На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нацвідбір на Євробачення 2020: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
- 212
Стали відомі імена всіх півфіналістів Національного відбору на Євробачення 2020. Дізнайтесь, які артисти позмагаються за право представляти Україну в Роттердамі.
За перемогу в Нацвідборі на Євробачення 2020 боротимуться 16 конкурсантів, серед яких є як відомі виконавці, так і початківці. Деякі імена вас точно здивують!
Учасники Нацвідбору на Євробачення 2020:
- [О]
- KHAYAT
- Assol
- CLOUDLESS
- GARNA
- Katya Chilly
- FO SHO
- David Axelrod
- Олександр Порядинський
- TVORCHI
- GIO
- Jerry Heil
- KRUTЬ
- Еліна Іващенко
- Go-A
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
Відзначимо, що півфінали Нацвідбору відбудуться 8 та 15 лютого, а ім'я переможця визначиться у фіналі 22 лютого. Цьогоріч змінився склад журі: до Андрія Данилка долучились Тіна Кароль і генпродюсер одного із радіохолдингів Віталій Дроздов.
Знайомтесь із претендентами ближче:
[О] – українська інді-поп група, володарі багатьох премій, учасники понад 20-ти музичних фестивалів, серед яких Koktebel Jazz Fest, "Білі ночі" Atlas Weekend, Waves Vienna та інші.
KHAYAT – молодий український артист і автор пісень, працює в жанрі фольктроніка. Один з найяскравіших півфіналістів Національного відбору на Євробачення 2019, після участі в якому випустив дебютний альбом KHMIL ', що став синтезом електронної музики, етнічних мелодій і східних мотивів.
Assol – співачка, яка в п'ять років зуміла підкорити український шоу-бізнес, півфіналістка вокального шоу "Голос країни".
CLOUDLESS – бойз-бенд отримав широку популярність в 2017 році завдяки хіту "Між світами", який став саундтреком до серіалу "Школа". Пісні групи часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу.
GARNA – сольний проект української співачки Альони Левашевої в колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольським. Авторка власних пісень, вокалістка симфонічногооркестру Prime Orchestra і кавер-проєкту Manera.
Katya Chilly – відома українська співачка, музикант і композитор, хедлайнер багатьох музичних фестивалів. У творчому доробку співачки 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, більше ніж 40 сольних концертів у Великобританії, понад 1000 в Україні.
FO SHO – афро-український хіп-хоп проект, створений на початку 2019 року. Сестри Бетті, Міріям і Сіону Ендале дуже пишаються своїм унікальним культурним походженням і демонструють його в своїх піснях і енергійних живих виступах, а їхня музика – це симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop.
David Axelrod (Володимир Ткаченко) – відомий український співак, музикант і композитор, ексучасник гурту "Барселона".
Олександр Порядинський – співак і композитор, автор хітів, наймолодший переможець вокального шоу "Х-фактор".
TVORCHI – молоді музиканти з Тернополя, що створюють музику, яку слухає весь світ. Їхній хіт "Believe" в лічені дні увійшов в топ-10 в чартах Google Play в Україні.
GIO – молодий музикант, який працює в жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник популярних вокальних шоу "Х-фактор" і "Голос Країни", також виступав з оркестром "Lords of The Sound".
Jerry Heil – молода українська співачка, авторка і композиторка, "Прорив року" за версією премії Jager Music Awards, "Відкриття року" за версією журналу Viva, номінант на престижну музичну премію YUNA 2020 на категоріях: "Найкраща виконавиця", "Найкраща пісня", "Відкриття року". Її "#ОХРАНА_ОТМЄНА" стала хітом, набравши 14 мільйонів переглядів на YouTube й посіла лідерські позиції в iTunes.
KRUTЬ – співачка і бандуристка Марина Круть, яка почала свій шлях музиканта 15 років тому. Працює в унікальному стилі, поєднуючи електронний саунд і старовинний інструмент навколо свого самобутнього голосу. Часто представляє Україну і сучасну українську музику на різних фестивалях і Шоукейс.
Еліна Іващенко – у музиці з п'яти років. Переможниця двох популярних вокальних шоу України ("Х-фактор" і "Голос. Діти"), радіоведуча, викладачка вокалу і володарка Гран-прі фестивалю "Чорноморські ігри-2018".
Go-A – група, яка в своїй творчості поєднала український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв. Учасники найвідоміших музичних фестивалів ("Джаз Коктебель", "Країна мрій", "Гогольфест" та інші). Неодноразово представляли українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.
MOONZOO feat. F.M.F. Sure – колаборація української електронної групи MOONZOO, що працює в стилі Sad Dance ("танцювальна музика для тих, кому не весело"), і американського репера F.M.F. Sure. Дебютний альбом MOONZOO став одним з найкращих релізів року.
"У цьому році є дуже важливе нововведення конкурсу. Воно обмежує участь в Нацвідборі артистів, у яких був хоча б один концерт у Росії з 2014-го. Тим не менш, ми отримали достатню кількість заявок від артистів найрізноманітніших жанрів і музичних напрямів – як відомих широкій аудиторії, так і початківців, що для Національного відбору завжди пріоритетно. Поборотися за право представляти країну хочуть і виконавці, які встигли внести вклад в українську музику і мають необхідний досвід – Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil. Але я впевнений, що не менш цікаво буде спостерігати за дебютом новачків", – поділився музичний продюсер Національного відбору Руслан Квінта.
Дивіться також: Голос країни 10 сезон 1 випуск
-
13:40Скільки МакГрегор заробив за бій із Серроне: кожна секунда обійшлась у шалену суму
-
13:28Американець розбагатів на старому дивані, але його реакція неймовірна
-
13:13Житло за 6000 доларів: у Дубаї надрукували величезний будинок на 3D-принтері
-
12:58Ритм-секція: тизер трилеру з Блейк Лавлі та Джудом Лоу
-
12:45Продукти для яскравого сексуального життя
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:29Тіна Кароль розбурхала глядачів спокусливими вигинами на Голосі країни 2020
-
12:15Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
-
11:50Названо переможців премії Гільдії кіноакторів США 2020
-
11:39"Король Instagram" програв мільйон доларів за 40 секунд
-
11:25У NASA показали орбітальний схід сонця: фото
-
11:02Нацвідбір на Євробачення 2020: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
10:51Ось чому варто мандрувати: яскраві фото німця
-
10:22Австралію накрили пилові бурі: вражаюче відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:57Колір з інших світів: трейлер фільму з Ніколасом Кейджем за Лавкрафтом
-
09:41Дизайнери випустили десктопну версію Tinder
-
09:22Жахливо чи дивно: фото ванної кімнати розбурхало мережу
-
09:19Голос країни 2020: зірка Танців з зірками підкорив суддів ефектним номером
-
08:59Apple дозволить повністю відключити відстеження місця розташування в iPhone 11
-
08:46Рятувальники оголосили попередження для водіїв
-
08:21Чому взимку не варто зловживати кавою
-
07:57Автолюбителі переробили Land Rover в пляжний баггі: відео
-
07:32Названо головні суперфуди 2020 року
-
07:15Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше
-
12:15Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
-
11:02Нацвідбір на Євробачення 2020: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
07:15Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 19 січня
-
21:30Голос країни 10 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
18:50Дівчина тижня: відверта Аманда Ніколь заводить мережу пишними грудьми та сідницями (18+)
-
16:30Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
-
14:15Подружка Джокера і амазонка: які фільми за коміксами DC вийдуть у 2020
-
12:15Найкращі новинки поп музики січня: ТОП 20 крутих пісень
-
11:00Хрещення Господнє: як виглядає річка Йордан, у якій хрестили Ісуса
-
09:10Купання в ополонці на Водохреща – не українська традиція: руйнуємо міфи
- 18 січня
-
21:24А грудей то нема: Надя Дорофєєва прикрила оголений бюст бестселером (фото 18+)
-
19:23Медики пояснили, як кава впливає на потенцію
-
16:536-річний хлопчик зібрав 170 тисяч доларів на порятунок коал: як йому це вдалося
-
15:15Найсерйозніші чоловіки за знаком Зодіаку
-
12:44ТОП-50 найкращих треків для тренування
-
09:46Ці авіакомпанії – лідери в Україні
-
08:14Чому пізній сніданок на вихідних – не найкраща ідея
- 17 січня
-
20:06Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв
-
18:21Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото
-
16:20Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри
-
14:30ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу
-
12:25Максимум тренування: 5 книг про те, як покращити пам’ять
-
10:37Тест: Вгадай фільм з Джимом Керрі по фото
-
10:20Названі найдорожчі міста світу: які місця посіли Київ, Одеса, Львів та Харків
-
07:16Погода в Україні 17 січня: точний прогноз по містах