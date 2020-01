Емінем встановив рекорд зі швидкості читання репу: варто почути

Репер Емінем встановив новий рекорд за швидкістю читання. Він перевершив сам себе – побив свій попередній рекорд.

Виконавець виголосив 229 слів, що містять 339 складів, за 30 секунд!

Для рекорду репер обрав трек Godzilla зі свого нового альбому Music To Be Murdered By. Деякі спеціалізовані видання вже стверджують, що світовий рекорд становить у середньому 7,6 слова на секунду. Зазначається, що при цьому Емінем зачитує трек з гарною дикцією і всі слова можна розібрати.

Зазначимо, що попередній рекорд співак встановив з Нікі Мінаж і репером Labrinth у треку Majesty. Тоді Емінем зачитав 123 склади приблизно за 12 секунд. Додамо, Емінем без анонсу випустив новий альбом. Платівка стала одинадцятою для репера. До неї увійшли 20 треків, частину з яких записано з іншими музикантами.

