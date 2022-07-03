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Дядя Вадя, учасник гурту "MOЗGI", випустив сольний трек "Мала"

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Дядя Вадя, учасник гурту "MOЗGI", випустив сольний трек "Мала" - фото 1

Щирі емоції, неземна енергетика та потужний посил – те, що допомагає пісні "Мала" проникнути глибоко в душу та зіграти на її струнах. Дядя Вадя записав проникливу ліричну пісню, яка має всі шанси стати справжнім хітом!

"Мала" – пісня про те, що переживає кожен із нас: розлука, біль, кохання та віра. Від наслідків війни не застрахований ніхто, навіть відомі музиканти. Артист зізнається, що хоче, аби його нова сольна пісня "Мала" подарувала українцям промінь сонця у ці хмурі дні. Адже трек не лише про вимушену війною розлуку, а й про кохання та мрію.

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Співак запевняє, трек "Мала" є доказом того, що всі ми єдині, попри місце реєстрації в паспорті. Адже пісня справді об'єднала людей з усіх куточків України. Текст написаний під канонадами на Запоріжжі, зведення відбувалось у Києві, а ось аранжування створили в Мукачеві.

"Тоді я вкотре переконався, що неважливо звідки ти… Чи ти з Донецька, чи з Києва, з Харкова, Львова чи навіть Криму – ти все одно українець. А ми як ніхто знаємо, що українці про волю, ідею, кохання, згуртованість та відвагу", – зазначає виконавиць.

Слухати пісню Дядя Вадя – Мала:

Слова пісні Дядя Вадя – Мала:

Ранок, палаюча крига
Танок червоного снігу
Доня, заплющ оченята!
Та пригорнися до тата!

Обійми мене, мала
Де ж ти була, як гула
Вона... війна
Вже не буде, як колись
А щоб було добре –
То молись!
Най мир буде з нами!

Небо загравою вкрилось,
Наче нам все це наснилось!
Ховай, рятуй себе, мила!
А я збиратиму сили!

Обійми мене, мала
Де ж ти була, як гула
Вона... війна
Вже не буде, як колись
А щоб було добре –
То молись!
Най мир буде з нами

Обійми мене, мала
Де ж ти була, як гула
Вона... війна
Вже не буде, як добре
А щоб було якось –
То молись!
Най мир буде з нами!

До теми: Ой, там на горі: Надя Дорофєєва захопила виконанням народної пісні

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