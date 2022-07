ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody: Мюслі UA випустили новий хіт про Бориса Джонсона – 18+

Розважальний канал Мюслі UA потішив українців новим хітом під назвою "ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody". Не важко здогадатись, що він присвячений одному із найприємніших політиків – британському прем'єру Борису Джонсону. Зацініть!

Розважальний проєкт Мюслі UA разом з коміком Василем Харизмою випустили новенький трек "ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody"є. Саме ця фраза прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона стала доволі популярною, тож і пісня теж має всі шанси стати новим хітом, як це трапилось з "Vova їbash їх blyad", пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Дядя Вадя, учасник гурту "MOЗGI", випустив сольний трек "Мала"

Цей трек – це прояв поваги команди МюсліUA найпозитивнішому політику світу та найбільшому другу всього українського народу Борису Джонсону... або, як його називають в Україні, Борису Джонсонюку! Пане Борис, ви легенда. Рвете русню на британський прапор! Ми вдячні Вам за відкритість та Вашу допомогу у боротьбі з головним ворогом нашої країни. Ukraine love you and поважає very much! – діляться творці.

МЮСЛІ UA ft. Vasia Charisma - ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody, слухайте нову пісню онлайн:

Читайте також: Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за червень