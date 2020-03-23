Чи справді молоко допомагає боротись із COVID-19: фактчекінг

У мережі поширюють інформацію, мовляв, молоко допомагає боротися із коронавірусом. Та жодних досліджень, які б це підтвердили, немає. Ми розібрались, що правда, а що – відверта брехня.

Всесвітня організація здоров'я запевняє, що ні профілактики, ні лікування від нового коронавірусу не існує. Та це не заважає поширенню фейків про нібито ефективні (насправді – ні) засоби проти COVID-19.

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Цього разу портал Foodnavigator-asia повідомив, що провідні молочні асоціації Китаю сформували поради щодо споживання набілу для посилення імунітету населення в боротьбі з новим коронавірусом. Ці поради нібито опубліковані в статті "Рекомендації зі споживання молока та молочних продуктів для громадян Китаю". Проте у відкритих англомовних джерелах знайти її не вдалося.

Автори "По той бік новин", які розвінчують різні міфи, проаналізували розтиражовані твердження та розклали все по поличках.

1. У публікації не сказано, що молоко хоча б щось лікує. Йдеться про користь набілу: "молоко та інші молочні продукти – ідеальне джерело високоякісного протеїну, а також вітаміну В2, вітаміну А, кальцію та інших надважливих для організму людини поживних елементів". Важко щось заперечити.

Проблеми починаються у висновках: "тому підвищення споживання молочних продуктів дійсно може допомогти посилити імунітет для боротьби організму із новітнім коронавірусом". Це – відверта маніпуляція і перебільшення.

Дослідники екстраполюють користь молока на боротьбу із хворобою. Але з однаковим успіхом можна стверджувати, що й борщ або сало допомагають подолати коронавірус – адже кожен продукт по-своєму формує мікробіом кишківника і впливає на імунітет.

2. Загалом йдеться про важливість збалансованого харчування, яке справді допомагає тримати імунну систему в кращій формі. Але чомусь з-поза уваги випадає ключове слово "збалансоване" – з коренем "баланс", а не "молоко".

3. У публікації також радять китайцям збільшити споживання молока та еквівалентних продуктів. Але не забуваймо, що "збільшити" – поняття дуже відносне. Китайці в принципі мало споживають таких продуктів – через непереносимість лактози та культурні упередження. Тож в їхньому випадку такі поради можуть бути почасти доречними – є молоко без лактози, інші продукти, де її менше. Але є народи, особливо в Європі та Америці, що вживають молоко значно більше, ніж китайці. Тому для них збільшення споживання набілу може бути навіть шкідливим.

Світові організації в галузі харчування рекомендують вживання 2-3 порцій молочних продуктів в день (одна порція – це склянка рідкого продукту (молока, кефіру), 40 г для твердого сиру або 120 г домашнього сиру).

4. Ну і не забуваймо про маніпуляції маркетологів. Скільки було випадків, коли в рекламі наголошували на виключній користі того чи іншого продукту тільки для того, аби збільшити продажі. Це саме бачимо й тут – ключовими учасниками дослідження є молочні асоціяції, які апріорі зацікавлені в збільшенні попиту на набіл. Тож їхні висновки – упереджені.

Наразі рекомендованих лікарських засобів, призначених для профілактики або лікування інфекції, викликаної новим коронавірусом 2019 nCoV, немає. Інфікованим пацієнтам допомагають полегшити та зняти симптоми, а особам з важкими формами захворювання надають терапію підтримки.

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