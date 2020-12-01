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День ангела Романа 2020: значення імені та характер його власників
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Іменини Романа 2020 є світлим святом, яке відзначають кілька разів у році. Розповідаємо про значення імені Роман, його походження, особливості, а також сумісність з іншими іменами.
Значення імені Роман пояснює характер його власників: воно означає "римський" або ж "римлянин". Також з грецької воно означає "хлібороб" або ж "той, хто працює з землею".
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У різних мовах Роман отримує різні форми імені: від Луома китайською і до Ромена французькою. Пестливі форми: Ромашка, Ромчик, Рома, Ромусик та інші.
Характер власників імені Роман
Ім'я Роман чудово підходить хлопцям, народженим зі знаками зодіаку Водолій, Риби та Овен. Ще з дитинства діти з цим іменем прагнуть усього нового, тому інколи навчання дається їм зовсім нелегко. Романам не подобається одноманітність, а також повторення того, що вони вже знають. З віком ця риса лише загострюється, тому дорослі Романи добре знають, чого хочуть, а також легко відмовляються від того, що навряд чи принесе їм задоволення та нові враження.
У дружніх стосунках на Романа завжди можна покластись, адже він серйозно підходить до всього, що стосується його близького оточення. Він уміє відділяти емоції від справ, тож з ним не страшно потрапити у жодні пригоди. До того ж, йому притаманний щирий оптимізм, який поширюється на всіх навколо. Водночас він ще той авантюрист, який готовий підтримати навіть найнавіженіші ідеї, хоч у своїх думках і зважить всі "за" та "проти".
У любовних справах в Романа все вдається не так легко, адже він ставить доволі високу планку для своєї майбутньої обраниці. Тому він дуже перебірливий у стосунках і може доволі довго придивлятись до потенційної дівчини, щоб визначити, чи справді вона підходить їм за усіма параметрами. Лише у разі повного збігу Рома готовий пов'язати з нею свою долю.
Які професії підходять для Романа
Романи не надто полюбляють брати на себе зайву відповідальність, якщо вона не оплачується. Хоч ці люди і можуть стати чудовими лідерами, адже завжди викликають повагу у колег. Однак їм не подобається ускладнювати собі життя тим, що не принесе користі.
Аналітичне мислення та уміння легко зав'язувати розмову відкриває чимало дверей перед Романами. Вони можуть легко реалізувати себе у різних сферах: від журналістики та мистецтва і до банківської та інженерної справи. Дуже важливо, щоб в їхній роботі також не було багато рутини, адже вона швидко вбиває інтерес рухатись вперед.
Сумісність імені Роман
Вважається, що Романам найкомфортніше та найприємніше з жінками, яких звуть Олександра, Анастасія, Вероніка, Дарина, Вікторія, Марина, Марія, Юлія та Христина. А от невдалі союзи з володарками таких імен: Ірина, Галина, Євгенія, Оксана, Надія, Ольга, Тетяна та Ілона. У стосунках для них дуже важливо, щоб останнє слово було за ними.
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