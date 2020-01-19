Дійшла до крайнощів: як Селена Гомес популяризує свій новий альбом

Популярна співачка Селена Гомес здивувала шанувальників своєю поведінкою після виходу першої платівки за 5 років. Виконавиця готова на все, аби її пісні зайняли перші сходинки у чартах.

27-річна американська поп-зірка Селена Гомес повернулась на сцену з новим альбомом під назвою Rare (Рідкість) і вирішила зробити все для його успішності. Варто відзначити, що нові треки припали до душі її шанувальникам, однак цього виявилось замало. Співачка навіть зробила невеличке тату на шиї із назвою свіжої платівки.

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Але це не було єдиним дивним вчинком юної виконавиці, адже через кілька днів вона засипала на своєму профілі в соцмережі Instagram кілька Історій, у яких разом з друзями їздить містом та купує власний альбом у різних магазинах. За її словами, вона вирішила подивитись, скільки дисків зможе придбати. Також вона закликала і прихильників купувати та слухати її свіжий альбом.

"Я зовсім зневірилась, якщо роблю так? А мені байдуже, бо мій альбом справді рідкість! Мені неважливі числа, але я хочу, щоб ця платівка, найважливіша з усіх, які я випускала, стала номером один", – заявила зірка.

Сподіваємось, що така епопея навколо свіжих треків Селени не викличе зворотну реакцію у її слухачів.

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