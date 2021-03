Несподіванка року: Evanescence випустили п'ятий альбом The Bitter Truth

Якщо ви пам'ятаєте, то Evanescence зустріли з неабиякою ноткою скептицизму. Їх не хотіли крутити на радіостанціях, а також сумнівалися в успіху гурту. Але дебютний альбом "Fallen" 2003 року розійшовся по всьому світу 17-мільйонним тиражем. Тепер же гурт представив нову платівку "The Bitter Truth".

Альбом The Bitter Truth виправдовує очікування. Він повертає Evanescence у пихатий стиль хард-року і металу. Як і Muse, чий вплив помітний у м'якій електронній бас партії "Yeah Right". Вони знаходять баланс між пишнотою та яскравістю. Переривчасте хвилювання їх днів ню-металу змінилося повнішим звуком.

Потужний голос Лі як ніколи вловлює вуха. "Wasted on You" у повній силовій баладній формі, голосно говорить про те, що вона опинилася у пастці стосунків. В "Yeah Right" вона переходить від криків розміром з арену до заключного уривку зі співу пошепки у стилі Біллі Айліш.

Сильні почуття гніву і відчаю повторюються, але їх формулювання, якщо їх можна розшифрувати, є загальними. "Я знову на межі", – співає Лі у "Far from Heaven". "Зараз шляху назад немає", – оголошує вона у "Broken Pieces Shine". Тільки під час "Use My Voice" механічна мова боротьби та підйому знаходить справжню силу, коли Лі звертається з закликом до голосування з запрошеною командою інших вокалісток.

Говорити якомога менше і якомога голосніше – це знайомий трюк арен-року. Evanescence ефективно попрацювали над "The ​​Bitter Truth". Тож насолоджуйтеся 12 новими композиціями, які однозначно знайдуть відгук у вашому серці.

