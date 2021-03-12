Imagine Dragons уперше за кілька років випустили нові пісні: слухайте їх онлайн

Гурт Imagine Dragons випустив відразу дві пісні – "Follow You" та "Cutthroat". Зауважимо, що колектив не випускав нових треків з моменту виходу студійного альбому "Origins" у 2018 році. Слухайте онлайн новинки від Imagine Dragons на Радіо МАКСИМУМ!

Пісня "Follow You" присвячена стосункам і тому, на що людина готова заради любові. Соліст і засновник колективу Ден Рейнольдс співає: "Я піду за тобою до найглибшого дна. Я завжди буду поруч, куди б тебе не завело життя".

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Imagine Dragons – Follow You, слухайте онлайн нову пісню гурту:

У треку "Cutthroat", навпаки, співається про егоїзм і досягнення цілей будь-якими способами. "Я прийшов перемагати, – звучить у приспіві. – Тож іди, і я обіцяю тобі, тільки один з нас виживе, і це не ти".

Imagine Dragons – Cutthroat, слухати онлайн пісню колективу:

"Ці пісні дуже особисті. "Follow You" – це пісня про вірність та кохання. Любити когось – це неймовірно недосконалий процес. Це не завжди романтично або красиво. Іноді це може бути дуже болісно", – написав Рейнольдс у своєму твітері.

За словами Рейнольдса, пісня присвячена його драматичним стосункам з дружиною. Після сварки вони розлучилися на 7 місяців, а потім знову вирішили побратися. "Я хотів зобразити реалістичну любов", – пише вокаліст.

Також він додав, що треки стануть частиною нового альбому, над яким Imagine Dragons працювали останні 3 роки. Дату виходу платівки Рейнольдс не уточнив.

Нагадаємо, що альбом "Origins" 2018 року став четвертим у кар'єрі гурту. У делюкс-версію платівки увійшло 15 треків, в тому числі "Natural", "Machine" і "Zero".

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