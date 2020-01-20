Нацвідбір на Євробачення 2020: оголошені учасники конкурсу в Україні

Стали відомі імена всіх півфіналістів Національного відбору на Євробачення 2020. Дізнайтесь, які артисти позмагаються за право представляти Україну в Роттердамі.

За перемогу в Нацвідборі на Євробачення 2020 боротимуться 16 конкурсантів, серед яких є як відомі виконавці, так і початківці. Деякі імена вас точно здивують!

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2020:

[О] KHAYAT Assol CLOUDLESS GARNA Katya Chilly FO SHO David Axelrod Олександр Порядинський TVORCHI GIO Jerry Heil KRUTЬ Еліна Іващенко Go-A MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Відзначимо, що півфінали Нацвідбору відбудуться 8 та 15 лютого, а ім'я переможця визначиться у фіналі 22 лютого. Цьогоріч змінився склад журі: до Андрія Данилка долучились Тіна Кароль і генпродюсер одного із радіохолдингів Віталій Дроздов.

Знайомтесь із претендентами ближче:

[О] – українська інді-поп група, володарі багатьох премій, учасники понад 20-ти музичних фестивалів, серед яких Koktebel Jazz Fest, "Білі ночі" Atlas Weekend, Waves Vienna та інші.

KHAYAT – молодий український артист і автор пісень, працює в жанрі фольктроніка. Один з найяскравіших півфіналістів Національного відбору на Євробачення 2019, після участі в якому випустив дебютний альбом KHMIL ', що став синтезом електронної музики, етнічних мелодій і східних мотивів.

Assol – співачка, яка в п'ять років зуміла підкорити український шоу-бізнес, півфіналістка вокального шоу "Голос країни".

CLOUDLESS – бойз-бенд отримав широку популярність в 2017 році завдяки хіту "Між світами", який став саундтреком до серіалу "Школа". Пісні групи часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу.

GARNA – сольний проект української співачки Альони Левашевої в колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольським. Авторка власних пісень, вокалістка симфонічногооркестру Prime Orchestra і кавер-проєкту Manera.

Katya Chilly – відома українська співачка, музикант і композитор, хедлайнер багатьох музичних фестивалів. У творчому доробку співачки 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, більше ніж 40 сольних концертів у Великобританії, понад 1000 в Україні.

FO SHO – афро-український хіп-хоп проект, створений на початку 2019 року. Сестри Бетті, Міріям і Сіону Ендале дуже пишаються своїм унікальним культурним походженням і демонструють його в своїх піснях і енергійних живих виступах, а їхня музика – це симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop.

David Axelrod (Володимир Ткаченко) – відомий український співак, музикант і композитор, ексучасник гурту "Барселона".

Олександр Порядинський – співак і композитор, автор хітів, наймолодший переможець вокального шоу "Х-фактор".

TVORCHI – молоді музиканти з Тернополя, що створюють музику, яку слухає весь світ. Їхній хіт "Believe" в лічені дні увійшов в топ-10 в чартах Google Play в Україні.

GIO – молодий музикант, який працює в жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник популярних вокальних шоу "Х-фактор" і "Голос Країни", також виступав з оркестром "Lords of The Sound".

Jerry Heil – молода українська співачка, авторка і композиторка, "Прорив року" за версією премії Jager Music Awards, "Відкриття року" за версією журналу Viva, номінант на престижну музичну премію YUNA 2020 на категоріях: "Найкраща виконавиця", "Найкраща пісня", "Відкриття року". Її "#ОХРАНА_ОТМЄНА" стала хітом, набравши 14 мільйонів переглядів на YouTube й посіла лідерські позиції в iTunes.

KRUTЬ – співачка і бандуристка Марина Круть, яка почала свій шлях музиканта 15 років тому. Працює в унікальному стилі, поєднуючи електронний саунд і старовинний інструмент навколо свого самобутнього голосу. Часто представляє Україну і сучасну українську музику на різних фестивалях і Шоукейс.

Еліна Іващенко – у музиці з п'яти років. Переможниця двох популярних вокальних шоу України ("Х-фактор" і "Голос. Діти"), радіоведуча, викладачка вокалу і володарка Гран-прі фестивалю "Чорноморські ігри-2018".

Go-A – група, яка в своїй творчості поєднала український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв. Учасники найвідоміших музичних фестивалів ("Джаз Коктебель", "Країна мрій", "Гогольфест" та інші). Неодноразово представляли українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – колаборація української електронної групи MOONZOO, що працює в стилі Sad Dance ("танцювальна музика для тих, кому не весело"), і американського репера F.M.F. Sure. Дебютний альбом MOONZOO став одним з найкращих релізів року.

"У цьому році є дуже важливе нововведення конкурсу. Воно обмежує участь в Нацвідборі артистів, у яких був хоча б один концерт у Росії з 2014-го. Тим не менш, ми отримали достатню кількість заявок від артистів найрізноманітніших жанрів і музичних напрямів – як відомих широкій аудиторії, так і початківців, що для Національного відбору завжди пріоритетно. Поборотися за право представляти країну хочуть і виконавці, які встигли внести вклад в українську музику і мають необхідний досвід – Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil. Але я впевнений, що не менш цікаво буде спостерігати за дебютом новачків", – поділився музичний продюсер Національного відбору Руслан Квінта.

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