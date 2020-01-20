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Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Нацвідбір на Євробачення 2020: оголошені учасники конкурсу в Україні

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Півфіналісти Нацвідбору на Євробачення - фото 1
Півфіналісти Нацвідбору на Євробачення

Стали відомі імена всіх півфіналістів Національного відбору на Євробачення 2020. Дізнайтесь, які артисти позмагаються за право представляти Україну в Роттердамі.

За перемогу в Нацвідборі на Євробачення 2020 боротимуться 16 конкурсантів, серед яких є як відомі виконавці, так і початківці. Деякі імена вас точно здивують!

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2020:

  1. [О]
  2. KHAYAT
  3. Assol
  4. CLOUDLESS
  5. GARNA
  6. Katya Chilly
  7. FO SHO
  8. David Axelrod
  9. Олександр Порядинський
  10. TVORCHI
  11. GIO
  12. Jerry Heil
  13. KRUTЬ
  14. Еліна Іващенко
  15. Go-A
  16. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
Нацвідбір на Євробачення 2020 - фото 380871

Відзначимо, що півфінали Нацвідбору відбудуться 8 та 15 лютого, а ім'я переможця визначиться у фіналі 22 лютого. Цьогоріч змінився склад журі: до Андрія Данилка долучились Тіна Кароль і генпродюсер одного із радіохолдингів Віталій Дроздов.

Знайомтесь із претендентами ближче:

[О] – українська інді-поп група, володарі багатьох премій, учасники понад 20-ти музичних фестивалів, серед яких Koktebel Jazz Fest, "Білі ночі" Atlas Weekend, Waves Vienna та інші.

KHAYAT – молодий український артист і автор пісень, працює в жанрі фольктроніка. Один з найяскравіших півфіналістів Національного відбору на Євробачення 2019, після участі в якому випустив дебютний альбом KHMIL ', що став синтезом електронної музики, етнічних мелодій і східних мотивів.

Assol – співачка, яка в п'ять років зуміла підкорити український шоу-бізнес, півфіналістка вокального шоу "Голос країни".

CLOUDLESS – бойз-бенд отримав широку популярність в 2017 році завдяки хіту "Між світами", який став саундтреком до серіалу "Школа". Пісні групи часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу.

GARNA – сольний проект української співачки Альони Левашевої в колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольським. Авторка власних пісень, вокалістка симфонічногооркестру Prime Orchestra і кавер-проєкту Manera.

Katya Chilly – відома українська співачка, музикант і композитор, хедлайнер багатьох музичних фестивалів. У творчому доробку співачки 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, більше ніж 40 сольних концертів у Великобританії, понад 1000 в Україні.

FO SHO – афро-український хіп-хоп проект, створений на початку 2019 року. Сестри Бетті, Міріям і Сіону Ендале дуже пишаються своїм унікальним культурним походженням і демонструють його в своїх піснях і енергійних живих виступах, а їхня музика – це симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop.

David Axelrod (Володимир Ткаченко) – відомий український співак, музикант і композитор, ексучасник гурту "Барселона".

Олександр Порядинський – співак і композитор, автор хітів, наймолодший переможець вокального шоу "Х-фактор".

TVORCHI – молоді музиканти з Тернополя, що створюють музику, яку слухає весь світ. Їхній хіт "Believe" в лічені дні увійшов в топ-10 в чартах Google Play в Україні.

GIO – молодий музикант, який працює в жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник популярних вокальних шоу "Х-фактор" і "Голос Країни", також виступав з оркестром "Lords of The Sound".

Jerry Heil – молода українська співачка, авторка і композиторка, "Прорив року" за версією премії Jager Music Awards, "Відкриття року" за версією журналу Viva, номінант на престижну музичну премію YUNA 2020 на категоріях: "Найкраща виконавиця", "Найкраща пісня", "Відкриття року". Її "#ОХРАНА_ОТМЄНА" стала хітом, набравши 14 мільйонів переглядів на YouTube й посіла лідерські позиції в iTunes.

KRUTЬ – співачка і бандуристка Марина Круть, яка почала свій шлях музиканта 15 років тому. Працює в унікальному стилі, поєднуючи електронний саунд і старовинний інструмент навколо свого самобутнього голосу. Часто представляє Україну і сучасну українську музику на різних фестивалях і Шоукейс.

Еліна Іващенко – у музиці з п'яти років. Переможниця двох популярних вокальних шоу України ("Х-фактор" і "Голос. Діти"), радіоведуча, викладачка вокалу і володарка Гран-прі фестивалю "Чорноморські ігри-2018".

Go-A – група, яка в своїй творчості поєднала український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв. Учасники найвідоміших музичних фестивалів ("Джаз Коктебель", "Країна мрій", "Гогольфест" та інші). Неодноразово представляли українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – колаборація української електронної групи MOONZOO, що працює в стилі Sad Dance ("танцювальна музика для тих, кому не весело"), і американського репера F.M.F. Sure. Дебютний альбом MOONZOO став одним з найкращих релізів року.

"У цьому році є дуже важливе нововведення конкурсу. Воно обмежує участь в Нацвідборі артистів, у яких був хоча б один концерт у Росії з 2014-го. Тим не менш, ми отримали достатню кількість заявок від артистів найрізноманітніших жанрів і музичних напрямів – як відомих широкій аудиторії, так і початківців, що для Національного відбору завжди пріоритетно. Поборотися за право представляти країну хочуть і виконавці, які встигли внести вклад в українську музику і мають необхідний досвід – Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil. Але я впевнений, що не менш цікаво буде спостерігати за дебютом новачків", – поділився музичний продюсер Національного відбору Руслан Квінта.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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