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Емінем встановив рекорд зі швидкості читання репу: варто почути

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Емінем - фото 1
Емінем / telegraph

Репер Емінем встановив новий рекорд за швидкістю читання. Він перевершив сам себе – побив свій попередній рекорд.

Виконавець виголосив 229 слів, що містять 339 складів, за 30 секунд!

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Для рекорду репер обрав трек Godzilla зі свого нового альбому Music To Be Murdered By. Деякі спеціалізовані видання вже стверджують, що світовий рекорд становить у середньому 7,6 слова на секунду. Зазначається, що при цьому Емінем зачитує трек з гарною дикцією і всі слова можна розібрати.

Зазначимо, що попередній рекорд співак встановив з Нікі Мінаж і репером Labrinth у треку Majesty. Тоді Емінем зачитав 123 склади приблизно за 12 секунд. Додамо, Емінем без анонсу випустив новий альбом. Платівка стала одинадцятою для репера. До неї увійшли 20 треків, частину з яких записано з іншими музикантами.

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Джерело: telegraph
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