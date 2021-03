Elasticity: слухайте мініальбом лідера гурту System of a Down

Фронтмен гурту System of a Down Серж Танкян представив новий мініальбом "Elasticity". Слухайте композиції онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

До мініальбому "Elasticity" увійшли п'ять треків: "Elasticity", "Your Mom", "Rumi", "How Many Times?" і "Electric Yerevan".

Основним треком, як не складно здогадатися, стала пісня "Elasticity", на яку ще в лютому вийшов кліп. Протягом усього ролика актриса намагається вибратися з замкнутого кола – довгого коридору, наповненого людьми.

Дивіться онлайн кліп на пісню Elasticity:

Разом з альбомом Танкян опублікував кліп до пісні "Electric Yerevan". "Електричним Єреваном" називають протести у Вірменії, які проходили у 2015 році. У відео є кадри мітингів, на яких силовики розганяють натовп потужними потоками води.

Дивіться онлайн кліп на пісню Electric Yerevan:

"Коли кілька років тому я задумав зробити ще один альбом з хлопцями з System of a Down, я почав працювати над треками, які писав, дотримуючись рокерського формату. Оскільки ми не прийшли з гуртом до спільної думки з приводу майбутнього альбому SOAD, я вирішив випустити ці пісні під своїм псевдонімом", – заявив музикант.

Слухайте онлайн альбом Serj Tankian – Elasticity:

Раніше Том Морелло і Серж Танкян записали спільний кавер на "Natural's Not in It" гурту Gang of Four. Трек стане частиною триб'ют-альбому Gang of Four "The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four", який вийде у травні.

