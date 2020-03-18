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Рецепти з гречкою: швидко, легко та на всі випадки життя
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Поки українці сидять на карантині та скуповують всі продукти, ми підготували для вас підбірку цікавих та смачних рецептів з гречкою. Це легко та швидко, адже гречку можна не лише варити та запарювати. Смачного!
Плов з гречки в мультиварці
Інгредієнти:
- Гречка – 1 склянка
- Вода – 2,5 склянки
- Лук – 2 шт.
- Морква – 2 шт.
- Курка (гомілки) – 2 шт.
- Сіль – дрібка
- Спеції для плову – 1 ч.л.
Рецепт приготування гречки в мультиварці:
- Для початку очистити цибулю від лушпиння, нарізати кубиками. На дно мультиварки налити олію, висипати цибулю. Встановити режим "Жарка" на 5-7 хвилин.
- Поки буде смажитися цибулю, натерти на великій тертці моркву і нарізати куряче м'ясо шматочками. Додати курку і моркву до цибулі, посолити. Смажити все близько 20 хвилин.
- Додати спеції.
- Промити гречку. Висипати на дно мультиварки, залити водою. Встановити режим "Плов" і варити плов з гречки в мультиварці до готовності.
Котлети з гречки
Інгредієнти:
- Гречана каша – 3 склянки
- Картопля – 5-6 шт.
- Вода (за бажанням) – 0,5-1 склянка
- Сіль – за смаком
- Перець – за смаком
- Олія – 5-7 ст. л.
Рецепт приготування гречаників:
- Картоплю очистити, вимити та натерти на дрібній тертці.
- Додати гречану кашу, сіль, перець. Ретельно перемішати. Повинна вийти в'язка маса. Якщо гречана каша розсипчаста і маса після перемішування не в'язка, долити води та знову перемішати.
- Готовий фарш обробити на котлети. Щоб котлети не розсипалися на сковороді, котлетну масу потрібно гарненько ущільнити, перекладаючи з руки в руку і притискаючи.
- На сковороді розігріти олію. У гарячу олію викласти котлети. Смажити котлети з гречаної каші на середньо-сильному вогні до рум'яної скоринки (2 хвилини). Потім перевернути та смажити 1-1,5 хвилини з іншого боку. Потім додати масло і точно також смажити наступну порцію.
- Коли всі котлети будуть готові, їх потрібно скласти в сковороду, накрити сковорідку кришкою і пропарити котлети на повільному вогні (5-10 хвилин).
Гречка в духовці
Інгредієнти:
- Гречана крупа – 1,5 склянки
- Частини курки на вибір (ніжки, стегенця, крила, грудки) – приблизно 600 г
- Цибуля ріпчаста, середній – 0,5 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Олія соняшникова – 1,5 ст. ложки
- Сіль
- Перець
- Вода (окріп) – 2,5 склянки
Рецепт приготування гречки в духовці:
- Насамперед потрібно ретельно промити гречку і висипати в окрему миску. Закип'ятити воду і залити гречку хвилин на 10 приблизно. Туди ж додати солі та приправи.
- Далі потрібно промити під проточною водою курячі ніжки, обсушити та на ці 10 хвилин замаринувати в солі, перці та будь-якій улюбленій приправі.
- Духовку ставимо на 180 градусів і чекаємо, поки розігріється.
- Половинку цибулини ріжемо тонкими півкільцями, а часник – дрібними кубиками.
- Беремо форму, в неї заливаємо олію.
- Висипаємо в форму цибулю і часник, гречку разом з водою і перемішуємо, розподіляючи рівномірно інгредієнти.
- Викладаємо ніжки останнім шаром.
- Беремо фольгу, блискучою стороною всередину накриваємо наше блюдо так, щоб повітря не циркулювало – це нам потрібно для приготування у власному соку.
- У розігріту духовку ставимо нашу форму по центру на 1 годину. Хвилин за 20 до фінішу потрібно прибрати фольгу, щоб з'явився смачний золотистий відтінок.
Гречаний суп
Інгредієнти:
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Морква – 1-2 шт.
- Гречка – 1 стакан
- Картопля – 2 шт.
- Лавровий лист – 1 шт.
- Масло вершкове – 30 г (за смаком)
- Сіль – 1 ч. л. (за смаком)
- Перець чорний мелений – за смаком
- Вода – 1,5 л
Рецепт приготування гречаного супу:
- Очистити, вимити картоплю. Нарізати кубиками.
- Очистити, вимити цибулю і моркву. Цибулю нарізати дрібно. Моркву натерти на великій тертці.
- Гречку перебрати, промити в холодній воді.
- Воду закип'ятити, посолити, додати нарізану кубиками картоплю, цибулю і моркву, гречану крупу, лавровий лист, масло, перець і сіль.
- Варити гречаний суп до готовності на невеликому вогні під кришкою (близько 20-25 хвилин).
Запіканка з гречаної каші
Інгредієнти:
- Крупа гречана – 230 г
- Печериці – 300-400 г
- Цибуля ріпчаста – 150-200 г
- Масло вершкове – 45 г
- Сметана 20% – 150 мл
- Яйця – 2 шт.
- Сир твердий – 150 г
- Сіль – за смаком
Рецепт приготування запіканки з гречки:
- Гречку ретельно промити, залити водою (500 мл) і солити. Довести до кипіння. Варити гречку 10 хвилин.
- Лук очистити і дрібно нарізати.
- У сковороді розтопити половину вершкового масла та обсмажити цибулю до прозорості.
- Гриби промити та нарізати скибочками.
- Додати гриби до цибулі та тушкувати до випаровування всієї рідини. У процесі тушкування солити.
- Маленький шматочок вершкового масла залишити для змащування форми. Вершкове масло, яке залишилося, кладемо в гречку і перемішуємо.
- У миску розбиваємо яйця і викладаємо сметану. Солимо і злегка збиваємо.
- Включаємо духовку для розігрівання до 200 градусів.
- Форму для запікання змащуємо вершковим маслом і викладаємо туди половину гречки.
- Потім викладаємо шар грибів. Кілька скибочок грибів залишаємо для прикраси.
- Викладаємо гречку, яка залишилася.
- Заливаємо яєчно-сметанною масою.
- Зверху на дрібній тертці натираємо сир і кладемо скибочки грибів, які залишилися.
- Відправляємо в гарячу духовку на 15 хвилин.
- Запіканка з гречки та грибів готова. Даємо їй трохи охолонути та піднятися.
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Гречаний пиріг
Інгредієнти для тіста:
- Вода – 200 мл.
- Пшеничне борошно – 300 г
- Свіжі дріжджі – 20 г
- Соняшникова олія – 2 ст. л.
- Цукор – 2 ч. л.
- Сіль – 1/2 ч. л.
Інгредієнти для начинки:
- Гречана крупа – 1 склянка (180 г)
- Картопля – 600 г
- Ріпчаста цибуля – 200 г
- Сира / копчена грудинка – 150-200 г
- Часник – 3-4 зубчики
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
- Яйце (щоб змастити пиріг) – 1 шт.
Рецепт приготування гречаного пирога:
- Готуємо тісто. Дріжджі покришити в великий посуд, засипати цукром і залишити на 5 хвилин, щоб вони розпустилися, потім перетерти їх ложкою.
- Додати теплу (приблизно 35°С) воду і сіль. Перемішати.
- Потім додати приблизно 200 г просіяного борошна. Перемішати ложкою.
- Далі додати соняшникову олію, змішати, висипати борошно, що залишилося, і замісити м'яке еластичне тісто. Оскільки борошно буває різне, то орієнтуватися слід не тільки на кількість борошна в рецепті, але і на консистенцію тіста. Тому решту борошна додавайте поступово.
- Тісто готове. Поверхню тісту змастити маслом, ємність накрити чистим рушником і поставити в тепле місце на 40-50 хвилин, щоб тісто виросло.
- Поки тісто підростає, готуємо начинку. Гречку і почищену картоплю відварити в підсоленій воді. З картоплі злити воду і пом'яти картоплю товкачиком до пюреподібного стану.
- Бекон нарізати дрібними кубиками або короткою соломкою. Цибулю почистити і також порізати невеликими кубиками.
- На суху розігріту сковороду викласти порізаний бекон і, помішуючи, смажити до рум'яної скоринки, щоб добре витопити жир.
- До бекону додати цибулю і, помішуючи, також його злегка підрум'янити. Потім додати часник, сіль, перемішати і через 1 хв. відставити з вогню.
- У велику миску викласти картопляне пюре, відварну гречку і смажений з цибулею бекон. Все добре поперчити, при необхідності досолити і ретельно перемішати ложкою до однорідного стану. Начинка готова.
- Тісто, яке виросло, трошки підім'яти рукою і не присипаної борошном, розкачати його в коло. На середину тіста викласти начинку.
- Тісто зібрати до середини і щільно зліпити його краю. Зверху тісто з начинкою посипати борошном і трошки приплюснути.
- Потім пиріг обережно, щоб не порвалося тісто, перекласти у форму, змащену маслом, зліпленими краями тіста вниз. Пиріг розрівняти, наколоти виделкою і змастити збитим яйцем або жовтком.
- Форму з пирогом помістити в попередньо розігріту до 190°С духовку і випікати 50 хв.
Вареники з гречкою та сиром
Інгредієнти для тіста:
- Борошно – 300 г
- Вода – 100 мл
- Яйце – 1 шт
- Сіль
Інгредієнти для начинки:
- Сир (творог) – 200 г
- Відварна гречка – 1,5 склянки
- Середня цибулина – 1 шт
- Рубаний кріп
- Рослинна олія
- Сіль
- Перець
- Сире яйце – 1 шт
Рецепт приготування вареників з гречкою та сиром:
- Замішати тісто з усіх потрібних інгредієнтів.
- Цибулю потрібно подрібнити і злегка обсмажити в маслі.
- Далі зібрати усю начинку, добре змішати і приправити.
- В кінці додати сире яйце для в'язкості. Творог не повинен бути кислим, інакше не вийде потрібного смаку.
Салат з зеленої гречки
Інгредієнти:
- Гречка зелена пророщена – 3-4 ст. л.
- Помідори черрі – 6-8 шт
- Огірок свіжий – 1-2 шт
- Перець болгарський – 1 шт
- Лук-порей – 1/2 шт
- Листя салату – 5 шт
- Зелень свіжа – 50 г
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Олія – 2 ст. л.
- Маслини – 5-6 шт
- Сіль – 1-2 пучок
Рецепт приготування салату з зеленою гречкою:
- Зелену гречку пророщуємо по інструкції на упаковці. Перед тим як додавати її в салат, ретельно промиваємо під проточною водою і злегка обсушуємо.
- Миємо й нарізаємо помідори і огірки. Ріжемо так, як подобається: можна подрібніше, можна - великими часточками.
- Перець очистимо від насіння і наріжемо смужками або кубиками. Листя салату порвемо на шматочки, а цибулю наріжемо тонкими півкільцями. Помиту і обсушену зелень дрібно нарізаємо.
- Складаємо все підготовлені інгредієнти в миску, поливаємо соком лимона і олією, солимо, перемішуємо і подаємо до столу, прикрасивши маслинами.
Гречотто
Інгредієнти:
- Гречка – 1 стакан
- Гриби свіжі або сушені – 100 г
- Бульйон – 500 мл
- Цибулина середнього розміру – 1 шт
- Зубчик часнику – 2 шт
- Оливкова олія – 3 ст.л.
- Вершкове масло – 1 ст.л.
- Вершки – 4 ст.л.
- Пармезан – 70 г
- Біле сухе вино – 100 мл.
- Чебрець
- Сіль
- Перець
Рецепт приготування ризотто з гречки:
- На важкій сковороді розігріти суміш оливкової олії та вершкового масла. Обсмажити дуже дрібно нарізану цибулю і часник до прозорості.
- Додати нарізані гриби, посолити, поперчити, додати чебрець і обсмажити все разом пару хвилин. Якщо ви використовуєте сухі гриби, їх потрібно попередньо замочити у воді на 15-20 хвилин. Цю воду потім можна використовувати замість частини бульйону.
- Додамо на сковороду гречку і зменшимо вогонь. Дамо її прогрітися кілька хвилин без додавання бульйону.
- Тепер потроху почнемо додавати бульйон, помішуючи. Коли він вбереться, додамо ще трохи. І так поки бульйон не скінчиться.
- Через 12-15 хвилин, коли гречка буде в стадії "аль денте", влити вино і збільшити вогонь.
- Коли вино випарується, додати вершки та 50 грамів сиру натертого на дрібній тертці. Потримати на вогні ще кілька хвилин, щоб вершки та сир з'єдналися з гречкою. При подачі можна присипати сиром, що залишився.
Тушкована капуста з гречкою
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна – 500 г
- Гречана крупа – 1,5 склянки
- Морква – 1 шт.
- Ріпчаста цибуля – 1-2 шт.
- Томатна паста – 1-2 ст. л.
- Рослинна олія (для смаження) – 4 ст. л.
- Чорний мелений перець – за смаком
- Сіль – за смаком
Рецепт приготування тушкованої капусти з гречкою:
- Очистити, помити цибулю і моркву. Цибулю нарізати кубиками. Моркву натерти на великій тертці.
- Капусту нарізати тонкою соломкою.
- Розігріти сковороду, налити рослинну олію. Викласти в гаряче масло цибулю і моркву. Тушкувати, помішуючи, на середньому вогні 2-3 хвилини.
- Додати капусту.
- Все перемішати. Тушкувати, помішуючи, на середньому вогні 2-3 хвилини.
- Додати томатну пасту. Перемішати та зняти з вогню.
- Перебрати та промити гречку.
- Закип'ятити чайник.
- В казанок викласти гречку та овочі. Посолити, поперчити, можна додати улюблені спеції.
- Перемішати, залити окропом. (Окропу по рівню має бути на 4-5 см вище продуктів).
- Поставити казанок на вогонь, довести до кипіння. Зменшити вогонь до самого маленького.
- Готувати тушковану капусту з гречкою під кришкою близько 30 хвилин.
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