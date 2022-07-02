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Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за червень
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З 24 лютого життя всіх українців змінилось назавжди, війна вплинула і на українських музикантів. Хтось обрав зброю замість мікрофона, хтось зайнявся волонтерством, але багато хто не відмовився від створення нових пісень. Зібрали свіжу музику за червень, яка проймає до сліз та надихає боротись!
Тепер українські співаки та гурти створюють пісні, які просякнуті новою кривавою реальністю, яку принесли російські військові зі своїм вторгненням. Частина з них змушує виступати сльози на очах, частина додає віри і підіймає наш дух, але всі вони нагадують, що Україна ніколи не здасться та обов'язково переможе, пише Радіо MAXIMUM.
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У перший місяць літа вийшло чимало новинок, які, на жаль, завжди асоціюватимуться з війною, але не дозволять нам забути про нашу боротьбу. Серед них несподівані колаборації: Артем Пивоваров та DOROFEEVA заспівали "Думи" за віршем Шевченка, Alyona Alyona та Jerry Heil презентували спільну композицію "Чому", а POSITIFF, Michelle Andrade, Alina Pash об'єднались задля хіта "Перед світанком".
Що вже й казати про пісню "Ми з України", яка згуртувала багатьох українських зірок. Потужний трек виконали Оля Полякова, Михайло Хома, Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Фагот, Юлія Саніна, MELOVIN, Оля Цибульська, ALEKSEEV, NK, Злата Огнєвіч, Олександра Заріцька, Сергій Бабкін, Артем Пивоваров, МУАЯД, а також Абдельрахім. До зірок долучились телеведучі Володимир Остапчук та Олексій Суханов.
Неможливо оминути увагою і перший трек за час війни від Pianoбой, а також щемливу роботу "Другої ріки", присвячену Маріуполю.
Нова українська музика червня 2022, слухай плейлист онлайн:
Також зацінити плейлист можна за цим посиланням
Список треків:
- ALEKSEEV – Мама
- Артем Пивоваров та DOROFEEVA – Думи
- KOLA – Чи разом?
- Леся Нікітюк та Степан Гіга – Цей сон
- Сільрада – Євдокія, пародія на Kalush Orchestra Стефанія
- DETACH – Інші
- Павло Зібров – Я так хочу додому
- Ольга Баландюх – Не зникай
- AMELIKA OCEAN – Не брати, а кати!
- ВІА "БАЙРАКТАР" – РУКА НОГА:
- Gar4ica – Цей сон
- Лилу45 – Танцює зі смертю
- Арсен Мірзоян – Вальс Ірпінь
- UNDINA – Люди
- НІЧКА – Україна, Мам
- Gogol Bordello feat. The Cossacks – Teroborona
- Alyona Alyona та Jerry Heil – Чому
- Oxana Trach – Зозуля
- ML TANDEM – Героям
- YAKTAK – Батьку
- Chico & Qatoshi – Ластівки
- KHAYAT – Зорепад
- Анастасія Приходько – Степом
- Krechet – Краще, ніж ми
- Українські зірки – Ми з України
- Саша Чемеров – Замість Мене
- KRISTONKO – Кохайтеся чорнобриві
- vioria – я просто хочу додому
- DETACH – Кінцева
- MI MI MARII – Україна
- POSITIFF, Michelle Andrade, Alina Pash – Перед світанком
- PLAYA – Човен
- U:LAV – Вода
- Pianoбой – Триматись своїх
- SHADU – Коли я
- Друга Ріка feat. ЕХО – ЧИ ТИ ПОЧУВ for Mariupol
- SHUMEI – Пробач
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