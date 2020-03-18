Рецепти з гречкою: швидко, легко та на всі випадки життя

Поки українці сидять на карантині та скуповують всі продукти, ми підготували для вас підбірку цікавих та смачних рецептів з гречкою. Це легко та швидко, адже гречку можна не лише варити та запарювати. Смачного!

Плов з гречки в мультиварці

Інгредієнти:​​

Гречка – 1 склянка

Вода – 2,5 склянки

Лук – 2 шт.

Морква – 2 шт.

Курка (гомілки) – 2 шт.

Сіль – дрібка

Спеції для плову – 1 ч.л.

Рецепт приготування гречки в мультиварці:

Для початку очистити цибулю від лушпиння, нарізати кубиками. На дно мультиварки налити олію, висипати цибулю. Встановити режим "Жарка" на 5-7 хвилин. Поки буде смажитися цибулю, натерти на великій тертці моркву і нарізати куряче м'ясо шматочками. Додати курку і моркву до цибулі, посолити. Смажити все близько 20 хвилин. Додати спеції. Промити гречку. Висипати на дно мультиварки, залити водою. Встановити режим "Плов" і варити плов з гречки в мультиварці до готовності.

Котлети з гречки

Інгредієнти:​​

Гречана каша – 3 склянки

Картопля – 5-6 шт.

Вода (за бажанням) – 0,5-1 склянка

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

Олія – 5-7 ст. л.

Рецепт приготування гречаників:

Картоплю очистити, вимити та натерти на дрібній тертці. Додати гречану кашу, сіль, перець. Ретельно перемішати. Повинна вийти в'язка маса. Якщо гречана каша розсипчаста і маса після перемішування не в'язка, долити води та знову перемішати. Готовий фарш обробити на котлети. Щоб котлети не розсипалися на сковороді, котлетну масу потрібно гарненько ущільнити, перекладаючи з руки в руку і притискаючи. На сковороді розігріти олію. У гарячу олію викласти котлети. Смажити котлети з гречаної каші на середньо-сильному вогні до рум'яної скоринки (2 хвилини). Потім перевернути та смажити 1-1,5 хвилини з іншого боку. Потім додати масло і точно також смажити наступну порцію. Коли всі котлети будуть готові, їх потрібно скласти в сковороду, накрити сковорідку кришкою і пропарити котлети на повільному вогні (5-10 хвилин).

Гречка в духовці

Інгредієнти:​​

Гречана крупа – 1,5 склянки

Частини курки на вибір (ніжки, стегенця, крила, грудки) – приблизно 600 г

Цибуля ріпчаста, середній – 0,5 шт.

Часник – 3 зубчики

Олія соняшникова – 1,5 ст. ложки

Сіль

Перець

Вода (окріп) – 2,5 склянки

Рецепт приготування гречки в духовці:

Насамперед потрібно ретельно промити гречку і висипати в окрему миску. Закип'ятити воду і залити гречку хвилин на 10 приблизно. Туди ж додати солі та приправи. Далі потрібно промити під проточною водою курячі ніжки, обсушити та на ці 10 хвилин замаринувати в солі, перці та будь-якій улюбленій приправі. Духовку ставимо на 180 градусів і чекаємо, поки розігріється. Половинку цибулини ріжемо тонкими півкільцями, а часник – дрібними кубиками. Беремо форму, в неї заливаємо олію. Висипаємо в форму цибулю і часник, гречку разом з водою і перемішуємо, розподіляючи рівномірно інгредієнти. Викладаємо ніжки останнім шаром. Беремо фольгу, блискучою стороною всередину накриваємо наше блюдо так, щоб повітря не циркулювало – це нам потрібно для приготування у власному соку. У розігріту духовку ставимо нашу форму по центру на 1 годину. Хвилин за 20 до фінішу потрібно прибрати фольгу, щоб з'явився смачний золотистий відтінок.

Гречаний суп

Інгредієнти:​​

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1-2 шт.

Гречка – 1 стакан

Картопля – 2 шт.

Лавровий лист – 1 шт.

Масло вершкове – 30 г (за смаком)

Сіль – 1 ч. л. (за смаком)

Перець чорний мелений – за смаком

Вода – 1,5 л

Рецепт приготування гречаного супу:

Очистити, вимити картоплю. Нарізати кубиками. Очистити, вимити цибулю і моркву. Цибулю нарізати дрібно. Моркву натерти на великій тертці. Гречку перебрати, промити в холодній воді. Воду закип'ятити, посолити, додати нарізану кубиками картоплю, цибулю і моркву, гречану крупу, лавровий лист, масло, перець і сіль. Варити гречаний суп до готовності на невеликому вогні під кришкою (близько 20-25 хвилин).

Запіканка з гречаної каші

Інгредієнти:​​

Крупа гречана – 230 г

Печериці – 300-400 г

Цибуля ріпчаста – 150-200 г

Масло вершкове – 45 г

Сметана 20% – 150 мл

Яйця – 2 шт.

Сир твердий – 150 г

Сіль – за смаком

Рецепт приготування запіканки з гречки:

Гречку ретельно промити, залити водою (500 мл) і солити. Довести до кипіння. Варити гречку 10 хвилин. Лук очистити і дрібно нарізати. У сковороді розтопити половину вершкового масла та обсмажити цибулю до прозорості. Гриби промити та нарізати скибочками. Додати гриби до цибулі та тушкувати до випаровування всієї рідини. У процесі тушкування солити. Маленький шматочок вершкового масла залишити для змащування форми. Вершкове масло, яке залишилося, кладемо в гречку і перемішуємо. У миску розбиваємо яйця і викладаємо сметану. Солимо і злегка збиваємо. Включаємо духовку для розігрівання до 200 градусів. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом і викладаємо туди половину гречки. Потім викладаємо шар грибів. Кілька скибочок грибів залишаємо для прикраси. Викладаємо гречку, яка залишилася. Заливаємо яєчно-сметанною масою. Зверху на дрібній тертці натираємо сир і кладемо скибочки грибів, які залишилися. Відправляємо в гарячу духовку на 15 хвилин. Запіканка з гречки та грибів готова. Даємо їй трохи охолонути та піднятися.

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Гречаний пиріг

Інгредієнти для тіста:​

Вода – 200 мл.

Пшеничне борошно – 300 г

Свіжі дріжджі – 20 г

Соняшникова олія – 2 ст. л.

Цукор – 2 ч. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

Гречана крупа – 1 склянка (180 г)

Картопля – 600 г

Ріпчаста цибуля – 200 г

Сира / копчена грудинка – 150-200 г

Часник – 3-4 зубчики

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Яйце (щоб змастити пиріг) – 1 шт.

Рецепт приготування гречаного пирога:

Готуємо тісто. Дріжджі покришити в великий посуд, засипати цукром і залишити на 5 хвилин, щоб вони розпустилися, потім перетерти їх ложкою. Додати теплу (приблизно 35°С) воду і сіль. Перемішати. Потім додати приблизно 200 г просіяного борошна. Перемішати ложкою. Далі додати соняшникову олію, змішати, висипати борошно, що залишилося, і замісити м'яке еластичне тісто. Оскільки борошно буває різне, то орієнтуватися слід не тільки на кількість борошна в рецепті, але і на консистенцію тіста. Тому решту борошна додавайте поступово. Тісто готове. Поверхню тісту змастити маслом, ємність накрити чистим рушником і поставити в тепле місце на 40-50 хвилин, щоб тісто виросло. Поки тісто підростає, готуємо начинку. Гречку і почищену картоплю відварити в підсоленій воді. З картоплі злити воду і пом'яти картоплю товкачиком до пюреподібного стану. Бекон нарізати дрібними кубиками або короткою соломкою. Цибулю почистити і також порізати невеликими кубиками. На суху розігріту сковороду викласти порізаний бекон і, помішуючи, смажити до рум'яної скоринки, щоб добре витопити жир. До бекону додати цибулю і, помішуючи, також його злегка підрум'янити. Потім додати часник, сіль, перемішати і через 1 хв. відставити з вогню. У велику миску викласти картопляне пюре, відварну гречку і смажений з цибулею бекон. Все добре поперчити, при необхідності досолити і ретельно перемішати ложкою до однорідного стану. Начинка готова. Тісто, яке виросло, трошки підім'яти рукою і не присипаної борошном, розкачати його в коло. На середину тіста викласти начинку. Тісто зібрати до середини і щільно зліпити його краю. Зверху тісто з начинкою посипати борошном і трошки приплюснути. Потім пиріг обережно, щоб не порвалося тісто, перекласти у форму, змащену маслом, зліпленими краями тіста вниз. Пиріг розрівняти, наколоти виделкою і змастити збитим яйцем або жовтком. Форму з пирогом помістити в попередньо розігріту до 190°С духовку і випікати 50 хв.

Вареники з гречкою та сиром

Інгредієнти для тіста:​​

Борошно – 300 г

Вода – 100 мл

Яйце – 1 шт

Сіль

Інгредієнти для начинки:​

Сир (творог) – 200 г

Відварна гречка – 1,5 склянки

Середня цибулина – 1 шт

Рубаний кріп

Рослинна олія

Сіль

Перець

Сире яйце – 1 шт

Рецепт приготування вареників з гречкою та сиром:

Замішати тісто з усіх потрібних інгредієнтів. Цибулю потрібно подрібнити і злегка обсмажити в маслі. Далі зібрати усю начинку, добре змішати і приправити. В кінці додати сире яйце для в'язкості. Творог не повинен бути кислим, інакше не вийде потрібного смаку.

Салат з зеленої гречки

Інгредієнти:​​

Гречка зелена пророщена – 3-4 ст. л.

Помідори черрі – 6-8 шт

Огірок свіжий – 1-2 шт

Перець болгарський – 1 шт

Лук-порей – 1/2 шт

Листя салату – 5 шт

Зелень свіжа – 50 г

Лимонний сік – 1 ст. л.

Олія – 2 ст. л.

Маслини – 5-6 шт

Сіль – 1-2 пучок

Рецепт приготування салату з зеленою гречкою:

Зелену гречку пророщуємо по інструкції на упаковці. Перед тим як додавати її в салат, ретельно промиваємо під проточною водою і злегка обсушуємо. Миємо й нарізаємо помідори і огірки. Ріжемо так, як подобається: можна подрібніше, можна - великими часточками. Перець очистимо від насіння і наріжемо смужками або кубиками. Листя салату порвемо на шматочки, а цибулю наріжемо тонкими півкільцями. Помиту і обсушену зелень дрібно нарізаємо. Складаємо все підготовлені інгредієнти в миску, поливаємо соком лимона і олією, солимо, перемішуємо і подаємо до столу, прикрасивши маслинами.

Гречотто

Інгредієнти:​​

Гречка – 1 стакан

Гриби свіжі або сушені – 100 г

Бульйон – 500 мл

Цибулина середнього розміру – 1 шт

Зубчик часнику – 2 шт

Оливкова олія – 3 ст.л.

Вершкове масло – 1 ст.л.

Вершки – 4 ст.л.

Пармезан – 70 г

Біле сухе вино – 100 мл.

Чебрець

Сіль

Перець

Рецепт приготування ризотто з гречки:

На важкій сковороді розігріти суміш оливкової олії та вершкового масла. Обсмажити дуже дрібно нарізану цибулю і часник до прозорості. Додати нарізані гриби, посолити, поперчити, додати чебрець і обсмажити все разом пару хвилин. Якщо ви використовуєте сухі гриби, їх потрібно попередньо замочити у воді на 15-20 хвилин. Цю воду потім можна використовувати замість частини бульйону. Додамо на сковороду гречку і зменшимо вогонь. Дамо її прогрітися кілька хвилин без додавання бульйону. Тепер потроху почнемо додавати бульйон, помішуючи. Коли він вбереться, додамо ще трохи. І так поки бульйон не скінчиться. Через 12-15 хвилин, коли гречка буде в стадії "аль денте", влити вино і збільшити вогонь. Коли вино випарується, додати вершки та 50 грамів сиру натертого на дрібній тертці. Потримати на вогні ще кілька хвилин, щоб вершки та сир з'єдналися з гречкою. При подачі можна присипати сиром, що залишився.

Тушкована капуста з гречкою

Інгредієнти:​​

Капуста білокачанна – 500 г

Гречана крупа – 1,5 склянки

Морква – 1 шт.

Ріпчаста цибуля – 1-2 шт.

Томатна паста – 1-2 ст. л.

Рослинна олія (для смаження) – 4 ст. л.

Чорний мелений перець – за смаком

Сіль – за смаком

Рецепт приготування тушкованої капусти з гречкою:

Очистити, помити цибулю і моркву. Цибулю нарізати кубиками. Моркву натерти на великій тертці. Капусту нарізати тонкою соломкою. Розігріти сковороду, налити рослинну олію. Викласти в гаряче масло цибулю і моркву. Тушкувати, помішуючи, на середньому вогні 2-3 хвилини. Додати капусту. Все перемішати. Тушкувати, помішуючи, на середньому вогні 2-3 хвилини. Додати томатну пасту. Перемішати та зняти з вогню. Перебрати та промити гречку. Закип'ятити чайник. В казанок викласти гречку та овочі. Посолити, поперчити, можна додати улюблені спеції. Перемішати, залити окропом. (Окропу по рівню має бути на 4-5 см вище продуктів). Поставити казанок на вогонь, довести до кипіння. Зменшити вогонь до самого маленького. Готувати тушковану капусту з гречкою під кришкою близько 30 хвилин.

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