцена з четвертого сезону. У ній Бронн переконує Шаю, що розставання з Тіріоном було неминуче, що всіх людей низького народження рано чи пізно викидають, і що треба пристосовуватися до мінливих обставин:

ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях

Ще одна сцена з четвертого сезону. У ній Дені після вигнання Джораха на самоті стоїть на вершині піраміди, ігноруючи спроби Міссандеї привернути до себе увагу, але потім все ж звертається до неї з закликом ніколи не зраджувати свою королеву:

Сцена конфлікту Аліссера Торне і Тормунда з п'ятого сезону, провісник конфлікту Торне з Джоном Сноу:

У першому з вирізаних з шостого сезону уривків леді Оленна Тірелл пояснює синові, навіщо того відіслали в Браавос насправді, і оголошує, що Ківан Ланністер покликав її на засідання Малої ради:

І наостанок, розширена версія уявлення браавосійської трупи акторів про події у Вестеросі:

І ще: Гра престолів: як змінилися зірки серіалу за сім сезонів

Джерело: digitalspy
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