До дня Зоряних війн випустили клатч-дроїд R2-D2: фото розкішного аксесуара

Робота з легендарної кіносаги "Зоряні війни" перетворили у розкішні сумочки. Клатчі прикрашені тисячами кристалів. У продажу аксесуари з'являться 4 травня.

Як пише Hypebae, бренд Judith Leiber Couture спільно з Lucasfilm випустив коштовні сумки у формі дроїда R2-D2 з Зоряних війн. Клатчі надійдуть в продаж 4 травня – в день, коли фанати по всьому світу відзначають день кіносаги.

Сумки створили в двох варіантах: класичному біло-синьому і золотом. Кожен клатч прикрашають 9000 кристалів, а в золотій версії вони покриті 24-каратним золотом.

Віддати за сумочку ручної роботи треба буде 5495 доларів.

Неофіційне свято День Зоряних війн (або День Люка Скайвокера) відзначають 4 травня. Дата вибрана через каламбур: фраза, яка звучить у фільмі стала знаменитою May the Force be with you (Хай буде з тобою сила). Проте багато шанувальників обіграють її як May the fourth be with you (англ. Fourth – четвертий і May – травень).

